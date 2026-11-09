HABER MERKEZİ - Küresel piyasalarda altın, yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını hafifletebileceğine yönelik beklentiler ve ABD dolarındaki zayıflama, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini sağladı.

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Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 102,1 seviyesine inerken, ons altın fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 4.124 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 5 değer kazancıyla tamamlayan altın, yeni haftada da yükseliş eğilimini sürdürüyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Uluslararası piyasalarda ons altının değer kazanması, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güncel verilere göre gram altın yüzde 1,52 artışla 6.656,10 TL seviyesine ulaştı.

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Altın gram fiyatı üzerinde küresel ons hareketlerinin yanı sıra döviz kurundaki değişimler de belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, son yükselişin ardından fiyatların yeni zirvelere ulaşıp ulaşmayacağını merak ediyor.

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TRUMP’IN İRAN AÇIKLAMASI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Altın piyasasındaki hareketliliğin arkasında yalnızca ekonomik gelişmeler bulunmuyor. ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklamalar da yatırımcıların risk algısını etkiliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik yeni askeri saldırı talimatı verilmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtmesi, enerji piyasalarında arz kesintisi endişelerini hafifletti.

Bu açıklamanın ardından petrol fiyatlarında görülen gerileme, enflasyon beklentileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte faizlerin uzun süre yüksek tutulması gerekliliğinin azalabileceği beklentisi, altına yönelik talebi destekledi.

Altındaki yükselişe rağmen piyasalarda belirsizlikler devam ediyor. Jeopolitik riskler altının güvenli liman talebini canlı tutuyor ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin fiyatlar üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini belirtti.

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Özellikle ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş, altının kazançlarını sınırlayabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Diğer taraftan Çin’in altın alımlarını iki yılı aşkın süredir devam ettirmesi, değerli metal piyasasında talebi destekleyen gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

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FED’İN FAİZ KARARI ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

ABD’de açıklanan son istihdam verileri, piyasalarda para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.

Ekim ayında istihdam artışının hız kazanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesine gerilemesi, Amerikan ekonomisinin güçlü görünümünü koruduğuna işaret etti.

Faiz beklentilerindeki değişim, doların ve tahvil getirilerinin seyrini etkileyebileceği için altın yatırımcıları tarafından yakından izleniyor.



Piyasalarda şimdi gözler ABD’den gelecek enflasyon rakamlarına çevrildi. Salı günü açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve cuma günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir.

Altın piyasasında yükseliş eğilimi sürerken yatırımcıların odağında petrol fiyatları, dolar endeksi ve ABD enflasyon verileri bulunuyor. Özellikle açıklanacak ekonomik göstergeler, ons altının 4.124 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olup olamayacağı ve gram altın için yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda önemli ipuçları verecek.