Altın piyasasında sert düşüş! Nedeni belli oldu

Çarşamba günü külçe altın, ons başına 4.175 doların altına gerileyerek yüzde 2 değer kaybetti. Önceki seansta da yüzde 1,6 düşüş yaşanmıştı.

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ABD güçleri, Trump’ın Umman açıklarında bir Amerikan helikopterinin İran tarafından vurulduğunu iddia etmesinin ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vurdu. İran’dan gelen haberler, Keşm Adası ve ülkenin güney kıyıları boyunca çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

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HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPANMA RİSKİ YÜKSEK!

Son çatışmalar, kırılgan ateşkesi tehdit ederken, Hürmüz Boğazı’nın kapanma riskini yükseltiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin “hiçbir saldırı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacağını” duyurdu. İran, Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu’na insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi.

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KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI

Petrol fiyatları da çarşamba günü yükseliş göstererek küresel enflasyon endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye kadar yükselerek 93 doların üzerine çıktı, ancak ABD’nin misilleme operasyonunu kısa sürede sonlandırması sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor.