Altın rekor kırarken ALTINS1 neden çakıldı? Piyasa bunu konuşuyor: 5 günde böyle düşüş görülmedi

Milliyet.com.tr/ÖZEL ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu sonrası hareketlenen altın fiyatları yeni haftada da Fed cephesinden gelen yeni gelişmelerle birlikte yükselişini hızlandırdı. Fed ve Başkan Powell'a yönelik açılan cezai soruşturma yatırımcıları yeni haftada güvenli liman altına ve gümüşe yöneltti.

Haberin Devamı

YENİ HAFTADA TARİHİ REKOR

Ons altın fiyatı tarihinde ilk kez 4.600 doları aşarken, gram altın da 6.419 TL seviyesine kadar yükseldi. Ons gümüşün fiyatı 86 doları aşarken, gram gümüş de 119 TL seviyelerinin üzerine çıktı.

ALTIN YÜKSELİRKEN, SERTİFİKASI ÇAKILDI

Öte yandan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken geçtiğimiz yıl yatırımcısına tam %227 kazandıran Darphane Altın Sertifikası’nda (ALTINS1) son 5 işlem gününde fiyatlar resmen çakıldı.

7 Ocak çarşamba günü 116.65 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaşan ALTINS1’de fiyatlar 5 gün üst üste taban gitti. Bugün 86.37 TL seviyesine kadar gerileyen ALTINS1’de 5 günde değer kaybı %26'ya yaklaştı.

İLK KEZ 2022’DE PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Haberin Devamı

Darphane Altın Sertifikası ilk kez 21 Kasım 2022 tarihinde borsada işlem görmeye başladı. Her bir sertifika, arkasında fiziki altın teminatı bulunacak şekilde, 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil eder.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yani 100 adet ALTINS1, 1 gram altına tekabül ederken, güncel fiyatlara bakıldığında 1 gram karşılığı altın sertifikasının değeri 8.637 TL seviyesinde. Gram altının spot fiyatı ise 6.357 TL seviyelerinde.

NASIL FİYATLANIYOR?

Bu sertifikalar toplamda 5 ton (5 000 kg) saf altın karşılığı olacak şekilde sınırlı arzla ihraç edilmiştir. Hem borsadaki alım satımdan hem de altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenerek fiyatlanıyor. Piyasada arzının da sınırlı olmasıyla fiyatı gram altından daha değerli hale geldi.

2 UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN ALTINS1 YORUMU

Peki ALTINS1’de neler oluyor? Altın fiyatlarının rekor kırmasına rağmen Darphane Altın Sertifikası neden düşüyor? Fiyatlar yeniden eski seviyesini yakalayacak mı? Yüksek fiyattan alanlar ne yapmalı? 6.400 TL seviyelerine gelen gram altında yeni hedef ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar ile BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş milliyet.com.tr’ye değerlendirdi.

ALTINS1’DEKİ SERT DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Belgin Maviş’in açıklamaları şu şekilde: “ALTINS1’de aşırı bir primlenme söz konusuydu. Gelen satışlarda gram altın, ALTINS1 arasındaki fiyat makası etkili oldu. Son aylarda özellikle ALTINS1 fiyatı gram altının 1/100’üne denk gelen değerinin çok üstüne çıktı. Bunda yatırımcının yoğun talebi etkili oldu. Aradaki fark %40-80 civarına kadar ulaştı ve makas ciddi anlamda açıldı. Normal olarak baktığımızda 100 adet ALTINS1, 1 gram altın olacakken, fiyat gram altından yaklaşık %40-80 primlenmiş oldu. Aradaki makas hissenin teknik olarak aşırı alım bölgesine, yani sert satışa gelen noktasına ulaşmasına sebep oldu. Burada bir spekülasyon söz konusu değil, hareket tamamen teknik olarak yaşanan yükseliş ve sonrasında realizasyon olarak değerlendirilebilir.

Haberin Devamı

DAHA FAZLA DÜŞÜŞ OLUR MU?

Normalde 100 adet =1 gram altına gelene kadar bir realizasyon görebiliriz. Bu gerçekleştikten sonra hisse fiyatlaması normale dönecektir.

YATIRIMCI PANİK YAPMALI MI?

Yatırımcının panik yapmasına gerek yoktur. Bir adet hisse aldığında bunun 1 gram altına eşit olmadığını 100 adet hisse alırsa bunun bir grama eşit olduğunu bilerek almasında fayda var.

