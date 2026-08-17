Altın, Pazartesi gününe yükselişle başladı! İşte nedeni...

Altın, geçtiğimiz hafta iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerini test etmişti. ABD’de işlem gören aralık vadeli altın kontratlarında da yükseliş sürdü. Gram altın 6800 TL seviyelerine dayandı.

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Piyasalardaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri dolar cephesindeki zayıflama oldu. Dolar endeksinin yüzde 0,1 gerilemesi, dolar üzerinden fiyatlanan altının farklı para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale gelmesine yol açtı.

ALTININ GÖZÜ 4.400 DOLAR SEVİYESİNDE

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, son dönemde açıklanan düşük enflasyon verilerinin dolar üzerinde baskı oluşturduğunu ve bunun altın fiyatlarına destek verdiğini belirtti.

Waterer'a göre mevcut tablo, ons altının 4.400 dolar seviyesine doğru hareket etmesini kolaylaştırıyor. Ancak altındaki yükselişin daha güçlü ve kalıcı hale gelmesi için yeni bir katalizöre ihtiyaç duyulabilir.

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Özellikle doların daha fazla değer kaybetmesi veya enerji fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanması halinde altının 4.500 dolar seviyesinin üzerine yerleşme ihtimalinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

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ABD VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana gündem maddelerinden biri de ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası olmaya devam ediyor.

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ABD'de temmuz ayında açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve tüketici enflasyonunun sınırlı bir seyir izlemesi, Fed'in önümüzdeki dönemde daha sıkı bir para politikası izleyebileceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

Piyasa fiyatlamalarında da bu değişim dikkat çekiyor. CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 30 seviyesinde fiyatlanıyor. Bir ay önce aynı ihtimal yüzde 47 seviyesindeydi.

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Bu gerileme, yatırımcıların Fed'in agresif faiz artırımlarından uzaklaşabileceği yönündeki beklentisini güçlendiriyor.

FAİZ BEKLENTİSİ NEDEN ALTINI DESTEKLİYOR?

Altın faiz getirisi sağlayan bir yatırım aracı olmadığı için özellikle yüksek faiz dönemlerinde tahvil ve mevduat gibi alternatif yatırım araçlarıyla rekabet etmekte zorlanabiliyor.

Faizlerin düşmesi veya faiz artırımı ihtimalinin azalması ise altın açısından destekleyici bir ortam oluşturuyor. Çünkü bu durumda altın tutmanın fırsat maliyeti azalıyor.

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Bu nedenle Fed'den gelecek her yeni mesaj, altın piyasasında sert fiyat hareketlerine neden olabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

KRİTİK TUTANAKLAR AÇIKLANACAK

Yatırımcıların gözü şimdi Fed'in temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarına çevrilmiş durumda.

Çarşamba günü yayımlanması beklenen toplantı tutanaklarında Fed üyelerinin enflasyon, istihdam ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri yakından takip edilecek.

Özellikle politika yapıcıların faizlerin geleceğine ilişkin kullanacağı ifadeler, doların yönü üzerinde etkili olabileceği gibi altın fiyatlarında da yeni bir hareketliliğin önünü açabilir.

Fed üyelerinin ekonomik büyüme ve istihdam piyasasında zayıflamaya daha fazla vurgu yapması halinde piyasalardaki faiz beklentilerinin yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE ALTININ GÜNDEMİNDE

Altındaki yükselişi destekleyen bir diğer önemli unsur ise küresel jeopolitik gelişmeler.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri, Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla Kahire'de bir araya geldi. Görüşmelerde Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik sürecin ilerletilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam etmesi bölgede tansiyonun tamamen düşmediğini gösteriyor.

Jeopolitik belirsizliklerin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesi, değerli metalin fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ALTINDA GÖZLER YENİ ZİRVEDE

Piyasalarda oluşan mevcut tabloya bakıldığında altının kısa vadeli yönünü üç temel gelişmenin belirlemesi bekleniyor: doların seyri, Fed'in faiz politikası ve jeopolitik riskler.

Doların zayıflamaya devam etmesi ve Fed'in faiz konusunda daha güvercin bir mesaj vermesi halinde altındaki yükseliş ivmesinin korunabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle 4.400 dolar seviyesi piyasalarda kritik eşik olarak takip edilirken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yatırımcıların odağı 4.500 dolar sınırına çevrilebilir.

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Altın cephesinde yeni haftanın mesajı ise oldukça net: Küresel ekonomiden gelecek her yeni veri, değerli metalde yeni bir fiyat hareketinin fitilini ateşleyebilir.