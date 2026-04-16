Altın fiyatlarında 'barış umudu' etkisi! Yatırımcılar dikkat: İşte son rakamlar...

16.04.2026 - 09:46 | Son Güncellenme:

Altın fiyatları İran savaşına diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik çabaların yeniden hız kazanmasıyla birlikte haftanın dördüncü işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Ons altın fiyatı 4.800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Peki gram altında son durum ne? İşte detaylar...

Altın, İran savaşına diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik çabaların yeniden hız kazanmasıyla enflasyon endişelerinin azalması üzerine yükseldi. Ons altın fiyatı sabah saatlerinde 4.800 dolar seviyesinin üzerinde yönünü yukarı çevirirken, gram altın fiyatı da 6.940 TL seviyesinden işlem görüyor.

ATEŞKES UZATILACAK MI?

ABD ile İran'ın küresel piyasaları sarsan çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendirdiği iddia edildi. Ancak Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri hâlâ ciddi şekilde aksıyor. ABD, İran gemilerini abluka altına alırken, Tahran da kritik su yolunu çoğu trafiğe kapalı tutuyor.

TRUMP'TAN 'SAVAŞ SONA YAKLAŞMIŞ OLABİLİR' MESAJI

Associated Press’in haberine göre taraflar, hafta sonu Pakistan’da yapılan ve sonuçsuz kalan ilk tur görüşmelerin ardından diplomasiye devam etme konusunda “prensipte anlaşmaya” vardı. ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü Fox Business’a yaptığı açıklamada yaklaşık yedi haftadır süren savaşın “sona yaklaşmış olabileceğini” belirterek yeniden çatışma ihtimalini küçümsedi.

Swap piyasası hâlâ ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri sabit tutacağını değerlendiriyor. Bu görüş, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’in açıklamalarıyla da destekleniyor. Hammack, faizlerin “uzun bir süre sabit kalmasını” beklediğini söyledi. Yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir unsur.

SAVAŞTAN BU YANA YÜZDE 8 GERİLEDİ

Altın, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Çatışmanın ilk haftalarında yaşanan likidite sıkışıklığı, yatırımcıların zararlarını karşılamak için varlıklarını satmasına neden olmuştu. Ancak alıcıların piyasaya geri döndüğüne işaret eden bir gelişme olarak, altına dayalı borsa yatırım fonları bu ay şu ana kadar yaklaşık 25 ton alım yaptı; Mart ayında ise yaklaşık 94 ton satış gerçekleştirilmişti.

