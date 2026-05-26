Altın almak için doğru zaman mı? Gram altın için dikkat çeken tahmin

HABER MERKEZİ- Altın piyasasında yön arayışı sürerken ekonomist Muhammet Bayram’dan yatırımcıları yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Gram altında 6500 seviyesinin güçlü destek olduğunu söyleyen Bayram, savaşın sona ermesi ve FED’in faiz indirimi ihtimaliyle birlikte gram altının yeniden 7300 TL seviyelerine çıkabileceğini ifade etti. 'Altın tekrar dip yapar mı?' sorusuna da yanıt veren Bayram, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

GRAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 690 liradan işlem görüyor. Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6 bin 714 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 690 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 47 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 980 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 bin 534 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor. ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve bunun enflasyon ile faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırması altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Ekonomist Muhammet Bayram, gram altında 7000 TL’nin altındaki seviyelerin alım fırsatı olduğunu söyledi. Savaş ve FED faiz kararlarının altın fiyatlarında belirleyici olacağını belirten Bayram, 'Trump’ın tek açıklaması piyasayı değiştirebilir' dedi.

CNN Türk'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram'ın açıklamaları şöyle:

"Altının seyri, savaşın başlamasıyla birlikte bu sene yatırımcıları aslında şaşırttı. Çünkü normal şartlarda güvenli liman olması sebebiyle savaş anında, panik ortamında altının yükselmesi gerekiyor. Ancak bunun belli bazı nedenleri var. Altının rakibinin faiz olması, faizlerin ve tahvillerin yükselmesiyle beraber borsanın da yükselmesi, yatırımcının altına değil faize yönelmesine neden oldu. Artı, Trump’ın ve İsrail’in savaşı finanse etmemesi için diğer dünya devletlerinin altın satması nedeniyle savaş çanları çalmaya başladığında altın düştü.

İstanbul boşaldı, herkes tatile girdi. Düşünmeyelim altını. Şimdi neden bunu söylüyorum? Uzun bir zaman var. Piyasalar kapalı olacak. Şimdi biz panik yapmasak sorun yok ama baktığınızda Trump, oğlunun düğününü bırakıp gitti İran’la herhangi bir anlaşma olur mu olmaz mı diye. Trump “Anlaşmıyoruz” dese altın ne olacak? Düşecek. Burada ani bir hareket yapacak. Ya da anlaşacaklar, hemen yükselecek. Şu anda altını direkt etkileyen etken savaş. Savaşın seyrine göre takip edeceğiz altının yönünü. Ama savaş bittikten sonra doğrudan FED’in ve diğer merkez bankalarının faiz indirip indirmemesine bakacağız.

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTINDA FİYAT NE OLUR?

Şimdi eğer savaş biterse piyasalar FED’in faiz indirimine odaklanacak. FED faiz indirir mi, indirmez mi? Baktığımızda istihdam piyasasında olumlu gelişmeler olmasına rağmen ABD’de yükselen benzin ve gıda fiyatları Amerikan Merkez Bankası’nı zorluyor. Ama bir yandan Trump faiz indirimi istiyor.

Altın artacak.Ons fiyatı 4550 civarında şu anda. Gram fiyatı 6700 civarında. Hep söylediğimiz gibi 7000 TL’nin altındaki her bölge benim için alım bölgesi. Ama baktığımızda 6500’ün altını test etmedi. Burada 6470 ve 6530 destek noktalarıydı. Savaşın derinleşmesiyle altın düştüğünde o noktadan geri döndü.

KIYAMET SENARYOSU

Şimdi buradan geri dönen bir altın varsa, önümüzdeki günlerde savaş tekrar başlasa bile ben bu seviyelerin altına tekrar düşeceğini düşünmüyorum. Altının dibi bana göre 6500. Ama geri dönülemez bir cephe açılırsa, bütün Körfez ülkeleri savaşa katılırsa, böyle bir kıyamet senaryosunda altın dibi görebilir.

