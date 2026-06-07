Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAltın, gümüş, platin ve paladyum eridi! Piyasayı saran endişe
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın, gümüş, platin ve paladyum eridi! Piyasayı saran endişe

07.06.2026 - 12:50 | Son Güncellenme:

#Piyasa#Altın Fiyatları#Platin

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD/İsrail-İran Savaşı 100'üncü gününe girerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metallerde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yılın ilk aylarında rekor üstüne rekor kıran altın, gümüş, platin ve paladyum savaşın gölgesinde sert değer kaybı yaşadı.

Altın, gümüş, platin ve paladyum eridi Piyasayı saran endişe

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 7 Haziran itibarıyla 100'üncü güne girilirken, bu dönemde değerli metallerden olan altın, gümüş, platin ve paladyum sert satış baskısı altında kaldı. ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından emtia piyasasında sert dalgalanmalar görülürken, bu dalgalanmalardan en fazla değerli metal fiyatları olumsuz etkilendi. Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin enflasyonist baskıları güçlendireceğine yönelik endişeler ve bu endişelerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentileri artırması değerli metal fiyatlarındaki sert düşüşün en önemli nedeni olarak öne çıktı.

Orta Doğu'daki gerilimin, ticaret politikasına dair belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde artması, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları daha da artırabileceği endişesini güçlendirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Enflasyonist endişelerle tahvil faizlerinde görülen yükseliş de emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcıların risklerden kaçınma ve likiditeye dönme isteği de doların güçlenmesine neden oldu.

Haberin Devamı

Öte yandan, jeopolitik risklerden dolayı küresel ekonomik aktivitenin zarar görebileceğine yönelik endişeler endüstriyel alanda kullanılan gümüş, platin ve paladyumda sert düşüşlere neden oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ALTININ DEĞER KAYBI SAVAŞ ÖNCESİNE KIYASLA YÜZDE 17,8 OLDU

Bu yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 12,4 değer kazancıyla 4 bin 849 dolardan tamamlayan ons altının bu yükselişi şubatta da devam etti.

Haberin Devamı

Altının onsu şubat ayını yüzde 8,5 değer kazanarak 5 bin 263 dolardan tamamladı. Orta Doğu'da yaşanan söz konusu gelişmelerle değer kaybetmeye başlayan altının onsu martta 4 bin 99 dolara kadar gerilese de bu ayı yüzde 11,32 düşüşle 4 bin 667 dolardan bitirdi. Mart ayında yaşanan bu düşüş 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçti.

Son dakika... Meteoroloji’den yaz sürprizi! Öğleden sonra başlıyor: Sağanak alarmı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Meteoroloji’den yaz sürprizi! Öğleden sonra başlıyor: Sağanak alarmıHaberi Görüntüle

Nisanda yüzde 1 değer kaybeden altının onsu, mayıs ayında da yüzde 1,77 geriledi ve mayıs ayını 4 bin 540 dolardan tamamladı. Altının onsu 5 Haziran'da 4 bin 328,6 dolardan kapanarak savaş öncesine kıyasla yüzde 17,8 değer kaybetti.

Haberin Devamı

Söz konusu sebepler gümüş fiyatlarında da etkili oldu. Finansal bir varlık olmasının yanı sıra güneş paneli yapımı başta olmak üzere endüstriyel alanda önemli bir role sahip olması gümüş fiyatlarındaki oynaklığın artmasına neden oldu.

Yıla 71 dolardan başlayan gümüşün onsu ocak ayında 121,7 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 17,2 artışla 83,3 dolardan tamamlayan gümüşün onsu, yükselişini şubat ayında da sürdürdü.

Haberin Devamı

Şubat ayını yüzde 12,6 artışla 93,8 dolardan tamamlayan ons gümüş, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle mart ayında sert geriledi. Mart ayında 61 dolara kadar gerileyen gümüşün onsu bu ayı yüzde 19,9 azalışla 75,1 dolardan, nisan ayında yüzde 1,8 düşüşle 73,7 dolardan tamamladı.

Gümüşün onsu, mayıs ayı sonunda tekrar toparlanarak yüzde 2,1 artışla 75,3 dolar olmasına karşın, haftanın son işlem günü olan 5 Haziran'ı 67,9 dolardan tamamlayarak savaş öncesine kıyasla yüzde 27,6 değer kaybetti.

