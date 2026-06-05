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UzmanparaAltın fiyatları neden düşüyor? İşte olumsuz etki yaratan kritik neden
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları neden düşüyor? İşte olumsuz etki yaratan kritik neden

05.06.2026 - 07:38 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Ekonomi#ABD-İran

Altın cuma günü gerilerken, Orta Doğu'da artan gerilimlerin ABD-İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik umutları zayıflatması ve yükselen enflasyon ile faiz artırımı endişelerinin etkisiyle haftalık bazda da kayba yöneldi.

Altın fiyatları neden düşüyor İşte olumsuz etki yaratan kritik neden

Altın cuma günü gerilerken, Orta Doğu’da artan gerilimlerin ABD-İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik umutları zayıflatması ve yükselen enflasyon ile faiz artırımı endişelerinin etkisiyle haftalık bazda da kayba yöneldi.

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Spot altının yüzde 0,5 düşüşle 4.452,20 dolara geriledi. Değerli metal haftalık bazda ise şu ana kadar yaklaşık yüzde 1,8 değer kaybetti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,6 düşüşle 4.478,50 dolardan işlem gördü.

İran destekli Hizbullah’ın Lübnan’da önerilen yeni ateşkesi reddetmesi ve İsrail’in ülkedeki askerlerini çekmeyeceğini açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgedeki çatışmaları sonlandırarak Tahran ile barış sürecini ilerletme çabalarını zora soktu.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE OLUMSUZ ETKİ YARATAN KRİTİK NEDEN

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ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, “İran krizinin çözümüne ilişkin artan karamsarlık altın üzerinde olumsuz etki yaratıyor” dedi. Frappell, piyasaların daha sıkı para politikası ve daha yüksek faiz beklentisine yönelmesinin de altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

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Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önünde iki seçenek bulunduğunu belirterek, faizleri sabit tutup sabırlı davranmak veya yıllardır hedefin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırmak arasında karar verilmesi gerektiğini söyledi.

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faiz patikasının ekonominin performansına bağlı olacağını vurgularken, mevcut para politikasının “iyi bir noktada” olduğunu ve Fed’in gelişmelere göre her iki yönde de adım atmaya hazır olduğunu kaydetti.

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Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan değerli metallerin cazibesini azaltıyor.

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Piyasalar, CME Group’un FedWatch verilerine göre, yıl sonuna kadar Fed’in faiz artırma ihtimalini fiyatlamaya başladı. Aralık ayına kadar bir faiz artışı gerçekleşme olasılığı yüzde 51 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası konusunda daha net sinyaller elde edebilmek için gün içinde açıklanacak mayıs ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle ons başına 72,89 dolara, platin yüzde 1,1 gerileyerek 1.878,68 dolara ve paladyum yüzde 1,7 kayıpla 1.298,45 dolara indi. Tüm değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

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