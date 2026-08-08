Altın neden yükseliyor? Fiyatları yukarı taşıyan 5 kritik gelişme

Milliyet.com.tr/ Altının ons fiyatı yüzde 2,4 yükselişle 4.342 dolardan kapanırken, gün içerisinde 4.411 dolar seviyesine kadar çıktı. Gümüş ise yüzde 3,6 değer kazanarak 64,27 dolara yükseldi. Peki altındaki yükselişin arkasında ne var? İşte piyasayı hareketlendiren 5 önemli neden...

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1. ABD’DE İSTİHDAM PİYASASI BEKLENENDEN KÖTÜ GELDİ

ABD’de Temmuz ayı istihdam verileri piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. 80 bin kişilik artış beklenirken 23 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Önceki aylara ilişkin verilerin de aşağı yönlü revize edilmesi, ABD ekonomisinde işgücü piyasasının güç kaybettiği algısını artırdı. Bu tablo, yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak altına yönelmesini sağladı.

2. FED’İN FAİZ ARTIRACAĞI BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Zayıf istihdam verilerinin ardından Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler de hızla değişti. CME FedWatch verilerine göre, Fed’in Eylül ayında faiz artırma ihtimali yüzde 55 seviyesinden yüzde 40’a geriledi.

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Faiz beklentilerinin düşmesiyle ABD tahvil getirilerinin gerilemesi, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

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3. ÇİN ALTIN REZERVLERİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR

Altına güçlü destek veren bir diğer gelişme Çin’den geldi. Çin Halk Bankası'nın Temmuz ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton altın eklediği belirtildi. Böylece bankanın altın alım serisi 21'inci aya taşındı.

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Altın fiyatlarının tarihi yüksek seviyelerde bulunmasına rağmen Çin’in alımlara devam etmesi, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

4. GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞ DEĞERLİ METALLERE İLGİYİ ARTIRDI

Altındaki hareket yalnız kalmadı. Gümüş fiyatları da aynı gün yüzde 3,6 yükselerek altındaki kazancı geride bıraktı.

Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zekâ altyapılarında yoğun şekilde kullanılan gümüşte arz sıkıntısının devam etmesi bekleniyor.

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Hem yatırım talebinin hem de sanayi kaynaklı ihtiyacın artması, değerli metaller piyasasının genelinde yukarı yönlü hareketi güçlendirdi.

5. PETROL FİYATLARININ GERİLEMESİ ALTINA DESTEK VERDİ

Hürmüz Boğazı çevresindeki diplomatik temaslardan gelen olumlu sinyaller de piyasaların radarındaydı.

Bölgedeki gerilimin hafifleyebileceği beklentisi petrol fiyatlarındaki risk primini düşürdü. Enerji fiyatlarının gerilemesi, ABD’de enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

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Enflasyon baskısının hafiflemesi ise Fed’in faizleri yüksek tutma veya yeniden artırma ihtiyacını azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu tablo da altın fiyatlarını destekleyen önemli başlıklardan biri oldu.

GÖZLER FED VE MERKEZ BANKALARINDA

Altının bundan sonraki yönünde ABD’den gelecek ekonomik veriler, Fed’in faiz mesajları ve merkez bankalarının altın alımları belirleyici olacak. Özellikle istihdam piyasasındaki zayıflamanın devam etmesi durumunda, değerli metallere yönelik talebin güçlü kalabileceği değerlendiriliyor.