Altın için kritik rakam! Ekonomist Hikmet Baydar uyardı

12.05.2026 - 07:16 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Ons Altın

Altın piyasasında yön arayışı sürüyor. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve merkez bankalarının büyüme beklentileri yakından takip edilirken, yatırımcıların gözü yeniden ons ve gram altına çevrildi.

Milliyet.com.tr/ÖZEL Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarında kısa vadede belirgin bir trend oluşmadığını belirterek, ons altında sıkışık seyrin devam ettiğini söyledi.

“ONS ALTINDA YATAY VE TRENDSİZ HAREKET SÜREBİLİR”

Baydar, ons altında yukarı yönlü sinyallerin zaman zaman görüldüğünü ancak bunun ana nedeninin İran, ABD ve İsrail hattındaki savaşın sona erebileceğine yönelik beklenti olduğunu ifade etti.

Ancak son açıklamaların barış ihtimalini yeniden zayıflattığını belirten Baydar, Brent petroldeki yukarı yönlü dalgalanmanın da savaşın kısa sürede bitmeyebileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Baydar, bu tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Altın ons dolar bazında hâlâ yatay seyirde, sıkışık şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bu durumda altın, yönsüz ve trendsiz hareketine devam edebilir.”

ONS ALTINDA BEKLENEN BANT BELLİ OLDU

Ekonomist Baydar, önümüzdeki günlerde ons altında 4600-4850 dolar bandının takip edilebileceğini belirtti. Baydar’a göre jeopolitik riskler altını desteklese de, barış beklentilerinin güçlenmesi ya da küresel büyüme endişelerinin artması halinde fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşabilir.

HİNDİSTAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ALTIN ÇAĞRISI

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Hindistan’dan geldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin vatandaşlara düğünler için altın almaktan kaçınmaları, evden çalışma düzenine geçmeleri ve toplu taşımayı tercih etmeleri yönündeki çağrısı piyasalarda dikkatle izleniyor.

Baydar, bu açıklamanın önümüzdeki dönemde nakit ihtiyacı artan kişilerin altın birikimlerini bozabileceğine işaret edebileceğini söyledi.

Bu durumun ons altın fiyatları üzerinde düşürücü etki yaratabileceğini belirten Baydar, özellikle büyüme hedeflerinin aşağı çekildiği bir dönemde altının hızlı şekilde gevşeyebileceğine dikkat çekti.

GRAM ALTINDA KRİTİK ARALIK: 6700-7000 TL

Gram altına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hikmet Baydar, aşağı yönlü sinyallerin henüz bozulmadığını ifade etti. Baydar, gram altında kısa vadede 6700-7000 TL bandında hareket etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Piyasalarda jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve küresel büyüme beklentileri altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

