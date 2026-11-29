Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların gündemindeki yerini korurken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerine ara vermesi dikkat çekti. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, Merkez Bankası’nın kararının piyasaya etkilerini ve 2027 yılına ilişkin altın beklentilerini CNN Türk’e değerlendirdi.

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MERKEZ BANKASI ALTIN ALIMINI NEDEN DURDURDU?

Merkez Bankası’nın daha önce yurt içinde üretilen altının satın alınmasında öncelik hakkına sahip olduğunu hatırlatan Ferman, altın fiyatlarındaki yükselişin geçmiş dönemde rezervlerin değer kazanmasına katkı sağladığını, fiyatlardaki gerilemenin ise ters yönde etki yarattığını belirtti.

Ferman, Merkez Bankası’nın alımlara ara vermesiyle birlikte rafinerilerin ve altın üreticilerinin iç piyasaya daha fazla altın sunabildiğini, bunun da arzı artırdığını ifade etti.

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ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Türkiye’de üretilen altının toplam talep içerisinde sınırlı bir paya sahip olduğunu belirten Ferman, arzın artmasının fiziki altın fiyatlarına eklenen primler üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

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Altına talebin yoğun olduğu dönemlerde kilogram başına alınan ekstra primin 12 bin 500 dolara kadar çıktığını hatırlatan Ferman, talebin azaldığı dönemlerde ise bu rakamın sıfıra kadar gerilediğini söyledi. Ferman, ekranlardaki gram altın fiyatıyla kuyumculardaki satış fiyatı arasındaki farkın da bu primlerden kaynaklandığını belirtti.

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YIL SONUNDA ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR MU?

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Finans piyasalarında yıl sonlarında görülen ve “Noel Baba rallisi” olarak adlandırılan yükselişlere değinen Ferman, bu yıl söz konusu hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Geçmiş haftalarda ons altının 5 bin-5 bin 500 dolar, gram altının ise 10 bin lira seviyelerine ulaşabileceği yönünde tahminlerin yapıldığını hatırlatan Ferman, değişen ekonomik koşullar nedeniyle bu beklentilerin aşağı yönlü revize edildiğini söyledi.

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Ferman, yılın kalan günlerinde altında genel eğilimin yukarı yönlü olmasını beklediğini ancak düzeltme hareketlerinin de görülebileceğini ifade etti.

2017 ALTININ YILI MI OLACAK?

Türkiye’de enflasyonla mücadelenin uzamasının altına olan ilgiyi destekleyebileceğini belirten Ferman, altının birikimlerin değerini koruma açısından önemini sürdüreceğini söyledi.

“Altının yıldızı parlayacak, altının yıldızı sönmeyecek” diyen Ferman, yükselişin boyutu konusunda ise dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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TL mevduatın cazibesini artırmaya yönelik olası adımların ve küresel piyasalarda doların güçlü seyrinin altındaki yükselişi sınırlayabileceğine işaret eden Ferman, 2027’nin ilk iki çeyreğinde de kısa vadeli kazanç elde etmenin kolay olmayacağını öngördü.

ALTIN ALACAKLARA KADEMELİ ALIM UYARISI

Küresel jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin piyasalarda etkisini sürdürdüğünü belirten Ferman, yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı temkinli olması gerektiğini söyledi.

Kısa vadeli alım satım yerine orta ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Ferman, alım satım işlemlerinin kademeli yapılmasının ve birikimlerin farklı yatırım araçları arasında dağıtılarak riskin dengelenmesinin önemine dikkat çekti.

Ferman, yatırımcıların kendi ihtiyaçlarını ve risk alma kapasitelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirterek “Eldekine sahip çıkma zamanıdır” ifadelerini kullandı.