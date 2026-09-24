Altın fiyatları için kritik eşik! Uzman isim gram altın için uyardı

Altın fiyatları, başta petrol fiyatlarındaki artış olmak üzere ABD ekonomisindeki gelişmelerin dolar üzerindeki etkileri gibi çeşitli nedenlerden son zamanlarda yediği baskıdan dolayı yatırımcısını endişelendiriyor. Peki altındaki geri çekilmeler geçici mi kalıcı mı? Alış ve satış için destek seviyeleri neler? Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen merak edilenleri Milliyet.com.tr’ye cevapladı.

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ALTINDAKİ GERİ ÇEKİLMELER GEÇİCİ Mİ?

“Altın fiyatları tarafında geri çekilmelerin geçici olduğunu söylemek zor” diyen Ergezen, bunun en önemli nedeninin petrol fiyatlarındaki yüksek seyir olduğunu ifade etti. Çünkü bunun sonucunda tahvil faizleri yüksek kalmakta ve dolar endeksi de 101 seviyesinin üzerine çıkmaktadır.

Konjonktürün tamamen altın fiyatları aleyhine çalıştığını belirten uzman isim, hem faizlerin hem dolar endeksinin güçlü seyrediyor olmasının altın tarafındaki satışları da beraberinde getirdiğini söyleyerek devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

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“Tabii buradaki geri çekilmeler kısmen sınırlı kaldı. Bunun nedenlerinden bir tanesi Merkez Bankası alımları olabilir. Ben bunun geçtiğimiz hafta olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu tabii sadece bir tahmin. Ayrıca merkez bankalarının buna ne kadar dayanacağı da önemli. Ons altın cephesinde 4.225 dolar seviyesinin test edilmesini bekliyorum açıkçası. Eğer tahvil faizleri ve dolar endeksi daha yukarı giderse yeniden 4.150 dolar, sonrasında ise 4.000 dolar seviyelerinin görünme riski artmaya başladı. Tabii ki ilk etapta 4.225 dolar seviyesini takip ediyor olacağız.”

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

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Ergezen değerlendirmesinde, “Altın fiyatları ne Rusya-Ukrayna'ya bağlı hareket ediyor ne de diğer açıklamalara” diyerekten altının takip ettiği parametrelerin bir tarafta petrol fiyatları, diğer tarafta enflasyon ve tahvil faizleri, son olarak da dolar endeksi olduğunu söyledi. Bu üç ana konunun aslında şu anda tek altın fiyatlarını değil piyasayı da etkileyen önemli unsurlar olduğu bilgisini de ekledi.

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Bununla birlikte, petrol fiyatları bu şekilde kalmaya devam ederse hem enflasyon hem de faizlerin yukarıda kalmaya devam edeceğini ve dolayısıyla bunun da iki faiz artırımı ihtimalini artıracağını söyleyerek, "Böyle bir durumda da zaten hem riskli varlıklar hem de kıymetli metaller tarafında yukarı yönlü seyirler görmek zor." dedi.

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Ergezen, bugün açıklanan ABD işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalmasının etkisini şu şekilde yorumladı:

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“Bu sonuç Fed’in faiz arttırma ihtimallerini arttırıyor. Çünkü son gelen verilere göre ABD ekonomisi beklenildiğinden daha güçlü seyrediyor. Böyle bir durumda altın üzerindeki baskılar artacaktır. Çünkü Merkez Bankası'nın yani Fed'in faiz arttıracağı beklentileri artacaktır. İlk tepkilerin bu yönde geldiğini görüyoruz. O yüzden de kısa vadede altın tarafında iyimser olmak bir miktar zor. Burada özellikle gelen verinin de etkisiyle bir miktar daha geri çekilmeler görme ihtimalimiz yüksek.”

Bu dönemin altın yatırımı için en uygun ortam olmadığına dikkat çeken uzman isim, son yaşanan gelişmelerin kıymetli metalleri baskıladığını belirterek, “Geri çekilme görmediğimiz sürece yükselişler satış fırsatı olarak kalmaya devam edecektir. Burada yeni alım yapacak yatırımcılara uyarım destek seviyelerine geri çekilmesini beklemek olabilir. Yani anlık fiyattan ziyade destek seviyelerine çekildikçe alım yapmak akıllıca olacaktır. Alımları parçalı ve tek seferde almamak, yine en sağlıklı olacaktır.” dedi.

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UZMAN İSİM GRAM ALTIN İÇİN UYARDI

Gram altın tarafında 6.000 TL seviyelerinin en güçlü destek seviyeleri olduğunu ifade eden Ergezen, gram altının 6.600 TL’nin altında kaldığı sürece 6.000 TL seviyesinin görünme riski olabileceği konusunda uyardı.

Altın yatırımcısının mümkün oldukça yükselişleri satış fırsatı olarak kullanmaya devam etmesini söyleyen Ergezen, yeni alımlar için altın fiyatlarının destek seviyelerine geri çekilmesini beklemenin ve parçalı şekilde alımlar yapmanın en sağlıklı yatırım davranışı olacağını ifade etti.