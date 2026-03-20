Milliyet.com.tr/ Altın fiyatları geçtiğimiz iki günde yaşanan ani hareketlerle birlikte resmen çakıldı. Çarşamba günü altının gram fiyatı 7.130 TL seviyelerinden %4’e yakın kayıpla 6.800 TL seviyelerine geriledikten sonra perşembe günü de %6'nın üzerinde düşüş gösterdi. Fiyatlar 6.417 TL seviyesine geriledi. Böylelikle 2 günde 700 TL’lik düşüş gerçekleşti. Gün içi dip seviyeyi gördükten sonra altının gram fiyatı toparlanma göstererek dün 6.622 TL seviyesinden kapandı.

Orta Doğu’da ABD, İsrail - İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar şiddetini giderek artırırken, savaş sürecinde altın büyük değer kaybı yaşadı. Özellikle son günlerde İsrail ile İran’ın bölgede doğal gaz ve petrol üretim tesislerini hedef almasıyla birlikte gaz ve petrol fiyatlarında rekor artışlar yaşanırken, bu durum küresel enflasyona dair endişeleri körükledi.

FED BEKLENTİLERİ DE ALTINI BASKILIYOR

Petrol fiyatlarıyla yükselen enflasyon endişeleri merkez bankaları daha temkinli davranmaya itiyor. Bu kapsamda ABD Merkez Bankası son toplantısında politika faizini sabit tutarken, bu yıl için 1 kez faiz indirimi öngördü. Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon beklentileri konusunda endişeli olduklarını ifade ederek, kısa sürede artan enerji fiyatlarının enflasyonu yukarı çekeceğini belirtti.

FİYATLARDA KISMİ TOPARLANMA

Son iki günde yaşanan ani kayıp sonrası altın fiyatları haftanın son işlem gününde toparlanmaya çalışıyor. Altının ons fiyatı 4.687 dolardan işlem görürken, gram altın da 6.678 TL seviyelerinde dalgalanıyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 6.602 TL, en yüksek ise 6.746 TL seviyeleri test edildi.

ALTINDA BÜYÜK ÇÖKÜŞÜN SEBEBİ NE?

Peki 6.400 TL seviyelerini gören gram altında son iki günde yaşanan büyük çöküşün sebebi ne? Altında sert değer kaybı geçici mi? Gram altın için yeni hedefler neler? 7.000 TL’nin üzerinden altın alanlar ne yapmalı? Fiyatlar ne zaman yükselir? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altın fiyatlarının düşmesinde en önemli etkenlerden birisi Brent petrol fiyatının yükselmesidir. Brent petrol dün 119'lara geldi. Dolayısıyla Brent petroldeki bu yükseliş, tüm dünyada enflasyonist baskıların artacağı konusunda tedirginlikleri de artırıyor. Kaldı ki Amerika'da enflasyondaki yukarı yönlü eğilim konusunda tedirginlikler açık bir şekilde ifade edildi ve Fed de faizi o yüzden düşürmedi, pas geçti.

Dolayısıyla gelecekte de enflasyon yüksek seyrederse Fed'in faizi indirmeme ihtimali de artıyor. Şu an için bu yıl içerisinde sadece bir faiz indirimi fiyatlanıyor ama böyle giderse, petrol fiyatları Amerika'daki enflasyon rakamlarında bozulmaya yol açarsa faiz indirimleri yapılamayabilir bile. O yüzden mevcut petrol fiyatlarındaki gelişmelerden dolayı Fed'in faiz indirim sürecinin sonuna gelmiş olabiliriz. Bu nedenle de altında bir kâr realizasyonu sürecine girmiş durumdayız.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞER Mİ?

Altındaki düşüş, orta vadeli göstergelerle de zaten destekleniyor. Daha önceki yazılarımızda da yönün aşağı olduğuna dair sinyaller olduğunu ifade etmiştik. Bu sinyaller çerçevesinde düşüş tekniğe uygun gelişiyor. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Düşüş devam edebilir mi? Zaten hedeflediğimiz nokta, güçlü destek olarak daha önceki yorumlarımızda ons altında 4.600'lü rakamlardan bahsetmiştik. Şu an itibarıyla fiyat 4.682'lerde ve güçlü desteğin de 4.650'de olduğunu düşünürsek ons altın orada bir sınav verecek.

KRİTİK EŞİK 6.600 TL

Gram altın da 6.600 TL seviyelerinde bir sınav verecek gibi görünüyor. Ons altında 4.600, gram altında ise 6.600 TL önemli bir seviye. Bu seviyelerin altına düşerse ciddi bir kırılmadan bahsetmeye başlayacağız ama şu an için o desteği test edip etmediğini, o destekte tutunup tutunmadığını hep birlikte izleyeceğiz.

GRAM ALTINDA 6.400 TL SENARYOSU!

6400'lere kadar düşme ihtimali oldukça fazla. Orta vadeli göstergeler orada da aşağı sinyali verdiği için gram altın büyük ihtimalle 6.400'lü seviyeleri test edecek gibi duruyor. Şu an sağlıklı bir aşağı trend görüntüsü var. O yüzden henüz bir toparlanma ve tepki çıkışını konuşmak için erken diye düşünüyorum. 6.400'lü seviyeleri büyük olasılıkla test edecek.

7.000 TL SEVİYELERİNDEN ALAN NE YAPACAK?

Gram altında 13 Mart'tan bu yana orta vadeli aşağı sinyalleri var. O tarihte altın fiyatları 7.118-7.286 TL arasında işlem görüyordu ama teknik olarak da aşağı sinyalleri vermeye başlamıştı. Son zamanlarda, özellikle 13 Mart'tan sonra yapılan alımların hiçbirisi teknik analize uygun değil. Dolayısıyla o tarihten bugüne alanlar, tekniğe ters hareket etmiş olacaklar. Şu an için satılır mı? Aşağı trenddeyken ben açıkçası "satmayın" da diyemem, "alın" da diyemem. Çünkü aşağı trendin nerede biteceğini kestirmek zor. Şu an 6.400 hedefi varken 6.650 seviyesindeki fiyatlar 6400'e göre pahalı kalıyor. O yüzden eğer kısa vadede satacaklarsa, aşağı trend içerisinde olduğumuz ve trendin nereden döneceğini bilemediğimiz için temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELİR?

Altının tekrar yukarı yönelmesi için petrol fiyatlarında istikrarlı bir havaya kavuşmamız lazım. Şu an itibarıyla Brent petrol 115'leri gördüğü ve günlük bazda da yüzde 7'nin üzerinde prim yaptığı için ufukta, altında yukarı yönlü bir hareket olacakmış gibi bir görüntü yok.

Dolayısıyla öncelikle Körfez'deki savaşın durulması, petrol sevkiyatlarının normale dönmesi, üretimin tekrar toparlanması ve enflasyonda yükseliş beklentilerinin bitmesi lazım. Bu sayede Fed'in faiz indirimi söz konusu olabilecek. Çünkü Amerika'da tahvillere de satış geldiği için orada faizler yükseliyor. Böyle bir ortamda, en azından kısa vadede altında kalıcı bir yükselişten bahsetmek için hiçbir veri bunu desteklemiyor. O yüzden şimdilik aşağı yönlü kâr realizasyonlarının devam etme ihtimalini biraz daha fazla görüyoruz.”