Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar sonrası yükselen petrol fiyatları, enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirirken, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri altın üzerinde baskı oluşturdu.

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ALTIN TALEBİ ZAYIFLADI

Piyasalarda, artan enerji fiyatlarının enflasyonu yukarı çekebileceği ve bunun merkez bankalarının faiz politikalarına yansıyabileceği beklentisi öne çıktı. Faiz getirisi olmayan altın, yükselen tahvil getirileri ve doların güç kazanmasının etkisiyle değer kaybetti. Söz konusu etkilerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,59'a yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artarak 101,1 seviyesine çıkarken, altının onsu yüzde 1,3 azalarak 4 bin 55 dolardan işlem görüyor.

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Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4'e varan düşüşle 4 bin 60 dolar seviyesine geriledi. Böylece değerli metal, geçen hafta yaşadığı kayıpların ardından yeni haftaya da satış baskısıyla başladı.

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İRAN GERİLİMİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Piyasalarda, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim yakından izleniyor. Jeopolitik risklerin sürmesine karşın, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması ve bunun faiz indirimi beklentilerini zayıflatması altın fiyatlarını baskılayan başlıca unsurlar arasında yer aldı. Şubat ayı sonunda başlayan İran savaşı sürecinde altın yaklaşık beşte bir oranında değer kaybetti.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığını bildirdi. İran, ABD'nin askeri saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırılarını artırırken, söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarında yükselişler görüldü.

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GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Küresel piyasalardaki satış baskısı yurt içinde de altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın haftaya düşüşle başlarken, yatırımcıların odağında Orta Doğu'daki gelişmeler ile küresel enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin gelişmeler yer alıyor.

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Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 125,52 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 220,6 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,53 azalışla 6 bin 125,52 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 72 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 132 liradan satılıyor.

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BRENT PETROL FİYATLARI ARTTI

Dün 79,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,01 dolar seviyesinde tamamladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurması ve boğazdan geçen gemilere müdahalede bulunmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 yükselişle 79,1 dolara çıkarken, yükselen petrol fiyatları küresel enflasyona ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarında şahin duruşlarını sürdüreceği beklentilerini güçlendirirken, tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselmesine, altın fiyatları üzerinde ise baskı oluşmasına neden oldu. Hafta boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, çatışmaların seyri ve petrol fiyatları piyasaların odağında olmaya devam edecek.

FED'İN FAİZ ARTIRIMINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

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Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Fed Kongre için hazırladığı Para Politikası Raporu'nda, "Genel hatlarıyla, kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyet sağlam bir hızda genişlemektedir." ifadelerine yer verildi.

Fed, raporda gümrük vergisi artışları, Orta Doğu'da çatışmalarla fırlayan enerji maliyetleri ve yapay zeka odaklı talep artışının enflasyondaki yükselişte öne çıktığına işaret etti. Bu hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'un Temsilciler Meclisi ve Senato'da yapacağı sunum, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında bulunuyor.