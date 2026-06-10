Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAltın piyasasında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın piyasasında sert düşüş! Nedeni belli oldu

10.06.2026 - 07:16 | Son Güncellenme:

#Altın Piyasası#İran-ABD Gerilimi#Hürmüz Boğazı

ABD’nin, düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran’a yönelik saldırıları sonrası altın fiyatları baskı altında kalmaya devam etti. Küresel piyasaları sarsan bu gelişmeler, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları tehlikeye atıyor ve enflasyon risklerini artırıyor.

Altın piyasasında sert düşüş Nedeni belli oldu

Çarşamba günü külçe altın, ons başına 4.175 doların altına gerileyerek yüzde 2 değer kaybetti. Önceki seansta da yüzde 1,6 düşüş yaşanmıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Altın piyasasında sert düşüş Nedeni belli oldu

ABD güçleri, Trump’ın Umman açıklarında bir Amerikan helikopterinin İran tarafından vurulduğunu iddia etmesinin ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vurdu. İran’dan gelen haberler, Keşm Adası ve ülkenin güney kıyıları boyunca çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji yeni hava durumu haritası paylaştı! İki kenti sağanak ve dolu vurdu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMeteoroloji yeni hava durumu haritası paylaştı! İki kenti sağanak ve dolu vurduHaberi Görüntüle

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPANMA RİSKİ YÜKSEK!

Son çatışmalar, kırılgan ateşkesi tehdit ederken, Hürmüz Boğazı’nın kapanma riskini yükseltiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin “hiçbir saldırı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacağını” duyurdu. İran, Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu’na insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi.

Haberin Devamı
Sınav sohbetine limit koyun! LGS'de son 3 gün
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSınav sohbetine limit koyun! LGS'de son 3 günHaberi Görüntüle

KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI

Petrol fiyatları da çarşamba günü yükseliş göstererek küresel enflasyon endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye kadar yükselerek 93 doların üzerine çıktı, ancak ABD’nin misilleme operasyonunu kısa sürede sonlandırması sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiyenin hamlesi İsraili alarma geçirdi Ölümcül darbe diyerek duyurdular: Ankara, Tel Avivi resmen kilitleyecek
Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi! 'Ölümcül darbe' diyerek duyurdular: 'Ankara, Tel Aviv'i resmen kilitleyecek'
Galatasaraya Can Uzundan kötü haber Eintracht Frankfurt kararını verdi
Galatasaray'a Can Uzun'dan kötü haber! Eintracht Frankfurt kararını verdi
Kimine şifa kimine zehir Antik Yunanda ‘ölümcül’ diye yasaklandı, bugün sofraları süslüyor
Kimine şifa kimine zehir! Antik Yunan'da ‘ölümcül’ diye yasaklandı, bugün sofraları süslüyor
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSorun kadın sorunu mu ırk sorunu mu?
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüKimin doğrusu?
Dilara Koçak
Dilara KoçakKas kaybı sandığınızdan daha tehlikeli olabilir
Asu Maro
Asu MaroBir rüya olarak Kaş
Servet Yıldırım
Servet YıldırımDünya Kupası’nı kim kazanacak?
Osman Gençer
Osman Gençer52 yıl sonra UFI gördük
İlgili Haberler
Balkan Zirvesi Sofya’da toplanıyor
Balkan Zirvesi Sofya’da toplanıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli’den çağrı: Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli
MHP lideri Devlet Bahçeli’den çağrı: Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milli Güvenlik mesajı: ‘Güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milli Güvenlik mesajı: ‘Güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok’
‘Şiddet uygulayan failler için 81 ilde yeni model başlıyor’
‘Şiddet uygulayan failler için 81 ilde yeni model başlıyor’