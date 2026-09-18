Altın Fed’e rağmen güç kazandı! Gözler yeni rekorlarda

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD dolarının son dönemdeki güçlü seyrinden geri çekilmesi, altına destek veren önemli faktörler arasında yer aldı.

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Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 346,65 dolara kadar çıktı. ABD altın vadeli kontratlarında ise yüzde 0,3'lük düşüşle 4 bin 385,70 dolar seviyesi görüldü.

Doların değer kaybetmesi, dolar üzerinden işlem gören altın gibi emtiaları diğer para birimleriyle alım yapan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Bu durum, küresel piyasalarda altına olan talebin canlı kalmasına katkı sağlıyor.

PETROL DÜŞÜŞÜ ALTINA DESTEK VERDİ

Altındaki yükselişte petrol fiyatlarındaki geri çekilme de etkili oldu. Petrol fiyatları yaklaşık yüzde 1 oranında gerilerken, enerji maliyetlerindeki düşüş küresel enflasyon beklentileri üzerinde etkili oldu.

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Pepperstone Araştırma Stratejisti Ahmad Assiri, petrol ve altın arasındaki ilişkinin önümüzdeki dönemde farklı dinamiklerle şekillenebileceğine dikkat çekti.

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Assiri’ye göre petrol fiyatlarında yaşanabilecek sert düşüşler, enflasyon baskısını azaltarak merkez bankalarının faiz politikalarında daha temkinli hareket etmesine neden olabilir. Ancak jeopolitik risklerin artması durumunda küresel ekonomide resesyon endişeleri güçlenebilir.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

FED FAİZ ARTIRDI, ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Altın piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri de Fed’in faiz kararı oldu. ABD Merkez Bankası, çarşamba günü faiz oranlarını artırırken gelecek dönemde yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Normal şartlarda yüksek faiz ortamı, yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Ancak piyasalar bu kez farklı dinamikleri fiyatlıyor.

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Yüksek faiz beklentilerine rağmen doların zayıflaması ve küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, altın fiyatlarının destek bulmasını sağladı.

GOLDMAN SACHS’TAN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Fed’in daha sıkı para politikasına rağmen uzun vadeli altın beklentisini değiştirmedi.

Banka, 2027 yılı sonu için ons altın fiyat tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde korudu. Goldman Sachs, faiz artışlarının altındaki yükseliş hızını sınırlayabileceğini ancak değerli metaldeki uzun vadeli yükseliş eğilimini tamamen sona erdirmesinin beklenmediğini belirtti.

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MERKEZ BANKALARININ KARARLARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Altın yatırımcıları yalnızca Fed kararını değil, diğer büyük merkez bankalarının para politikalarını da yakından takip ediyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını değiştirmedi. Ancak banka yetkilileri, ilerleyen dönemde faiz politikasında yeni adımlar gerekebileceği mesajını verdi.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) ise faiz oranlarını artırmaya hazırlanması ve enflasyon risklerine karşı daha fazla sıkılaşma sinyali vermesi bekleniyor.

Küresel çapta faiz politikalarının yönü, altın fiyatlarının gelecekteki hareketi açısından kritik önem taşıyor.

TAHVİL GETİRİLERİ VE DOLAR HAREKETİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlara göre altının yönünü belirleyecek en önemli unsurlardan biri tahvil piyasasındaki hareketlilik olacak.

Ahmad Assiri, tahvil getirilerindeki yükselişin yalnızca faiz artışı beklentilerinden değil; artan bütçe açıkları, savaş harcamaları ve mali dengelere yönelik endişelerden kaynaklanması durumunda altın için farklı bir tablo oluşabileceğini ifade etti.

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Bu senaryoda yükselen tahvil getirilerine rağmen doların zayıflaması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini destekleyebilir.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş fiyatı yüzde 0,7 artışla 65,61 dolara yükselirken haftalık bazda da kazanç bölgesinde kaldı.

Platin fiyatları yüzde 1 yükselerek 1.785,80 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 0,2 artışla 1.294,41 dolar seviyesine ulaştı.

Piyasalar yeni haftada Fed başta olmak üzere merkez bankalarından gelecek mesajları, doların seyrini ve küresel risklerin altın fiyatları üzerindeki etkisini izlemeye devam edecek.