Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Altın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlar
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlar

19.03.2026 - 09:32 | Son Güncellenme:

Orta Doğu savaşının başlamasıyla geri çekilen altında sert değer kayıpları devam ediyor. Geçtiğimiz gün fiyatlar %4’e yakın gerilerken, gram altın fiyatı 6.900 TL seviyelerinin altına gelmişti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı da piyasaların odağındaydı. Peki altın neden geriliyor? Fiyatlarda son durum ne? Altında beklenen hedefler neler? İşte detaylar...

Altın fiyatlarında son zamanların en büyük kaybı yaşanıyor. Geçtiğimiz gün piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Fed kararı ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle altında baskı devam etti. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş de altını negatif etkiliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

FİYATLAR DÜN %4’E YAKIN GERİLEMİŞTİ 

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 5.000 dolar seviyelerinden 4.800 dolara kadar düşüş göstermişti. Fiyatlar günlük bazda  %3.7 gerilemişti. Altının gram fiyatı da geçtiğimiz gün 7.100 TL’nin üzerinde seyrederken, ani düşüşle 6.832 TL seviyesine çekilmişti. 

FİYATLARDA SERT KAYIP SÜRÜYOR

Dünkü sert kaybın ardından altının gram fiyatı bugün de aşağı yönlü seyrediyor. Sabahki yükselişin ardından yeniden satış ağırlıklı seyreden gram altın 6.700 TL kritik eşiğinin de altına sarktı. Ons altın fiyatı da 4.700 doların altında işlem görüyor. Günlük bazda kayıp %2 seviyelerinin üzerine çıktı.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTINDA GERİ ÇEKİLME RİSKİ: İŞTE YENİ HEDEFLER

Haberin Devamı

Analistler, teknik olarak altının 4,815 dolar destek seviyesinde dengelendiği ve 4,915-4,977 dolar aralığına doğru tepki verdiği belirtiyorlar. 4,815 doların altına inilmesi durumunda ise 4,714-4,753 dolar bandına gerileme riski öne çıkıyor. 

Haberin Devamı

ALTIN NEDEN GERİLİYOR? 

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, doların momentum kaybetmesinin altının sınırlı da olsa toparlanmasına imkan sağladığını ifade etti. 

Haberin Devamı
Ancak artan petrol fiyatları, faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak altın üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Petrol fiyatları, İran’ın Orta Doğu’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları sonrası varil başına 110 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması da maliyet baskılarını artırdı. 

YILBAŞINDAN BU YANA ARTIDA 

28 Şubat’taki ABD-İsrail'in İran'a saldırısından bu yana spot altın %9’dan fazla gerilerken, güvenli liman olarak dolar öne çıktı. Altın yaşanan bu düşüşe rağmen hala yılbaşına göre yüzde 12,5 yukarıda. 

Haberin Devamı

Gümüş fiyatı da bu sabah 76,69 doları gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,3 artışla 75,65 dolarda. 

EN ÇOK OKUNANLAR
Hürmüzde gizli istihbarat planı, Beyaz Sarayda şüpheli dron paniği
Hürmüz'de gizli istihbarat planı, Beyaz Saray'da şüpheli dron paniği
Galatasaraydan Noa Lang ve Osimhen için sakatlık açıklaması Ameliyata alındı
Galatasaray'dan Noa Lang ve Osimhen için sakatlık açıklaması! Ameliyata alındı
Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
Doğu Ege adalarındaki ihlallerden vazgeçmiyor Yunanistan’dan hukuka füze
Doğu Ege adalarındaki ihlallerden vazgeçmiyor! Yunanistan’dan hukuka füze
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirRİYAD’DA FÜZELERİN GECESİ...
Tunca Bengin
Tunca BenginKontrolsüz savaş!..
Melih Aşık
Melih AşıkTAHRAN BÜYÜKELÇİSİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBu iş kötüye gidiyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFutbolda dijital devrim
Eren Aka
Eren AkaBayrama hazır bir şehir
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYeniden zirveye çıkabilir mi?
Osman Gençer
Osman Gençerİftar davetine değer katmak
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
11 yaşındaki Mehmetin toprak işleme makinesinde korkunç sonu:
11 yaşındaki Mehmet'in toprak işleme makinesinde korkunç sonu:
Antalya kıyılarında sürüler halinde ortaya çıktı Vatandaşlara uzak durun uyarısı
Antalya kıyılarında sürüler halinde ortaya çıktı! Vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoydan Ramazan Bayramı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı