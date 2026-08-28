Altın Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra sert düştü! Kayıp yüzde 1'i aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun halen olması gereken seviyenin üzerinde bulunduğunu belirterek, fiyat baskılarını kontrol altına almak amacıyla önümüzdeki aylarda faiz artırımı gerekebileceğinin sinyalini verdi.

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"ENFLASYONDA İYİLEŞME GÖRMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Wyoming eyaletindeki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı ilk önemli konuşmada Warsh, son dönemde açıklanan verilerin enflasyonda bir miktar yavaşlamaya işaret ettiğini ancak temel eğilimlerde anlamlı bir iyileşme gördüğünü söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Warsh, "Temel enflasyonun hedefimize doğru net ve yeterince hızlı şekilde ilerlediğinden emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yapmamız gereken işler var." dedi.

Fed Başkanı, mevcut faiz seviyelerinin ekonomik faaliyetleri yeterince yavaşlatmadığını düşündüğünü belirterek, yapay zeka yatırımları ve altyapı harcamalarındaki güçlü seyir ile tüketici harcamalarının canlı kalmasının buna işaret ettiğini söyledi.

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Enflasyon görünümünün iş gücü piyasasına kıyasla daha fazla endişe yarattığını vurgulayan Warsh, işsizlik oranının düşük seviyelerde seyrettiğini ancak enflasyonun kendi kendine Fed'in yüzde 2 hedef seviyesine gerilemesinin beklenmemesi gerektiğini dile getirdi.

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PİYASALARDA YIL SONUNA KADAR FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Warsh'a göre son bir yılda hükümet tarafından takip edilen mal ve hizmetlerin yüzde 54'ünde fiyat artışları yüzde 3 veya üzerinde gerçekleşti. Bu oran pandemi dönemindeki zirve seviyelerin altında olsa da, pandemi öncesindeki yaklaşık 20 yıllık dönemde görülen yüzde 32 seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesine göre yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 3,7 olarak gerçekleşirken, son aylarda enflasyonda sınırlı bir yavaşlama gözlense de fiyat artışları Fed hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

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Warsh ayrıca kısa vadeli politika faizinin enflasyonla mücadelede Fed'in temel aracı olduğunu vurgulayarak, faiz politikasına ilişkin önceden yönlendirme yapılmasına (forward guidance) mesafeli yaklaşımını yineledi. Bu tür yönlendirmelerin merkez bankasının hareket alanını daralttığını savundu.

Piyasalar Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faizleri sabit bırakmasını beklerken, vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

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AÇIKLAMA SONRASI ALTINDA GERİLEME

Açıklama sonrasında düşüş yüzde 1'i geçerken ons altın 4.544 dolar seviyesine indi. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 7.076 TL oldu. Spot gümüş ise yüzde 0,4 düşüşle 68,90 dolardan alıcı buldu.

WARSH'IN ŞAHİN MESAJLARI ABD TAHVİL FAİZLERİNİ YÜKSELTTİ

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı açıklamaların ardından ABD tahvil piyasasında satış baskısı görüldü. Enflasyonun hedefe dönmesi konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığını vurgulayan Warsh'ın mesajları, yatırımcıların para politikasının seyrine ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle kısa vadeli ABD tahvil getirileri yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine çıktı. Piyasalarda, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutabileceği veya gerekmesi halinde ilave sıkılaşmaya gidebileceği yönündeki beklentiler güç kazandı.