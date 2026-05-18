Altın fiyatları dip seviyeden döndü! İşte sert düşüşün perde arkası
Altın fiyatları dip seviyeden döndü! İşte sert düşüşün perde arkası

18.05.2026 - 07:29 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Petrol Fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatay seyretti. Bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altında, düşüşü alım fırsatı olarak gören yatırımcıların devreye girmesiyle kayıplar sınırlı kaldı.

Spot altın, ons başına 4.540,36 dolar seviyesinde yatay hareket etti. Günün erken saatlerinde ise 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini test etti. Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.543,70 dolara geriledi.

Piyasada altın üzerindeki baskının ana nedeni, yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte artan enflasyon endişeleri oldu. Orta Doğu’daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, yatırımcıların faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

SERT DÜŞÜŞÜN NEDENİ KAR SATIŞLARI!

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altında kâr satışlarının ardından sınırlı bir toparlanma görüldüğünü belirterek, “Altın hâlâ karmaşık ve yatay bir bant hareketi içinde sıkışmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarının son iki haftanın en yüksek seviyelerine çıkması, enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıdı. Enflasyonun yüksek kalması halinde merkez bankalarının sıkı para politikasını sürdürmesi beklenirken, bu tablo faiz getirisi olmayan altın için baskı unsuru oluşturuyor.

FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Piyasalar, yıl sonuna kadar Fed’in faiz artırımı yapma ihtimalini de daha güçlü şekilde fiyatlamaya başladı. FedWatch verilerine göre aralık ayına kadar faiz artışı ihtimali yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar şimdi Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarından gelecek mesajlara odaklandı.

Orta Doğu cephesinde ise tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Suudi Arabistan, üç insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “hızlı hareket etmesi gerektiği” mesajı da piyasaların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı.

Öte yandan Hindistan, gümüş ithalatını neredeyse tüm formlarda kısıtladı. Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan ülkenin bu adımı, ithalatı sınırlamayı ve rupi üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

