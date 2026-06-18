Altın piyasasında sert hareket! Nedeni belli oldu

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan geçici anlaşmanın ardından piyasaların risk algısının değişmesiyle yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini artırırken, bu durum güvenli liman talebini yeniden güçlendirdi.

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Son işlem gününde spot altın, yüzde 1,4’lük artışla ons başına 4.316,42 dolara çıktı. Bir önceki gün yaşanan yüzde 1,7’lik sert düşüşün ardından gelen bu toparlanma, piyasalarda yön arayışının sürdüğüne işaret etti. ABD altın vadeli kontratları ise aynı dönemde yüzde 1 gerileyerek 4.336,70 dolar seviyesine indi.

Piyasalardaki bu dalgalanmanın arkasında, Orta Doğu’dan gelen diplomatik gelişmeler etkili oldu. ABD ve İran arasında yayımlanan geçici anlaşma metni, taraflara kapsamlı bir ateşkes ve nihai çözüm için müzakere zemini oluşturmayı hedefliyor. Nisan ayında ilan edilen ateşkesin 60 gün daha uzatılması da bu sürecin devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Trump, İran’ın taahhütlerini yerine getirmemesi halinde askeri seçeneklerin yeniden gündeme gelebileceğini ve İranlı yetkililerin hedef alınabileceğini ifade etti. Bu söylemler, piyasalarda temkinli duruşun korunmasına neden oldu.

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Petrol fiyatları ise anlaşma sonrası artan arz ve jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisiyle düşüş gösterdi. Çarşamba günü yaşanan yükselişler geri verilirken, enerji piyasasındaki bu gevşeme enflasyon beklentilerini de aşağı çekti. Enflasyon görünümündeki bu zayıflama, altının yönü üzerinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıktı.

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ALTINDAKİ SERT HAREKETİN NEDENİ BELLİ OLDU

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OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, yaşanan hareketliliği değerlendirirken, altındaki son yükselişin büyük ölçüde teknik bir tepki olduğunu vurguladı. Wong’a göre, önceki gün görülen sert düşüşün ardından yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatması fiyatları yukarı taşıdı. Ancak Wong, Orta Doğu kaynaklı olumlu haber akışının petrol fiyatlarını baskılamasıyla birlikte enflasyon beklentilerinin gerilediğini, bunun da altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlayabileceğini belirtti. Ayrıca Fed’in yeniden faiz artırım döngüsüne dönebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin de değerli metal üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

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ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutması kararının ardından yayımlanan projeksiyonlar da piyasaların odağında yer aldı. 19 Fed yetkilisinden 9’unun yıl içinde yeniden faiz artışı yapılabileceğini öngörmesi, para politikasında sıkılaşma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Bu tablo, yatırımcıların risk iştahını sınırlarken, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin daha temkinli ilerlemesine yol açtı.

Öte yandan CME FedWatch verileri, piyasaların beklentilerinde belirgin bir değişime işaret etti. Buna göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayında yeniden faiz artırma ihtimalini yüzde 85 seviyesinde fiyatlamaya başladı. Bu oran, Fed kararından önce yüzde 61 düzeyindeydi. Beklentilerdeki bu hızlı yükseliş, para politikasına ilişkin belirsizliğin arttığını ve piyasaların daha agresif bir sıkılaşma senaryosunu fiyatlamaya başladığını ortaya koydu.