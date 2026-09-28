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UzmanparaAltın fiyatlarında sert kırılma! Piyasalar iki cepheden baskı altında
UzmanparaAltın Fiyatları

Altın fiyatlarında sert kırılma! Piyasalar iki cepheden baskı altında

28.09.2026 - 07:39 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Petrol Fiyatları#Enflasyon Endişeleri

Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini yeniden artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin güçlenmesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Ons altında kayıp %3'ü aştı.

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Altın fiyatlarında sert kırılma Piyasalar iki cepheden baskı altında

Güvenli liman olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında yatırımcıların radarından çıkarken spot altının ons fiyatı 4 bin 150 dolar seviyesinin altına geriledi. Böylece altın, son haftaların en sert günlük kayıplarından birini yaşamaya hazırlanıyor.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTINDA 1 EYLÜL'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ SİNYALİ

Spot altının ons fiyatı, günün erken saatlerinde yüzde 3 değer kaybederek 4.142,60 dolara kadar indi. Bu hareketle birlikte değerli metal, 1 Eylül tarihinden bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye yöneldi.

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Piyasalarda satış baskısının artmasında, yatırımcıların ABD ekonomisine ilişkin yeni beklentileri ve faiz görünümü etkili oldu. Özellikle tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azalttı.

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PETROL YÜKSELDİ, ENFLASYON ENDİŞELERİ YENİDEN ARTTI

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıdı. Enerji maliyetlerindeki artışın şirketlerin üretim giderlerini ve tüketici fiyatlarını yukarı çekebileceği endişesi yatırımcıların kararlarında belirleyici oldu.

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Altın genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak değerlendirilse de yüksek faiz ortamı bu avantajı sınırlıyor. Çünkü faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın maliyeti, tahvil gibi alternatif yatırım araçlarının getirisi yükseldikçe artıyor.

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FED BEKLENTİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

Piyasalarda gözler yeniden ABD Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına çevrildi. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimleri konusunda nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ipuçları arıyor.

Güçlü ekonomik verilerin, Fed'in daha sıkı bir politika izlemesine neden olabileceği beklentisi dolar ve tahvil getirilerini desteklerken altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

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ABD'DEN GELECEK KRİTİK VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bu hafta piyasaların odağında ABD ekonomisinden gelecek önemli veriler yer alıyor. Yatırımcılar özellikle iş gücü piyasasına ve enflasyon görünümüne ilişkin rakamları yakından izleyecek.

Takip edilecek veriler arasında iş ilanları, ADP özel sektör istihdam raporu, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam rakamları bulunuyor.

Bu veriler, Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

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"TAHVİL GETİRİLERİ VE PETROL FİYATLARI ALTINI ZORLUYOR"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki düşüşte yüksek tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkili olduğunu belirtti.

Waterer, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji arzına ilişkin belirsizliklerden kaynaklandığını ve bunun enflasyon kaygılarını canlı tuttuğunu ifade etti. Analiste göre, yatırımcıların enflasyon riskini yeniden fiyatlaması altın üzerinde baskı oluşturuyor.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ YENİ SATIŞ DALGASI GETİREBİLİR

Piyasalar için kritik noktalardan biri de ABD'den gelecek ekonomik göstergeler olacak. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon veya istihdam verilerinin, tahvil getirilerini daha da yukarı taşıyabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre böyle bir senaryo gerçekleşirse, altın fiyatları üzerindeki baskının artması mümkün olabilir. Yatırımcılar ise hem Fed'in faiz politikasını hem de küresel enflasyon görünümünü yakından takip ediyor.

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