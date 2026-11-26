Altın fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından dün yaşanan sert düşüşün etkisiyle yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor. Dün 3.575 dolar seviyesini gören ons altın, artan satış baskısıyla 3.469 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3.500 doların altına indi. Gram altın da ons altın fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak değer kaybetti.

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Yeni işlem gününde kayıplarının bir bölümünü telafi eden ons altın, sabah saatlerinde 3.607 dolar seviyesini görmesinin ardından yeniden gerileyerek yüzde 0,49 düşüşle 3.571 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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Ons altındaki fiyat hareketleri yurt içinde gram altına da yansıyor. Dün 5.660 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın, bugün 5.877 TL seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,25 düşüşle 5.832 TL seviyelerinde seyrediyor.

ABD VERİLERİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

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ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen çekirdek enflasyon ve üçüncü çeyrek ekonomik büyümesinin yüzde 4,3'e revize edilmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sürdüreceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Yüksek reel tahvil faizleri ve güçlü dolar, altın fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

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ABD'deki Şükran Günü tatili öncesinde yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmaları altın fiyatlarını desteklerken, piyasalardaki riskten kaçış eğilimi ve nakit ihtiyacı nedeniyle gerçekleşen satışlar toparlanmayı sınırlıyor.

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DOLAR VE REEL FAİZLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD dolarının seyri, reel tahvil faizleri ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Ons altında yıl sonuna ilişkin fiyat tahminleri 3.500-3.700 dolar aralığında şekillenirken, enflasyonun seyri ve ABD'nin para politikasına ilişkin gelişmeler piyasalarda yakından takip ediliyor.