Haberin Devamı

‘ALTIN FİYATLARINDA YUKARI HAREKETİ GÖRDÜK’

Bu süreçte gram altın 6.400 TL’ye geldi. Fed Başkanı Powell’a yönelik soruşturma açılması, İran’da gittikçe şiddetlenen ve dozu artan 500’ün üzerindeki vatandaşın hayatını kaybetmesi ve sürecin daha da ağırlaşabileceğine ilişkin beklentiler ve bununla birlikte Fed Başkanı Powell’ın ‘görevimin başındayım, bu bir siyasi adımdır’ şeklinde Trump’ın ismini vermese de Trump’a yönelik açıklamalar Fed tarihinde bir ilktir. Fed binasının yeniden yapılması noktasındaki süreçle ilgili cezai soruşturma açılması, gerekçeler neler olacak? Tüm bunların belirsizliği güvenli liman efektini çalıştırdı. Ons ve gram altında yukarı hareketi gördük.

ALTINS1’e dönecek olursak düşüşün ana nedeni makasın açılması ve bununla birlikte ons altın yükselirken ALTINS1’de aşırı primin erimesiyle yaşanan sert düşüş, borsada hisse değişimlerinin aynı zamana gelmesi, BIST30 hisselerine yöneliş gibi unsurlar ve yüksek primde karları realize etmek isteyen yatırımcıların ALTINS1’de satışı şeklinde yorumlayabiliriz.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Bu arada gram altında 6.500 TL kısa vadede 7.300 TL ise Haziran sonuna kadar görülebilecek seviyeler olarak ilk hedeflerimdir. Ons altında ise 4.750 ve daha sonrasında 5.000 dolar yılın ilk 7 ayında görebileceğimiz seviyeler olarak karşımıza geliyor.

HİKMET BAYDAR: FİYATLAR AŞIRI PRİMLİ

Ons altın fiyatı son 4 gün içerisinde 4.423 dolardan 4.585 dolara yükseldi. Oysa altın sertifikasına baktığımızda fiyat 116 TL’den 90 TL seviyelerine kadar düşmüş durumda. dolar/TL ise 43 TL’den 43,15 TL seviyesine yükselmiş. Bu durumda piyasalardan ve altının seyrinden kaynaklanan bir durumun düşüş için sebep oluşturmadığını açıkça görebiliyoruz. Kısacası ne döviz ne de altın ons fiyat hareketi altın sertifikasının düşüşünün sebebi değildir.

Bu durumda altın sertifikasının değerine bakmak lazım 100 gram sertifika 1 gram 24 ayar altın değerini temsil etmektedir. Son gram altın fiyatı ise 6.120 seviyelerinden 6.380 TL seviyesine kadar yükselirken sertifikanın değerinin 90 TL’ye düşmesi, sertifika fiyatının piyasa fiyatlarından koptuğunu ve aşırı primli olduğunu göstermektedir.

Burada sertifika arzının piyasa fiyatlarıyla anlamlı olacak şekilde sağlanamaması, sığ bir piyasa oluşumuna zemin hazırlamış olabilir. Bu durumda alımlarla fiyatının yükselmiş olma ihtimali yüksektir. Bu tarz fiyat hareketleri, söz konusu sertifika piyasa düzenlemelerinin yetersizliğini bize göstermektedir.

YENİDEN ESKİ SEVİYELERİNE GELİR Mİ?

Şu an için teknik veriler pek de güvenli sinyaller vermemektedir. Bunda piyasanın sığ olması önemli etkendir. Ancak altın sertifikasının altın fiyatlarına paralel hareket etmesini bekleyenlerde ciddi hayal kırıklığı bu piyasada güveni zedeleyeceğinden piyasa için olumsuz etkileri olacaktır. Bu kadar fiyat artışı yerine Darphane’nin arzı bollaştırarak fiyat yükselişini gram altına uygun hale getirmesi daha uygun olurdu diye düşünüyoruz. Bu durumda sığ piyasada her türlü spekülasyona açık hale gelmektedir. O yüzden zaten olması gereken fiyatın üzerinde olduğundan düşüş devam edebilir.

‘REGÜLASYON İHTİYACI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ’

Gram altın hesabına göre sertifika değeri düştüğünde alım yapılabilir. Bu enstrümanda fiyatların altın piyasasına göre pek de sağlıklı gelişmediği ve regülasyon ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Örneğin piyasa yapıcısı olmalı, açığa satış mümkün olmalı vb... Şimdilik alım önerisi yapabileceğimiz bir grafik bulunmuyor.

SERT DALGALANMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Sertifika arzı konusu gözden geçirilmeli, atın fiyatlarına göre alt ve üst limitler konulmalı, açığa satış mümkün olmalı Merkez Bankası piyasa fiyatlarının üzerinde oynaklık olduğunda satış ile fiyatların normal seviyede oluşmasını sağlamalıdır.

‘GRAM ALTIN 6.500 TL’YE GELEBİLİR’

Gram altın teknik olarak sıçrama yapabilecek bir seviyede olmadığından ani yükseliş beklemiyoruz. Ancak orta vade yukarı sinyalleri gelmeye devam ettiğinden, kurdaki değerlenmeyi de dikkate alırsak 6.500 TL seviyesine yakın zamanda gelebilir.”