Altın alacaklar dikkat! Piyasalarda ‘ateşkes’ düğümü: Fiyatlar 7.000 TL’yi geçer mi?

Milliyet.com.tr/ ABD Başkanı Trump'ın ilan ettiği ateşkes bugün ABD saati ile gece yarısına doğru sona erecek. Trump ateşkesi uzatma niyeti olmadığını ifade ettiği ortamda altın piyasaları geri kalan 24 saatlik sürede tarafların müzakere masasına yeniden oturup oturmayacağını takip edecekler. Öte yandan ABD ile İran heyetlerinin bugün bir görüşme yapacağına dair iddialar da gündeme geldi.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 4735 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 4685 dolara doğru geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda dirençler ise 4832 ve 4891 dolar seviyelerinde.

Hafta sonu İran’ın ABD ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nı tekrar kapatması ve sonrasında ABD’nin İran gemisine saldırısı ve Tahran’ın da misilleme dalgası başlattığına dair haber akışları altını vurdu. Cuma günü sert yükseliş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde jeopolitik risklerin körüklenmesiyle birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi.

‘PİYASADA BELİRSİZLİK VE NORMALLEŞME ARASINDA SAVAŞ BAŞLADI’

Altının gram fiyatı bugün 6.900 TL kritik eşiğin altında hareketini sürdürüyor. Ons altın fiyatı da 4.780 dolar seviyelerinde dalgalanıyor. Peki müzakere belirsizliğinin olduğu ortamda altın fiyatları nasıl seyredecek? Son tahminlerini milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: "Orta Doğu'daki denklemin oldukça karmaşık bir hal aldığını hep birlikte görüyoruz. Trump'ın çelişkili sinyalleri ile İran'ın havalimanlarını ve hava sahasını normalleşmeye açması, piyasada belirsizlik ve normalleşme arasında bir savaş başlatmış gibi gözüküyor.

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları üzerindeki olası etkilere baktığımızda, Trump'ın çelişkili açıklamalarının güvenli liman talebini artırdığını söyleyebiliriz. Trump bir yandan "2-3 haftaya çekilebiliriz" derken, öte yandan "Karşı tarafı yok ediyoruz, ateşkes istemiyorum" tarzındaki sert çıkışları piyasadaki volatiliteyi tetikliyor. Piyasalar belirsizliği sevmez ve bunun ons tarafına bir etkisi var. Trump'ın ne yapacağının kestirilememesi, kurumsal yatırımcıyı riskten kaçış modunda tutarak onsu 4800 dolar seviyesindeki tarihi zirvelerinde tutmaya devam edebilir. Eğer açıklamalar tamamen bir çekilme veya ateşkes zeminine oturursa, ons fiyatında hızlı bir kâr satışı ve gevşeme görebiliriz.

Bununla birlikte, İran'ın havalimanlarını açması bir normalleşme sinyalidir. Uluslararası uçuşların başlaması ve bazıları ciddi hasar görmüş olan havalimanlarının açılması, bana göre askeri anlamda gerilimin sıcak çatışma evresinden diplomatik pazarlık evresine geçtiğinin somut bir göstergesidir. Bu durum altın için negatif bir açılımdır. Detaylandıracak olursak, bu gelişme jeopolitik risk priminin azalması anlamına gelir. Savaş riskiyle fiyatlanan altının, bu tür normalleşme haberleriyle ons tarafında 4750-4800 bandına doğru geri çekilmesi mümkündür.

HÜRMÜZ’ÜN AÇILMASI ALTINI NASIL ETKİLER?

İkinci önemli konu ise Hürmüz Boğazı faktörüdür. Havalimanlarının açılmasına Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe tam olarak açılması eşlik ederse ki kısmi kapanma durumu ve ABD'nin bir İran gemisine müdahale ettiği yönündeki haberler burada sıkıntı yaratıyor, bu durum altında daha sert bir düzeltmeye yol açabilir. Tarafların bu konuda geri adım atmaması, altın tarafında yukarı yönlü hareketi elbette devam ettirecektir.

ALTINDA DENGE BANDI! 7.000 TL’Yİ GEÇER Mİ?

