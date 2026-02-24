Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,7 üstünde 7 bin 380,4 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7 bin 303 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 1 düşüşle 5 bin 183 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi için daha fazla veri görmek istedikleri mesajı ve ABD-İran hattına ilişkin belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmamasıyla dolar endeksinde görülen yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da iki ülke arasındaki gerginlik hala devam ediyor.

Öte yandan Fed yetkilileri, sözle yönlendirmelerinde piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün, gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti.

Piyasalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.