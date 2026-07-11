Altın neden yükselmedi? İşte cevabı...

Ons altın haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 değer kaybederek 4 bin 103 dolar seviyesine geriledi. Haftalık kayıp ise yüzde 1,7 oldu. Ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 113 dolardan kapandı.

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Piyasalarda şimdi ABD enflasyon verileri, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları ve ons altında 4 bin 156 dolar seviyesi yakından takip ediliyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELMEDİ?

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Normal şartlarda savaş ve çatışma risklerinin artması, yatırımcıların altına yönelmesini sağlar. Ancak bu kez piyasalar farklı bir tabloyla karşılaştı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi petrol fiyatlarını yükseltti. Petrolün pahalanması ise enflasyonun yeniden artabileceği beklentisini güçlendirdi.

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Enflasyonun yükselmesi, ABD Merkez Bankasının faizleri artırabileceği veya uzun süre yüksek seviyede tutabileceği düşüncesini öne çıkardı. Bu beklentiyle birlikte ABD tahvil faizleri yükseldi, dolar güçlü kaldı.

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Altın faiz getirisi sağlamadığı için dolar ve tahvil faizleri yükseldiğinde yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor. Bu nedenle savaşın oluşturduğu güvenli liman talebi, faiz beklentilerinin yarattığı baskıyı aşamadı.

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DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile görüşmelerin devam ettiğini ancak ateşkesin sona erdiğini açıklaması piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

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Açıklamanın ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,569 seviyesine çıktı. Dolar Endeksi ise 100,94 seviyesinde kaldı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş, yatırımcıların faiz getirisi bulunan varlıklara yönelmesine neden olurken ons altının yükselişini sınırladı.

Ons altın hafta içinde 4 bin 20 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden 4 bin 100 doların üzerine çıktı. Ancak fiyat 4 bin 135 dolar seviyesini aşamadı.

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FED’DEN FAİZ ARTIŞI GELİR Mİ?

Altın piyasasının yönünü belirleyecek en önemli konulardan biri de ABD Merkez Bankasının faiz kararı olacak.

Fed’in haziran toplantısına ait tutanaklarda enflasyona yönelik kaygıların arttığı görüldü. Bazı üyeler faiz artışı için gerekli şartların oluşabileceğini savundu.

Birçok Fed üyesi ise yıl sonunda faizlerin mevcut seviyeden daha yüksek olabileceğini değerlendirdi. Fed politika faizini şu anda yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında tutuyor.

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Piyasalarda eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 69 ile yüzde 80 arasında hesaplanıyor. Faiz artışı beklentisinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

ALTINDA 4 BİN 156 DOLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Teknik analizlere göre ons altında kısa vadeli görünüm henüz güçlü değil.

Altının daha düşük tepe ve dipler oluşturması, fiyatların aşağı yönlü kanal içerisinde hareket ettiğini gösteriyor. Ons altının 4 bin 493 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalması da ana eğilimin zayıf olduğuna işaret ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 4 bin 135 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak asıl kritik eşik 4 bin 156 dolar olarak gösteriliyor.

Ons altının 4 bin 156 doların üzerinde günlük kapanış yapması halinde toparlanmanın güç kazandığı düşünülebilir.

Bu seviyenin aşılması durumunda sırasıyla 4 bin 200 dolar ve 4 bin 300 dolar dirençleri takip edilecek.

Altında daha güçlü ve kalıcı bir yükselişten söz edilebilmesi için ise 4 bin 493 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması gerekiyor.

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DÜŞÜŞ DEVAM EDERSE HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Ons altında aşağı yönlü hareketlerde ilk önemli destek 4 bin 21 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu bölge, hafta içinde satışların durduğu ve alımların başladığı seviye olması nedeniyle önem taşıyor.

Altının 4 bin 21 doların altına düşmesi halinde 4 bin 3 dolar ve 4 bin dolar seviyeleri takip edilecek.

Özellikle 4 bin doların altına inilmesi, satışların yeniden hızlanmasına neden olabilir.

Düşüşün devam etmesi durumunda 3 bin 941 dolar ve 3 bin 886 dolar seviyeleri sonraki destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle kısa vadede ons altında 4 bin 21 dolar ile 4 bin 156 dolar arasındaki hareketin yön belirleyici olması bekleniyor.

GRAM ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Ons altındaki gerileme yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık yüzde 0,99 düşüşle 6 bin 205 liraya geriledi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 3,90 kayıpla 40 bin 590 liraya indi.

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Geçen hafta 10 bin 497 liradan satılan çeyrek altın ise yüzde 3,02 düşüşle 10 bin 180 liraya geriledi.

Dolar/TL aynı dönemde yüzde 0,39 yükselerek 46,9860 seviyesine çıktı. Kurun yükselmesi, ons altındaki düşüşün gram altına daha sert yansımasını engelledi.,

YENİ HAFTADA GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Altın piyasasında yeni haftanın en önemli gündem maddesi ABD enflasyon verileri olacak.

ABD haziran ayı tüketici enflasyonu 14 Temmuz’da, üretici fiyatları ise 15 Temmuz’da açıklanacak.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed’in faiz artırabileceği beklentisi güçlenebilir. Bu durumda dolar ve tahvil faizleri yükselebilir, altın fiyatları üzerindeki baskı artabilir.

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın 14 Temmuz’da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde, 15 Temmuz’da ise Senato Bankacılık Komitesinde yapacağı açıklamalar da piyasalar tarafından dikkatle izlenecek.

Fed’in bir sonraki faiz toplantısı 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ALTINDA YÖNÜ HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYECEK?

Altın fiyatlarının yönü yalnızca ekonomik verilere bağlı olmayacak.

ABD ile İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılık faaliyetleri, petrol fiyatları, dolar ve ABD tahvil faizleri de altının hareketinde etkili olacak.

Kısa vadede 4 bin 21 dolar destek, 4 bin 156 dolar ise kritik direnç olarak izlenecek.

Ons altının 4 bin 156 doların üzerine çıkması yükseliş beklentisini güçlendirebilir. Ancak 4 bin 21 doların altına inilmesi halinde satış baskısının artması gündeme gelebilir.