Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAltın Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra sert düştü! Kayıp yüzde 1'i aştı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra sert düştü! Kayıp yüzde 1'i aştı

28.08.2026 - 17:40 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Altın#Gram Altın

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyonda son dönemde görülen yavaşlamanın yeterli olmadığını belirterek, fiyat baskılarının hedefe doğru istenen hızda gerilememesi halinde faiz artırımı gerekebileceği mesajını verdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Altın Fed Başkanı Warshın açıklamasından sonra sert düştü Kayıp yüzde 1i aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun halen olması gereken seviyenin üzerinde bulunduğunu belirterek, fiyat baskılarını kontrol altına almak amacıyla önümüzdeki aylarda faiz artırımı gerekebileceğinin sinyalini verdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"ENFLASYONDA İYİLEŞME GÖRMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Wyoming eyaletindeki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı ilk önemli konuşmada Warsh, son dönemde açıklanan verilerin enflasyonda bir miktar yavaşlamaya işaret ettiğini ancak temel eğilimlerde anlamlı bir iyileşme gördüğünü söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Son dakika: 2026 SGK borç taksitlendirme başvurusunda bilinmeyenler! Motorlu Taşıtlar Vergisi de kapsamda mı? İşte 72 ay taksit yapmanın şartları...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR2026 SGK borç taksitlendirme başvurusunda bilinmeyenler! Motorlu Taşıtlar Vergisi de kapsamda mı? İşte 72 ay taksit yapmanın şartları...Haberi Görüntüle

Warsh, "Temel enflasyonun hedefimize doğru net ve yeterince hızlı şekilde ilerlediğinden emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yapmamız gereken işler var." dedi.

Fed Başkanı, mevcut faiz seviyelerinin ekonomik faaliyetleri yeterince yavaşlatmadığını düşündüğünü belirterek, yapay zeka yatırımları ve altyapı harcamalarındaki güçlü seyir ile tüketici harcamalarının canlı kalmasının buna işaret ettiğini söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Enflasyon görünümünün iş gücü piyasasına kıyasla daha fazla endişe yarattığını vurgulayan Warsh, işsizlik oranının düşük seviyelerde seyrettiğini ancak enflasyonun kendi kendine Fed'in yüzde 2 hedef seviyesine gerilemesinin beklenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberin Devamı

PİYASALARDA YIL SONUNA KADAR FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Warsh'a göre son bir yılda hükümet tarafından takip edilen mal ve hizmetlerin yüzde 54'ünde fiyat artışları yüzde 3 veya üzerinde gerçekleşti. Bu oran pandemi dönemindeki zirve seviyelerin altında olsa da, pandemi öncesindeki yaklaşık 20 yıllık dönemde görülen yüzde 32 seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesine göre yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 3,7 olarak gerçekleşirken, son aylarda enflasyonda sınırlı bir yavaşlama gözlense de fiyat artışları Fed hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Warsh ayrıca kısa vadeli politika faizinin enflasyonla mücadelede Fed'in temel aracı olduğunu vurgulayarak, faiz politikasına ilişkin önceden yönlendirme yapılmasına (forward guidance) mesafeli yaklaşımını yineledi. Bu tür yönlendirmelerin merkez bankasının hareket alanını daralttığını savundu.

Piyasalar Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faizleri sabit bırakmasını beklerken, vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

Haberin Devamı

AÇIKLAMA SONRASI ALTINDA GERİLEME

Açıklama sonrasında düşüş yüzde 1'i geçerken ons altın 4.544 dolar seviyesine indi. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 7.076 TL oldu. Spot gümüş ise yüzde 0,4 düşüşle 68,90 dolardan alıcı buldu.

WARSH'IN ŞAHİN MESAJLARI ABD TAHVİL FAİZLERİNİ YÜKSELTTİ

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı açıklamaların ardından ABD tahvil piyasasında satış baskısı görüldü. Enflasyonun hedefe dönmesi konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığını vurgulayan Warsh'ın mesajları, yatırımcıların para politikasının seyrine ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle kısa vadeli ABD tahvil getirileri yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine çıktı. Piyasalarda, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutabileceği veya gerekmesi halinde ilave sıkılaşmaya gidebileceği yönündeki beklentiler güç kazandı.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Notlar, cep telefonları... Kocaelide 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgulara ulaşıldı
Notlar, cep telefonları... Kocaeli'de 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgulara ulaşıldı
Tolga Akış tutuklandı İşte ifadesi ve gelir paylaşımı
Tolga Akış tutuklandı! İşte ifadesi ve gelir paylaşımı
Müstehcenlik soruşturması Fidan Hoca olarak bilinen fenomen Fidan Atalay gözaltına alındı
Müstehcenlik soruşturması! 'Fidan Hoca' olarak bilinen fenomen Fidan Atalay gözaltına alındı
Netanyahu çatışma sorusuna ilk kez yanıt verdi
Netanyahu 'çatışma' sorusuna ilk kez yanıt verdi!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAtina ve Güney Lefkoşa’nın cahil faşist sorunu
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüPeki bu işin sorumlusu kim?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşYeni Suriye, yeni bölge, yeni dünya
Mehmet Tez
Mehmet TezDolly Parton’ın ardından
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKonuşulan saçlar
İlgili Haberler
İzmirde tanker ile otomobil çarpıştı Karı koca öldü
İzmir'de tanker ile otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
Keçeliden Yunanistanın Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesine dair açıklama
Keçeli'den Yunanistan'ın "Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesine" dair açıklama
Özgür Özelden Kılıçdaroğlu ne oldu sorusuna Kafasına göre bizim binada oturuyor yanıtı
Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu ne oldu?' sorusuna 'Kafasına göre bizim binada oturuyor' yanıtı
Son dakika: Zeytinburnunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı 9 yaralı
Son dakika: Zeytinburnu'nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! 9 yaralı