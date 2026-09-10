Altın piyasasında en düşük 6 milyon 757 bin 500 lirayı, en yüksek 6 milyon 897 bin 800 lirayı gören​​​​​​​ standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 765 bin lira oldu.

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Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 840 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 212 milyon 269 bin 811,11 lira, işlem miktarı ise 469,64 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 540 milyon 432 bin 664,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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