Küresel piyasalarda doların seyri, jeopolitik gelişmeler ve ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatlarında ilerleyen saatlerde geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde 6.675 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6.630 TL civarına gerilerken ons altın da 4.200 doların altına indi.

GRAM ALTIN FİYATINDA GERİ ÇEKİLME

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında dalgalı bir seyir öne çıktı. Sabah saatlerinde 6.675,79 TL seviyesinde bulunan gram altın, gün içinde kazanımlarının bir bölümünü geri verdi.

Gram altındaki geri çekilmede, uluslararası piyasalarda ons altının değer kaybetmesi etkili oldu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıdı.

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ONS ALTIN 4.200 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4.200 dolar seviyesinin altına geriledi. Sabah saatlerinde 4.202 dolar civarında işlem gören değerli metal, ilerleyen saatlerde 4.190 doların altını gördü.

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Küresel piyasalarda doların hareketi, ABD tahvil faizleri ve para politikasına ilişkin beklentiler, ons altının fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor.

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ALTIN PİYASASINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasında küresel ekonomik gelişmeler ön plana çıktı. Özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler, ons altının fiyatlamasında etkili olmaya devam ediyor.

Bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verileri, piyasalardaki faiz beklentileri açısından önem taşıyor. Enflasyon görünümü, doların uluslararası piyasalardaki değeri ve ABD tahvil getirileri, altın fiyatlarının seyrini etkileyen temel başlıklar arasında bulunuyor.

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Yurt içinde ise ons altındaki değişimlerin yanı sıra dolar/TL kurunun hareketi de gram altın fiyatı üzerinde belirleyici oluyor. Haftanın ilk gününde hem küresel hem de yerel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir görünüm oluşturdu.