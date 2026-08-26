Altın alacaklar dikkat! Ani geri çekilme olur mu?

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisini koruyan Muhammet Bayram, yatırımcıları ani hareketlere karşı temkinli olmaları konusunda uyardı. Bayram, Fed’in faiz indirimi durumunda altının 8 bin TL seviyesine kadar çıkabileceğini belirtirken, 8 bin TL’nin altındaki fiyatların kâr fırsatı sunduğunu söyledi. CNN TÜRK canlı yayınında Meltem Bozbeyoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ekonomist Muhammet Bayram'ın değerlendirmeleri şöyle:

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"7 BİN TL ALTI, ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMANDI"

7 bin TL'nin altındaki her seviye altın almak için doğru zamandı. Hâlâ alınabilir mi? Alınabilir. Ama bu seviyeden sonra ani bir düşüşle karşılaşan yatırımcı üzülebilir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gelişmeler var. İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için kendi aralarında bir anlaşma yapmak üzereler. İran ve Umman'ın bir geçiş ücreti alarak petrol trafiğini, Hürmüz Boğazı'ndaki bu trafiği açacağı söyleniyor. Bunlar da altını mutlaka etkiliyor. Altın yukarı doğru seyrediyor.

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Yine aynı şekilde ABD Hazinesi'nin tahvillere müdahalesi var. Hatırlarsanız 2 trilyon dolarlık bir müdahale yapıldı. Bunun 4 trilyona kadar çıkması bekleniyor ve ABD Hazine Bakanı Bessent tarafından da bunun kararlı bir şekilde yapılacağı mesajları geldi. Bunların tamamı, güçsüzleşen dolarla birlikte altının seyrini yukarı yönlü taşıdı.

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"FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN 8 BİN TL’YE KADAR GELEBİLİR"

Önümüzde bir de ABD Fed'in faiz kararı var. Fed'in faiz kararı 16-18 Eylül'de verilecek. Şu anda Fed'in faiz artırmayacağını, faizi sabit tutacağını söyleyenlerin oranı yüzde 70'lere dayandı. Ama burada bir ekleme daha yapalım: Fed ani bir kararla faizi indirebilir. Faiz indirme noktasında eğer bir önlem alınırsa 8 bin TL'ye kadar gelir.

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"ANİ BİR GERİ ÇEKİLME BEKLEMİYORUM"

Peki, geri çekilme noktasında ne olur? Geri çekilme noktasında ani bir geri çekilme görebilir miyiz? Tahminim o ki ani bir geri çekilme görmeyiz. Çünkü ABD şu anda suya sabuna dokunmadan, savaşa dokunmadan sadece kendi yanında yöresindekilerle uğraşıyor. Biliyorsunuz Kanada'ya, "51. vilayet gibi aslında işlem yapıyorsun ama eyaletin gerektirdiği şeyleri de yapmıyorsun bana karşı, yükümlülüğü yapmıyorsun" dedi Trump. İşte aslında ABD kendi içine dönerek ve seçime kadar bu böyle devam edecek. O yüzden altının daha da dolara ucuzladığı bir dönemi göreceğiz seçimlere kadar. Altın fiyatlarının yukarı yönlü gideceğini göreceğiz. Ani bir geri düşüş çok fazla beklemiyorum. Bakın, Brent petrolde 90 doların altına indi, 85 dolar civarında. O yüzden ben altında seçimlere kadar, Kasım ayına kadar ani bir düşüş beklemiyorum.

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"KADEMELİ ALIM, KADEMELİ SATIM"

Yatırımcı, bu seneki temkinli duruştan yola çıkacak olursak burada dikkat etmeli. Her zaman uyardığımız gibi kademeli alım, kademeli satım. Burası aslında bir alım bölgesi mi? Bana kalsa altın her zaman alınır. Her zaman bir alım bölgesi diyebiliriz ama 8 bin TL'nin altındaki altın her zaman bir kâr fırsatı sunuyor.

"ÇİN HÂLÂ ALTIN ALIYORSA DEMEK Kİ BU UCUZDUR"

Çin sadece haziran ayında 40 ton altın aldı. Çin de diğer devletler de biliyorsunuz geçtiğimiz 2 yıl boyunca altın aldı. En fazla Polonya altın almıştı, Rus işgaline karşı. Şimdi Çin altın alıyor. Çin aslında hem kendi parasını burada rezerv para ilan etmek istiyor hem de ABD'ye karşı bu yenilmez olan ekonomik durumunu pekiştirmeye çalışıyor. Şimdi burada baktığımızda Çin'in altın alımları ve diğer devletlerin altın alımları demek o ki altın şu anda ucuz. Ülke merkez bankaları altını yüksekten mi toplar, düşükten mi? Tabii ki düşükten toplar. Bizim merkez bankamızın bu sene içinde, bu sene başında ve geçen sene yaptığı gibi zamanı gelirse de altın satabilir, kâr elde etmek amacıyla. Çin Merkez Bankası hâlâ altın alıyorsa demek ki bu ucuzdur. Çin'in altını almaya devam edecek olması da dünyanın en büyük ekonomisi olduğundan yola çıkarak altın fiyatlarını pek tabii yükseltecektir.

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"EVİNİ SATIP ALTIN ALMAYA YÖNELMEMEK LAZIM"

Bu da tabii vatandaşların kâr realizasyonunu getirecektir. Geçtiğimiz günlerde bir haber daha yayınlandı. Bir vatandaşımız evini satıp altın almış, geçen seneden. Altın aldıktan sonra şu anda 100 bin lira gibi kâr ediyor 7-8 milyon liralık tutarda. İşte bu haberleri aslında görüp de vatandaşın şu anda evini satıp altın almaya yönelmemesi lazım. O şu anda o dönem değil. Belki geçtiğimiz sene bu yapılabilirdi ama şu anda böyle bir durum söz konusu yok. Ama Çin gibi diğer devletlerin altın alımları, mutlak surette altının yukarı yönlü seyrini devam ettirecektir."