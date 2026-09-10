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UzmanparaAltın fiyatları geriledi! İşte piyasalarda son durum...
UzmanparaAltın Fiyatları

Altın fiyatları geriledi! İşte piyasalarda son durum...

10.09.2026 - 17:09 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Borsa İstanbul#Kıymetli Madenler

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 765 bin liraya geriledi.

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Altın fiyatları geriledi İşte piyasalarda son durum...

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 757 bin 500 lirayı, en yüksek 6 milyon 897 bin 800 lirayı gören​​​​​​​ standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 765 bin lira oldu.

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Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 840 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 212 milyon 269 bin 811,11 lira, işlem miktarı ise 469,64 kilogram oldu.

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Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 540 milyon 432 bin 664,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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Altın fiyatları geriledi İşte piyasalarda son durum...

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