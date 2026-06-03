Altın fiyatları yeniden düştü! İşte piyasa için kritik nokta

Piyasada asıl baskıyı, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden alevlendirebileceği ve bunun da ABD Merkez Bankası’nı daha uzun süre sıkı para politikasında tutabileceği endişesi oluşturdu.

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Spot altın, gün içinde yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.476,50 dolara geriledi. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,3 kayıpla 4.504,40 dolardan işlem gördü.

Normal şartlarda Orta Doğu’da artan tansiyon altına destek verebilir. Ancak bu kez tablo farklı işledi. Çünkü bölgede yaşanan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrolün yükselmesi ise enflasyon baskısını artırabileceği için piyasalarda “Fed faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabilir” beklentisini güçlendirdi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASANIN MERKEZİNDE

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ABD ordusunun açıklamasına göre İran’ın Bahreyn, Kuveyt ve bölgedeki bazı hedeflere yönelik füze saldırıları ya engellendi ya da başarısız oldu. Bu gelişme, bölgedeki tansiyonun düşmediğini ortaya koyarken, Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temaslarda da kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise dikkat çeken bir açıklama yaptı. Rubio, Trump’ın müzakere ekibinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması karşılığında İran’a yaptırım hafifletme teklifinde bulunmadığını söyledi. Rubio’ya göre herhangi bir yaptırım gevşemesi, İran’ın nükleer programından vazgeçmesine bağlı. Bu açıklama, piyasalarda gerilimin kısa vadede kolay kolay çözülmeyeceği algısını güçlendirdi.

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PETROL YÜKSELDİ, ENFLASYON KORKUSU GERİ DÖNDÜ

Petrol fiyatları çarşamba günü erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükseldi. Bu yükseliş, özellikle enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon baskısının yeniden artabileceği endişesini beraberinde getirdi.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK NOKTA

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Altın için kritik nokta da burada başladı. Çünkü petrol fiyatlarındaki artış, Fed’in enflasyonla mücadelede daha sert kalabileceği beklentisini artırıyor. Faizlerin yüksek kalması ise getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratıyor. Yani yatırımcılar, güvenli liman talebi ile yüksek faiz baskısı arasında sıkışmış durumda.

FED CEPHESİNDEN YENİ FAİZ SİNYALİ

Piyasanın dikkatle izlediği bir diğer başlık ise Fed yetkililerinden gelen mesajlar oldu. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskılarının artmaya devam etmesi halinde Fed’in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi.

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Bu açıklama, altın piyasasında satış baskısını artıran unsurlardan biri oldu. Çünkü yüksek faiz ortamı, tahvil getirilerini cazip hale getirirken altının yatırımcı açısından çekiciliğini azaltabiliyor.

Yatırımcılar şimdi Fed’in bundan sonraki adımlarına ilişkin daha net sinyal almak için ABD’den gelecek verileri bekliyor. Gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ve cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporu, piyasaların yönü açısından kritik olacak.

İSVİÇRE’NİN ALTIN İHRACATI GERİLEDİ

Altın piyasasında dikkat çeken bir başka gelişme ise İsviçre’den geldi. İsviçre gümrük verilerine göre ülkenin altın ihracatı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 20 düştü.

İngiltere ve Çin’e yapılan sevkiyatlardaki gerileme, Hindistan ve Hong Kong’a yapılan daha güçlü teslimatlarla dengelenemedi. Bu tablo, fiziki altın talebinde bölgesel ayrışmanın sürdüğünü gösterdi.

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HİNDİSTAN’DAN GÜMÜŞ İTHALATINA YENİ KISITLAMA

Değerli metaller cephesinde Hindistan’ın attığı adım da öne çıktı. Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Hindistan, gümüş ithalatına yönelik kuralları sıkılaştırdı.

Ülke, gümüşün granül ve toz formlarını kısıtlı ürünler listesine ekledi. Artık bu ürünlerin ithalatı için önceden geçerli izin alınması gerekecek.

Bu kararın, ithalatı kontrol altına almak ve rupi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla alındığı belirtiliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE DÜŞÜŞTE

Altındaki gerilemeye diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,5 düşerek ons başına 74,73 dolara indi. Platin yüzde 0,2 kayıpla 1.932,25 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 gerileyerek 1.365,25 dolara düştü.

Piyasada kısa vadeli görünüm, büyük ölçüde petrol fiyatlarının seyri, Orta Doğu’daki gerilimin yönü ve ABD’den gelecek istihdam verilerine bağlı olacak.