Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Altın alacaklara yeni kolaylık! Bölge bölge takip edilebilecek: Fiyat karmaşasına son

29.03.2026 - 11:22 | Son Güncellenme:

#Altın#Kuyumcu#Gram Altın

Piyasalardaki sert hareketler sonrasında altın almak isteyen vatandaşlar son haftalarda kuyumculara akın ederken, fiyatlar bölge bölge değişkenlik gösteriyor. Her kuyumcu farklı bir fiyat verirken, vatandaşlar da 'nereden altın alacağım?' tedirginliği yaşıyor. Bu kapsamda İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) yeni uygulamayı hayata geçirdi. Artık fiyatlar tek uygulama üzerinden takip edilebilecek. İşte detaylar...

Sektörde uzman ekiplerle uzun zamandır çeşitli testlerle altyapı çalışmaları yürütülerek hayata geçirilen Zerger App, İKO'nun hizmetlerini kuyumcuların cep telefonlarına taşırken, vatandaşın da altın ve mücevher alışverişinde rehber niteliğinde hizmet sunuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Zerger App’te haritadaki konumla İKO'ya üye olan kuyumcularda altın alış-satış rakamları görülebilirken, İKO Güvence Etiketi, GLT Sorgu, MYK-Ustalık Belgesi, Rehber ve Yakındaki Kuyumcular sekmeleriyle aynı platformda birçok hizmet de bir arada kullanılabiliyor.

İKO Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İKO'nun hayata geçirdiği Zerger App ile esnafın, kuyumcuların ve vatandaşların ulaşabileceği ticari, mali kurallarla ilgili bilgilerin hepsinin bir platformda toplandığını söyledi.

Haberin Devamı

Zerger App'in kuyum sektörüne yönelik gerçekleştirilen düzenlemeler ile kuyumcuların mali yükümlülükler, mali suçları sorgulamaları gibi konularda yardımcı olduğuna dikkati çeken Atayık, "İKO Güvence Etiketi de bu uygulamada var. Altın fiyatları yükselince suistimaller oluyor. Kuyumcu olmayan kişiler vatandaşlarımıza yönelik aldatıcı satışlar yapıyor. İKO Güvence Etiketi gerçekten çok önemli vazifeler yapıyor." diye konuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Atayık, söz konusu Güvence Etiketi'nin özellikle e-ticarette büyük önem taşıdığını ve vatandaşların internet üzerindeki altın alımlarında ilgili firmadan İKO Güvence Etiketi'ni talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı
"VATANDAŞLARIMIZ BÖLGE BÖLGE HANGİ KUYUMCUDA ALTIN FİYATLARI NE KADAR GÖREBİLİR"

Atayık, uygulama ile uluslararası geçerliliği olan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın (GLT) sektöre önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İKO yarı kamu kuruluşudur. Vatandaşlarımız pırlanta, renkli taş, elmas alırken bizim laboratuvarımızın sertifikası olan GLT'yi mutlaka talep etsinler. Firma kartlarından ziyade GLT'nin sertifikalarını alırlarsa bunları Zerger App'in içinde sorgulayabiliyorlar. Kısa sürede sorgulayıp ürünün ne olduğunu, boyutunu, şeklini, karatını öğrenebiliyorlar. Zerger App'te ayrıca İKO fiyatımız var. Her bölgede hava durumu gibi nereye gitseler, yani Malatya'ya gitseler, Malatya'nın fiyatı, Mardin'e gitseler, Mardin'in fiyatı, İstanbul'un fiyatı, otomatik fiyatlar var. Bu fiyatları takip ederek güvenli bir şekilde kuyumcularımızla münakaşa etmeden alışveriş yapabilirler. Çünkü vatandaşlarımız genellikle televizyon ekranına bakıyor ama piyasadaki fiyatlarla uyuşmadığı zaman bir tartışma yaşanıyor. Vatandaşlarımız bu uygulamayı indirerek bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görebilir ve güvenle alışveriş yapabilirler."

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fiyatların haritadaki konumla farklılık gösterebildiğini dile getiren Atayık, "Uygulamayı şimdi burada açarsanız Kapalıçarşı'nın fiyatlarını gösterecek. Biz her bölgeye yetkiler veriyoruz. O bölgenin yetkili temsilcisi fiyatları kendi bölgesine göre ayarlıyor. Fiyatlar şehir şehir, ilçe ilçe bile değişir." diye konuştu.

UYGULAMA, KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE İŞ ARAYANLAR VE İŞ VERMEK İSTEYENLERE DE KAPI ARALIYOR

İKO Başkanı Atayık, uygulamanın içinde dijital satışlar için e-fatura hizmeti de bulunduğunu ifade ederek, gelecek yıl bütün işletmelerin e-faturaya geçebileceğini ve söz konusu bu hizmetin de bundan dolayı önemli olduğunu dile getirdi.

Uygulama ile İKO'ya üye olan kuyumcuların, mağazaların harita üzerinden takip edilebileceğini aktaran Atayık, "Örneğin kuyumculuk sektöründe iş arayanlar, iş vermek isteyenler, kiralık veya satılık işyeri gibi konuların hepsi bir arada Zerger App'te mevcut." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Atayık, vatandaşların televizyonda gördüğü altın fiyatları ile kuyumcudaki fiyat farklılığının nedenine ilişkin, şunları anlattı:

"Özellikle haber kanalları has altın fiyatlarını alıyor. Yani işçilik maliyetini fiyatların üstüne koymuyor. Şu an gram altında ekran fiyatıyla çarşının, serbest piyasanın fiyatı arasında 300 lira, 400 liraya kadar farklar oluyor. Biz diyoruz ki bu vatandaşı yanıltıyor. Kuyumcuya gidince siz niye pahalı satıyorsunuz diye tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için haber kanallarına İKO fiyatı kullanın diye teklif ediyoruz."

Konuşmasının ardından Atayık, Zerger App ile yapılan sorgulamaları, fiyat takibi gibi hizmetleri Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda uygulamalı olarak gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Deniz altında dijital savaş
Deniz altında dijital savaş
Galatasaraya Zaniolo piyangosu Bonservis bedeli belli oldu
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Bonservis bedeli belli oldu
İsrail-İran-ABD savaşı 30. gününde Tahranda şiddetli patlama sesleri
İsrail-İran-ABD savaşı 30. gününde! Tahran'da şiddetli patlama sesleri
Dededen kalan mağara para kaynağına dönüştü: İlk biz yaptık
Dededen kalan mağara para kaynağına dönüştü: İlk biz yaptık
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAsıl felaket petrol değil internet...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüDoktoralı işsizler!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsanın savaşla imtihanı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluKriminal hayatın kaçınılmaz sonu
Güldener Sonumut
Güldener SonumutTrump ve NATO’nun ‘orta parmak’ krizi!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluTrump’ın ‘bagajı’
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘Müziğin değiştirme gücü hâlâ var’
Dilara Koçak
Dilara KoçakOtizmde beslenmenin rolü
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYeni statü sembolü: Kitap okumak
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzSana sabırlar dilerim Osman
Belma Akçura
Belma AkçuraSavaşın görünmeyen yüzü
Zeynep İşman
Zeynep İşmanÇocuk ‘hayır’ dediğinde kendi ihtiyacına ‘evet’ der
Osman Gençer
Osman GençerEn doğru öneri Özgener’den geldi
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçYapay zekâ coştu, bilgisayarlara veda zamanı! Yola robotlarla devam edeceğiz
Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
Prof. Dr. Ebru ŞalcıoğluMutluluk nerede?
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanGözü dönmüş dünya