PALADYUM FİYATLARI YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE GERİLEDİ

Yıla 2 bin 54 dolardan başlayan platinin onsu ise küresel arza yönelik devam eden sıkıntılarla ocak ayında 2 bin 923,3 dolarla rekor kırdı.

Ocak ayını yüzde 6,2 yükselişle 2 bin 182,2 dolarla tamamlayan platinin onsu şubat ayını da yüzde 8,5 artışla 2 bin 366,5 dolardan tamamladı. Mart ayında sert düşen platin bu dönemi artan jeopolitik riskler ve güçlenen dolarla yüzde 17,2 düşüşle 1960,1 dolarla bitirdi.

Haberin Devamı

Platinin onsu, nisan ayında yüzde 1,6 artışla 1991,4 dolara çıkarken, mayıs ayında tekrar düşüşe geçerek 1.922,6 dolara geriledi.

Platin, 5 Haziran itibarıyla 27 Şubat kapanışına kıyasla yüzde 24,8 düşüşle 1779, dolara geriledi.

Yıla 1603 dolardan başlayan paladyumun onsu ise ocak ayında yüzde 7 artışla 1713,3 dolara, şubat ayında yüzde 4,4 yükselişle 1788,7 dolara çıktı.

Mart ayında yüzde 17 gerilemeyle 1484,8 dolara düşen paladyumun onsu nisan ayında hafif bir toparlanmayla yüzde 3,3 artışla 1533,9 dolara çıktı.

Mayıs ayında ise yüzde 11,4 kayıpla 1359,6 dolara inen paladyumun onsu, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesine kıyasla yüzde 31,1 değer kaybederek 1232,3 dolara indi.

Van'da feci kaza! Kavşakta can pazarı yaşandı: 4 ölü, 2 yaralı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRVan'da feci kaza! Kavşakta can pazarı yaşandı: 4 ölü, 2 yaralıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, Fransanın kalesini elinden alıyor Paristen itiraf
Türkiye, Fransa'nın kalesini elinden alıyor! Paris'ten itiraf
Reha Muhtar ‘cenazeme katılmasın’ demişti Deniz Uğur yeni paylaşım
Reha Muhtar ‘cenazeme katılmasın’ demişti! Deniz Uğur yeni paylaşım
Son dakika... Meteoroloji’den yaz sürprizi Öğleden sonra başlıyor: Sağanak alarmı
Son dakika... Meteoroloji’den yaz sürprizi! Öğleden sonra başlıyor: Sağanak alarmı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBizim çocukların kulaklarına not...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüNerede hata yapıyoruz?...
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşNakit kral borsa canlı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAva Yaman’ın tarzına destek
Güldener Sonumut
Güldener Sonumutİstihbarat raporları ve ABD sonrası güvenlik boşluğu
Mehmet Tez
Mehmet TezK-Pop’tan sonra sıra Ç-Pop’ta mı?
Dilara Koçak
Dilara KoçakTatil sonrası yorgunluğu neden geçmiyor?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaMarilyn Monroe neden hâlâ güncel?
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzSen çok yaşa Gupi
Belma Akçura
Belma AkçuraBenito Cereno’nun gemisindeki CHP
Zeynep İşman
Zeynep İşmanÇocuk muyum yoksa büyük mü?
Osman Gençer
Osman GençerKuzeydeki ışık
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanLGS evinde sıkıyönetim
İlgili Haberler
Dilovasında dehşet Tartıştığı eşini bıçakladı, 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Dilovası'nda dehşet! Tartıştığı eşini bıçakladı, 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengini anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i anma mesajı
Düğünde ezber bozan tercih Gelin arabası yerine 20 yıllık motosikletle yola çıktılar
Düğünde ezber bozan tercih! Gelin arabası yerine 20 yıllık motosikletle yola çıktılar
Boluda Kuraklık korkusu yerini sevince bıraktı Su seviyesi yüzde 19dan yüzde 100e yükseldi
Bolu'da Kuraklık korkusu yerini sevince bıraktı! Su seviyesi yüzde 19'dan yüzde 100'e yükseldi