Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti: Kritik sınıra dayandı

Altın, küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Bugün, ons altın fiyatı %2,4'lük bir artışla 4.925 doları aşarak günün en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Piyasalar, altın yatırımcıları için umut verici bir görüntü sergilerken, bu yükselişin sebebi ise belirsizliğin arttığı küresel ekonomik ortamda güvenli liman arayışının devam etmesi.

Haberin Devamı

Son dönemdeki ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını ivmelendiriyor. Yatırımcılar, dünya genelindeki enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip ederken, altına olan talep giderek artıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla ilgili geleceğe dönük açıklamaları, piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ons altındaki bu yükselişin sürebileceği görüşünde. Ancak, altın fiyatlarının kısa vadede nasıl hareket edeceği, daha fazla ekonomik veri ve merkez bankalarının politikalarına bağlı olacak. Özellikle, yatırımcıların dikkatini çeken en önemli faktörlerden biri, dünya çapındaki jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi.

Haberin Devamı

Altın yatırımcıları için bu artış, uzun vadeli kazançlar anlamına gelebilirken, aynı zamanda daha yüksek fiyat seviyelerine ulaşılması, alım satım işlemleri üzerinde de etkili olacak. Altın, finansal piyasalardaki volatiliteye karşı bir koruma aracı olarak ön planda kalmaya devam ediyor.

Piyasaların ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla beklenirken, altının geleceği konusunda öngörüler çeşitlenmeye devam ediyor.

ALTIN ANALİZİ

IKON Menkul tarafından yapılan analizde şu ifadelere yer verildi: Ons altın (XAUUSD) günlük grafikte ana yükseliş trendini korurken, son sert yükselişin ardından volatilitenin arttığı ve kâr realizasyonlarının öne çıktığı bir sürece girmiş durumda. Yükselen kanal içinde fiyatlamanın daha dalgalı ve sindirim ağırlıklı ilerlediği görülüyor.

Kısa vadede 4.920 – 4.860 bandı önemli bir denge ve destek bölgesi olarak izlenmeli. Bu alanın üzerinde kalındığı sürece mevcut geri çekilme sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir ve yukarı yönlü ana trend korunur. Olası toparlanmalarda 5.095 – 5.180 bölgesi ilk direnç alanı konumunda.



Aşağı yönde 4.680 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına sarkılması, yükselen kanalın alt bandına doğru daha derin ve zamana yayılan bir düzeltmeyi gündeme getirebilir. Bu senaryoda 4.540 – 4.380 bandı destek olarak takip edilmelidir.



RSI’ın 50 seviyesi üzerinde kalması trendin henüz bozulmadığını, ancak momentumun zayıfladığını gösteriyor. Genel görünüm, 5.400 üzeri kalıcılık sağlanmadıkça yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.



Destekler: 4860 - 4680 - 4540

Dirençler: 5095 - 5410 - 5598