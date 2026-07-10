Altın fiyatlarında kritik denge! İşte yeniden yükselişe geçmesinin nedeni

Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 4.128,92 dolara kadar yükseldi. ABD vadeli altın kontratları ise 4.139,50 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi.

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Gün içindeki yükselişe rağmen altın haftalık performansında zayıf kalmayı sürdürüyor. Mevcut görünüm, değerli metalin haftayı yüzde 1'in üzerinde kayıpla tamamlayabileceğine işaret ediyor.

Piyasa uzmanları, yatırımcıların yeni alım yapmak yerine jeopolitik gelişmeleri ve merkez bankalarının atacağı adımları beklediğini belirtiyor.

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DOLARIN DÜŞMESİ ALTINA DESTEK VERDİ

Altındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri dolar endeksindeki gerileme oldu. ABD dolarının son bir haftanın en düşük seviyelerine inmesi, dolar üzerinden işlem gören altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

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Doların zayıflaması genellikle altın fiyatlarını destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

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ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR

Finans piyasalarının en yakından izlediği başlıklardan biri ise Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. ABD'nin İran'ın güney kıyıları ile doğu bölgelerine yönelik saldırılarının ardından İran Silahlı Kuvvetleri'nin Körfez'deki ABD askeri altyapısını hedef alması, jeopolitik riskleri yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

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Bu gelişmeler enerji piyasalarında da etkisini gösterdi. Petrol fiyatları haftalık bazda yükseliş eğilimini sürdürürken yatırımcılar olası arz sorunlarını ve enerji maliyetlerindeki artışı fiyatlamaya başladı.

PETROL YÜKSELİRSE ALTIN İÇİN İŞLER DEĞİŞEBİLİR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının şu anda yükseliş sonrası bir denge arayışı içinde olduğunu söyledi. Waterer'a göre yatırımcılar ABD ile İran arasındaki belirsizlik nedeniyle yeni alımlarda temkinli davranıyor.

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Analist, petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalmasının altının geri çekilmelerinde destek bulmasını sağlayabileceğini belirtti. Ancak petrolde yaşanabilecek sert yükselişlerin enflasyon beklentilerini artırabileceğini, bunun da Fed'in daha uzun süre sıkı para politikası izlemesine neden olabileceğini ifade etti. Bu senaryoda ise altın üzerindeki baskının yeniden artabileceği değerlendiriliyor.

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FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

Jeopolitik risklerin yanında piyasaların gözü tamamen ABD Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Artan enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden yukarı taşıyabileceği endişesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmeye başladı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar eylül ayında faiz artırımı ihtimalini geçen hafta yaklaşık yüzde 54 seviyesinde fiyatlarken bu oran son verilerle birlikte yüzde 64'e yükseldi.

Fed'in faizleri yüksek tutması ya da yeni bir faiz artışına gitmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltabilecek en önemli gelişmeler arasında gösteriliyor.

FED TUTANAKLARI ENDİŞELERİ DOĞRULADI

Bu hafta yayımlanan Fed'in haziran ayı toplantı tutanakları da piyasalardaki endişeleri destekledi. Tutanaklarda, politika yapıcıların enflasyon konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsediği ve fiyat baskılarının beklenenden uzun sürebileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu görüldü. Bu tablo, yatırımcıların kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın üzerinde de baskı oluşturuyor.

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HSBC'DEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

Uluslararası yatırım bankası HSBC de altına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Banka, ABD'de para politikasının daha şahin bir çizgiye kayabileceği ve doların güçlü kalabileceği öngörüsüyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminlerini düşürdüğünü açıkladı.

Uzmanlar, küresel ekonomide belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ancak yüksek faiz ortamının yükselişleri sınırlayabileceğini ifade ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Haftanın son işlem gününde yalnızca altın değil diğer değerli metaller de yükseliş kaydetti. Spot gümüş yüzde 0,8 artışla 60,46 dolar seviyesine çıktı.

Platin yüzde 1,6 yükselerek 1.636,68 dolara ulaştı. Paladyum ise yüzde 1,6 değer kazanarak 1.267 dolar seviyesinde işlem gördü. Buna rağmen gümüş, platin ve paladyumun da haftalık bazda değer kaybetmeye hazırlandığı görülüyor.

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PİYASALARDA KRİTİK BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda önümüzdeki günlerde altının yönünü belirleyecek en önemli başlıklar; Fed'in faiz politikası, petrol fiyatlarının seyri, doların performansı ve Orta Doğu'da yaşanabilecek yeni gelişmeler olacak.