Altın denge arıyor: Piyasa ikiye bölündü

Spot altın uluslararası piyasalarda ons başına 4.014 dolar seviyelerinde işlem görürken, ABD vadeli altın kontratları ise 4.019 dolar civarında yatay seyrini koruyor. Böylece piyasada ne alıcıların ne de satıcıların belirgin üstünlük kuramadığı, fiyatların denge aradığı bir görünüm öne çıkıyor.

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ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

Hafta sonu Orta Doğu'da yaşanan askeri gelişmeler, küresel piyasalarda risk algısını yeniden yükseltti. ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını sürdürmesi ve bölgede tansiyonun düşmemesi, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oldu.

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Jeopolitik risklerin artması normal şartlarda altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ancak bu kez piyasada farklı dinamiklerin aynı anda devreye girmesi, yükselişlerin sınırlı kalmasına neden oluyor.

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PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Hürmüz Boğazı çevresindeki risklerin enerji arzını tehdit etmesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı yeniden 90 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

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Petroldeki sert yükseliş yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel enflasyon beklentilerini de etkiliyor. Uzmanlara göre petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha sert adımlar atmasına neden olabilir.

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Bu nedenle yatırımcılar, artan jeopolitik risklerle güvenli liman alımı yaparken aynı zamanda daha yüksek faiz ihtimalini de fiyatlıyor.

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FED CEPHESİNDEN GELEN MESAJLAR ALTINI FRENLİYOR

Altın üzerindeki en büyük baskılardan biri ise ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar oldu.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun kalıcı olması halinde faiz artırımlarının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Bu açıklama, Fed'in sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

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Piyasalarda oluşan beklentiye göre yüksek faiz ortamının devam etmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor. Bu nedenle jeopolitik risklerin oluşturduğu alımlar, faiz baskısıyla dengeleniyor.

PİYASALAR YENİ FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Aralık ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 82 seviyesinde fiyatlıyor. Geçtiğimiz hafta bu olasılık yüzde 73 düzeyindeydi.

Faiz artırımı beklentilerindeki yükseliş, doların güçlü kalmasını sağlarken altının yukarı yönlü hareket alanını da sınırlandırıyor.

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UZMANLAR KRİTİK SEVİYEYE DİKKAT ÇEKTİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altının kısa vadede iki farklı güç arasında sıkıştığını belirtti.

Wong'a göre Orta Doğu'daki gerilimin tam kapsamlı bir çatışmaya dönüşmesi halinde piyasalarda stagflasyon endişeleri daha da güçlenebilir. Böyle bir senaryoda güvenli liman talebi artsa da, yüksek faiz beklentisi altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.

Analist, teknik görünümde 3.886 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu vurgulayarak bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların 3.500 dolar bandına kadar geri çekilebileceğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Altının yön aradığı günde diğer değerli metaller farklı performans sergiledi. Spot gümüş yüzde 1,9 yükselerek 56,95 dolara çıkarken, platin yüzde 0,5 değer kazanarak 1.599,97 dolara ulaştı. Paladyum ise yüzde 0,2 gerileyerek 1.244,50 dolar seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda gözler şimdi hem Orta Doğu'dan gelecek yeni haberlere hem de Fed üyelerinden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Jeopolitik risklerle faiz beklentilerinin aynı anda fiyatlandığı mevcut ortamda, altının kısa vadede sert bir yön belirlemek yerine denge arayışını sürdürmesi bekleniyor