Burada dibi görmesinin altındaki amaç şu: Biliyorsunuz 2025 yılında altın gerçekten altın yılını yaşadı. 2025 yılı altın yılıydı ama 2026 yılı altın yılı olmayacak. Trump bizzat altını manipüle etmekle birlikte piyasayı da manipüle etti. Düşünsenize, bir açıklama yapıyorsunuz altın artıyor. Bir açıklama yapıyorsunuz altın düşüyor. Piyasa bunu tam anlamıyla fiyatlamamış olsa bile. Şimdi Trump köşeye sıkıştı. Trump son seferinde “Bir vurgun daha yapayım, gideyim” diyebilir mi altında? Diyebilir. Ama burada seviye önemli.

Bu altına yatırım yapanlar sadece ABD’li yatırımcılar değil. Çin’e götürdüğü büyük yatırım şirketlerinin CEO’ları değil sadece. Dünyanın geri kalanında da altına yatırım yapan milyarderler var. Ben tekrar dip yapacağını düşünmüyorum ama deneyecektir. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi tekrar deneyecektir.

Şimdi tekrar bir 60 günlük ateşkes söz konusu. Bu ateşkes olduğunda diyor ki: “Hürmüz Boğazı’nı açalım. Geri kalan, nükleer meseleler ve İran’ın mal varlığının çözülmesi konusunu tekrar konuşalım.” 60 gün boyunca Trump sabah kalkacak “Savaş başlasın” diyecek, akşam “Savaş bitsin” diyecek. Böyle bir piyasada altın da inişli çıkışlı hareket etmeye devam edecek. Ama ortada bir gerçek var: ABD faizleri indirmek zorunda. Savaşı da kasım ayına kadar bitirmek zorunda. Faizin inmesiyle beraber altın mutlaka desteklenecektir. Ve savaşın bitmesi, yani Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla birlikte gram altın hemen 7300 seviyelerine çıkacaktır.

Şimdi altın yatırımcısı bu rakamlara alışkın değil aslında. 8000 seviyesinden alanların işi zor. Ama beklemeliler. Borsa için de aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Tüm yatırım araçları için aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Gümüş yatırımcısının da beklemesi, sabretmesi gerekiyor. Şimdi gümüşü yüksek seviyeden aldıranlar neyi amaçladı? Aynı şekilde borsada olduğu gibi; kendileri hareket yapıp, halkın arkadan alım-satım yapmasını istiyorlar.

"7000 TL’NİN ALTINDAKİ SEVİYELER KAÇIRILMAMALI"

Şimdi 8000 liraya kadar gelmiş, tarihi rekorunu kırmış. İşte o panik oluyor ya “Daha da mı yükselecek?” diye, orada sabredeceğiz. Altın ani bir hareket yaptı. Önümüz bayram. O yüzden diyorum ki; bu hafta altın 10 bin lira da olsa, 5 bin lira da olsa yatırımcı kafasını rahat yastığa koymak istiyorsa bu bayramdan önce biraz altın penceresini kapatmalı. Çünkü şimdi 6700 seviyesindeki altın, Trump’ın ani bir açıklamasıyla hızlı bir şekilde artabilir. Diyelim ki yarın akşam bir açıklama yaptı ve altın 7000 liraya geldi. Bayramda kuyumcular açık değil. İnsanlar “Hemen alayım” deyip 7000 liradan alabilir. Sonra savaş tekrar başlarsa ve altın 6000 liranın altına düşerse külliyen zarar ederler. Ama hep şunu söylüyoruz: Kademeli alım, kademeli satım.

Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar… Anlaşma olması halinde bu seviyeleri bir daha bulamayabilirler. Trump “Anlaştık” dediği anda gram altın 7300 seviyelerine çıkabilir. İşçilik fiyatları da bir miktar geriledi. O yüzden altın borcu olanlar ya da yatırım yapmak isteyenler illa en dip seviyeyi beklememeli. 7000 TL’nin altındaki her seviyeden alım yapılabilir.

Ama kısa vadeli al-sat yapanlar, ki ben o taraftayım, açıklamaları takip ederek hareket edebilirler. Savaş derinleştiği anda altın düşüyor. Savaşın son bulma ihtimali arttığında altın yükseliyor. Patikayı takip edeceğiz. FED faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? FED’in faiz indirmesi altını yükseltecektir.