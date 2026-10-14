Altın fiyatlarında sert geri çekilme! ABD enflasyonu piyasaları sarstı

Altın piyasasında ABD enflasyon verisinin ardından satış baskısı etkili oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık bazda beklentileri aşması sonrasında altın fiyatları yüzde 1’in üzerinde geriledi.

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Düşüşle birlikte spot altının ons fiyatı 4.116 dolar seviyelerine çekildi. Gram altın ise 6.533 TL’den alıcı buluyor. Fiyatlardaki geri çekilmenin ardından dikkatler, ABD ekonomisinin seyrine ilişkin yeni işaretler verecek verilere ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına çevrildi.

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ENFLASYONUN YILLIK ARTIŞI BEKLENTİYİ AŞTI

ABD’de eylül ayına ilişkin TÜFE, aylık bazda yüzde 0,6 yükselerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,7 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

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Aylık ve yıllık rakamların farklı bir görünüm ortaya koyduğu veri sonrasında altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Piyasalar şimdi enflasyon rakamlarını, açıklanacak diğer ekonomik göstergelerle birlikte değerlendirerek Fed’in atabileceği adımları anlamaya çalışıyor.

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Altının bundan sonraki yönü açısından yalnızca TÜFE değil, ekonomik hareketliliğin gücünü gösterecek veriler de yakından izleniyor.

ALTINDA GÖZLER ÜFE VE PERAKENDE SATIŞLARDA

TÜFE verisinin ardından piyasaların gündeminde, yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamları bulunuyor. Bu iki veri, ABD ekonomisindeki ivmenin devam edip etmediğine ilişkin değerlendirmelerde öne çıkacak.

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Verilerin ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya işaret etmesi halinde, Fed üzerindeki faiz artırımı baskısının hafifleyebileceği belirtiliyor. Böyle bir tablonun altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Ancak bu beklenti, açıklanacak rakamların ortaya koyacağı görünüme bağlı. Piyasalar, TÜFE sonrasında yaşanan düşüşün ardından yeni verilerin faiz beklentilerini nasıl etkileyeceğine odaklanmış durumda.

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FED İÇİN İKİ FARKLI FAİZ BEKLENTİSİ

Vadeli piyasalardaki fiyatlamalar, Fed’in bu ay faizlerde değişikliğe gitmeyebileceğine işaret ediyor. Bankanın faizleri sabit tutma olasılığı yüzde 77 olarak fiyatlanıyor.

Aralık ayına ilişkin beklentilerde ise faiz artırımı ihtimali öne çıkıyor. Bu dönemde olası bir artırımın ihtimali yüzde 88 seviyesinde bulunuyor.

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Bu fiyatlamalar, mevcut ay için faizlerin korunması beklentisi ağır basarken, yılın ilerleyen döneminde yeni bir artırım ihtimalinin de piyasaların gündeminde kaldığını gösteriyor. Açıklanacak ekonomik veriler, söz konusu beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacak.

WILLIAMS’TAN BİR FAİZ ARTIRIMI DAHA MESAJI

New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamaları da faiz politikasına ilişkin tartışmaların merkezinde yer alıyor. Williams, bu yıl bir faiz artırımının daha gerekebileceğini ifade etti.

Bununla birlikte Williams, sonraki dönemde ilave sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulmayabileceğini belirtti. Açıklaması, yıl içinde yeni bir adım ihtimalini gündemde tutarken, devamındaki süreçte daha fazla sıkılaştırmanın gerekli olmayabileceğine işaret etti.

ORTA DOĞU GERİLİMİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR

Altın piyasasında ekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de takip ediliyor. Orta Doğu’da yükselen gerilim, güvenli liman talebinin canlı kalmasına neden oluyor.

Husi milislerinin Saudi Aramco’nun Dahran’daki idari binasına yönelik saldırısının ardından petrol fiyatları çarşamba günü yükselişe geçti. Bölgedeki gelişmeler, piyasaların izlediği risk başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.

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Altında TÜFE sonrasında düşüş yaşanmasına rağmen, jeopolitik gerilimlerin desteklediği güvenli liman talebi de fiyatlamalarda dikkate alınan unsurlar arasında bulunuyor.

IMF’DEN KÜRESEL FİNANSAL İSTİKRAR UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise küresel finansal istikrarı etkileyebilecek risklere dikkat çekti. Kurum; yapay zekâ yatırımlarındaki olası yavaşlamayı, yükselen borç yükünü ve Orta Doğu’daki çatışmaları öne çıkan riskler arasında sıraladı.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte ABD’den gelecek ÜFE ve perakende satış verileri, Fed yetkililerinin mesajları ve Orta Doğu’daki gelişmeler birlikte izlenecek.