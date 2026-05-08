ALPAGU’nun büyük abisi 'SAHA'da: Görüş ötesinde kesin İsabet

Türk savunma sanayiinde özellikle askeri denizcilik ve otonom sistemler alanında milli teknolojiler ortaya koyan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., taktik vurucu İHA segmentindeki iddiasını bir üst seviyeye taşıyor. Tek er tarafından taşınabilen ve fırlatılan ALPAGU sisteminin ardından geliştirilen ALPAGU-B, SAHA-2026 kapsamında ilk kez görücüye çıktı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

“TAKTİK SAHADA STRATEJİK ÜSTÜNLÜK”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ALPAGU-B’nin operasyonel esnekliğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“10 km menzilli ALPAGU ve uzun menzilli kamikaze İHA sistemlerimiz arasındaki kritik boşluğu ALPAGU-B ile dolduruyoruz. Bu yeni hamlemizle, taktik sahadan derin harekat sahasına kadar her kademede tam otonom vuruş gücümüzü tamamlamış oluyoruz. ALPAGU ile elde ettiğimiz tecrübeyi, sahadan gelen geri bildirimlerle birleştirerek daha büyük ve daha vurucu bir platform olan ALPAGU-B’ye dönüştürdük. 20 kg’ın altındaki ağırlığına rağmen 4 kg’lık harp başlığı taşıyabilen bu sistemimiz, özellikle özel kuvvetler ve piyade unsurlarımız için kritik bir kuvvet çarpanı olacak. Sistemin sahada test faaliyetlerine başladık. Riskli bölgelere girmeden yüksek değerli hedefleri imha edebilen ALPAGU-B; milli yazılımları, gelişmiş elektronik mühimmat güvenliği ve yapay zeka tabanlı güdüm sistemiyle STM’nin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtlıyor.”

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÖRÜŞ ÖTESİNDE KESİN İSABET

Haberin Devamı

ALPAGU-B yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle donatıldı. Hareketli ve sabit hedefleri otonom olarak teşhis ve takip edebilen sistem, terminal safhada gerçekleştirdiği hassas dalışla hedefi etkisiz hale getiriyor. Düşük radar kesit alanına sahip gövde tasarımı ve düşük akustik izi sayesinde, radar ve hava savunma sistemlerini hedef alacak şekilde geliştirildi.

MIL-STD 331 uyumlu gelişmiş elektronik mühimmat güvenliği ve tetik sistemleriyle donatılan ALPAGU-B, kullanıcı güvenliğini en üst seviyede tutuyor. Görev iptali ve havada kendini imha modları sayesinde operasyonel kontrolün her an kullanıcıda kalabilmesini sağlayan sistem, EO/IR (Elektro-Optik/Kızılötesi) kamerasıyla gece ve gündüz koşullarında kesintisiz görev icra edebiliyor. Yerli donanım ve gömülü yazılım mimarisiyle geliştirilen platform, her türlü arazi koşulunda kullanım imkanı tanıyor.

Haberin Devamı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberin Devamı

- Haberleşme Menzili: 40 km (LOS)

- Havada Kalış Süresi: 40 Dakika

- Harp Başlığı: 4 kg (Parçacık Etkili)

- Ağırlık: 20 kg

- Görev İrtifası: <500 m (AGL)

- Görüntüleme: EO/IR Kamera Sistemi