Altın fiyatlarında tarihi zirve! Piyasalarda ‘Trump’ etkisi sürüyor: Günde 200 TL'lik artış

Para ve emtia piyasalarında yönü bu hafta ‘Grönland’ gelişmesi belirliyor. Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı hedef almasının Avrupa ile ticaret savaşını yeniden alevlendirme ve NATO ittifakını alt üst etme tehdidi oluşturmasıyla birlikte doların değer kaybetmesiyle desteklenerek yeni zirveleri test etti.

ALTIN FİYATLARINDA BÖYLE YÜKSELİŞ GÖRÜLMEDİ

Yeni yılda altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcılar fiyatlardaki ani yükselişi merakla takip ediyor. Gram altın bugün 6.804 TL seviyelerini aşarken, 1 günde fiyat artışı 200 TL'ye dayandı. Ons altın fiyatı da 4.888 doların üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı.

PİYASALARDA ‘KORKU’ ŞİDDETLENDİ

Capital.com'da kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, "Bu, Trump'ın hafta sonu Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulaması ve Grönland'ı ele geçirme girişimlerinde baskıyı artırması nedeniyle ABD'ye duyulan güven kaybından kaynaklanıyor. (Altındaki hareket) küresel jeopolitik gerilimlere ilişkin korkuları yansıtıyor" dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ TAHMİN

BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, altın fiyatlarının ons başına 5.000 dolar seviyesini aşmaya hazırlandığını, gümüşte ise 100 dolar seviyesinin görülmesinin ardından sert bir düzeltme riski bulunduğunu söyledi.

YURT İÇİ YATIRIMCILARIN GÖZÜ YARINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın kritik faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faiz kararı sonrası kredi ve mevduat faizleri daha da düşer mi? Tarihi rekor sonrası mevduattan çıkan altına yönelir mi? Borsada son tahminler neler? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Piyasa TCMB’nin 150 baz puan indirim yapmasını bekliyor. Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de aynı tahmin bulunuyor. Ocak ayı enflasyonu fiyat ayarlamaları nedeniyle yüksek çıkabileceği için bu dönemde temkinli davranarak faiz indirimini 150 baz puan yapma ihtimali fazladır. İleride reel faizleri daraltacak şekilde faiz indirimleri yapmasını bekliyoruz.

MEVDUAT YATIRIMCISI ALTINA KAYAR MI?

TCMB faiz düşüşüyle altına kayma olmayabilir. Çünkü altında önemli bir prim birikti ve mevduat müşterisi genellikle garanticidir. O yüzden bu riski almayabilir. Faiz indirimiyle birlikte mevduattan çıkış olması için enflasyon hedefine yakın olması lazım. Şu an mevcut enflasyonda 8 puan civarında daha düşüş bekleniyor ve o yüzden TL faiz hala cazip olmaya devam edecek. Burada kritik nokta 2026 başı reel faizler, 2025 yılı başının neredeyse 2 katı civarındadır. O yüzden çözülme beklemek için çok erken. Hatta yabancı ilgisi artarak devam ediyor diyebiliriz.

FAİZ KARARI SONRASI BORSA İÇİN YENİ TAHMİN

Faiz indirimleri alternatif getiriyi azalttığı için her zaman borsanın lehinedir. Jeopolitik riskler rahat bırakırsa borsada yükseliş devam edebilir. Gerek orta vade primli olması gerekse jeopolitik gerginliğin yükselmesi borsada kar satışı riskini artırmakla beraber, dolar bazında hala çok ucuz olduğu için yabancılar açısından hala cazip diye düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde 13.060 puan seviyelerini test edebilir. Ancak jeopolitik risklere dikkat etmemiz gerekiyor.

DOLARDA BEKLENTİ NE?

Dolarda ciddi bir hareket beklememekle beraber gelecekte jeopolitik risklerdeki değişime göre doların yönü netleşecektir. Şu aralar Grönland'dan Küba’ya kadar bir çok riskler oluştuğu için doların yönünü netleştirmek zor. Kaldı ki FED’den faiz indirimi de beklenmiyor. Önümüzdeki dönemde euronun prim yapma olasılığı daha fazladır. Euro/dolar paritesinde 1.20 seviyeleri bu yıl içerisinde test edilebilir. O yüzden dövizde euronun prim yapma ihtimali daha fazladır. TL karşısında ise enflasyonla mücadele kapsamında kontrollü bir değerlenme göreceğiz diye düşünüyoruz. Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bile doların fiyatı yıl sonu için 51 TL civarı beklendiğine göre kimse agresif bir yükseliş beklemiyor.”