Gram altın tarafına baktığımızda, fiyatların hem onstan hem de dolardan etkilendiğini biliyoruz. Ons ayağına baktığımızda, yukarıda belirttiğim gibi normalleşme etkisiyle onsta bir gevşeme yaşanırsa gram altın da baskılanabilir. Dolar/TL tarafına baktığımızda, bölgedeki istikrar Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar için risk iştahını artırabilir. Ancak Trump'ın öngörülemezliği küresel dolar endeksini güçlü tutarsa, gram altında yaşanacak düşüşler sınırlı kalabilir. Yani dolar endeksinin seyri ve Trump'ın açıklamaları son derece önemli. Net fotoğrafa baktığımızda, gram altında 6.900 lira seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Buna bir denge arayışı diyebiliriz. Yani 6900-7000 lira aralığı bir denge arayışı bandıdır.

Trump'ın sert çıkışları olması durumunda piyasa bunu risk olarak algılar, altın üzerindeki etkisi ise yükseliş ve desteklerde tutunma çabası şeklinde olur. İran havalimanlarının açılması gelişmesi piyasada bir normalleşme sinyali olarak algılanır, altın üzerinde ise bir gevşeme ve beraberinde bir düşüş getirebilir. Ateşkes belirsizliği ise piyasada 'bekle-gör' algısını oluşturur. Bu da yatay ve volatil bir seyri beraberinde getirir.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER!

Peki kritik seviyeler nereler? Bana göre ons tarafında 4850 dolar direnci aşılmazsa; havalimanlarının açılması ve normalleşme çabaları gibi haberlerin etkisiyle 4750 desteğine doğru sağlıklı bir düzeltme bekleyebiliriz. Öte yandan gram altın tarafında da 6.900 liranın üzerinde bir kalıcılık söz konusu olursa ki 7000 lira psikolojik bir sınır haline gelmişti, haber akışına göre bu seviyenin etrafında bir dalgalanma devam edecektir.

Jeopolitik haber akışının çok hızlı değiştiği bir gündemdeyiz. İslamabad'dan olumlu sinyaller gelebilir mi? Pakistan Devlet Başkanı'nın bu konuda ciddi çabaları var. Rusya ve Çin'den de gelen açıklamalar var. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve ticari petrol gemilerinin geçişine izin verilmesi yönündeki görüşünü bir kez daha tekrarladı. Rusya ise İran'a yardım etmediğini ancak süreç içerisinde, çok daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde birtakım ticari faaliyetlerin gerçekleştiğini, Avrupa'nın da bu konuda bilgisinin olduğunu ve bilinmeyen herhangi bir adım atılmadığını belirtti. Bu açıklamalar piyasa üzerindeki risk algısında oynaklığı beraberinde getirdi.

Dolayısıyla jeopolitik haber akışının çok hızlı geliştiği bir dönemdeyiz. Trump'ın ulusa sesleniş konuşması tüm dengeleri olumlu veya olumsuz yönde bir anda değiştirebilir. Bu süreçte portföyleri dengede tutmak ve yönü belirlemek oldukça zor. Piyasalar cuma gününü oldukça pozitif kapatmıştı. S&P ve Dow Jones tarafında sert yükselişler görürken; altında baskılanma, dolar endeksi ve petrolde ise hızlı bir geri çekilme izlemiştik. Bugün ise yeni haftaya başlarken bambaşka bir güne uyandık. Dolayısıyla böyle bir durumda portföyleri dengede tutmak ve riski dağıtmak son derece önemli olacaktır.

BU SÜREÇTE HANGİ YATIRIM ARACI MANTIKLI?

Özellikle içerideki yatırımcıların portföylerinde yeni alım için acele etmeden yüzde 25 oranında altın veya altın fonları bulundurmaları mantıklı olabilir. Bununla birlikte paralarının yüzde 35 civarını mevduatta, geri kalan kısmını gecelik repoda tutmaları ve yüzde 10-15'lik kısmıyla da her sert geri çekilmede endekste hareket edebilecek; temettü ve sermaye artırımı potansiyeli olan hisselerde değerlendirmeleri, bu geçici durumu portföy açısından dengelemek için doğru bir strateji olabilir.”