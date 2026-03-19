Altın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlar

Altın fiyatlarında son zamanların en büyük kaybı yaşanıyor. Geçtiğimiz gün piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Fed kararı ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle altında baskı devam etti. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş de altını negatif etkiliyor.

FİYATLAR DÜN %4’E YAKIN GERİLEMİŞTİ

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 5.000 dolar seviyelerinden 4.800 dolara kadar düşüş göstermişti. Fiyatlar günlük bazda %3.7 gerilemişti. Altının gram fiyatı da geçtiğimiz gün 7.100 TL’nin üzerinde seyrederken, ani düşüşle 6.832 TL seviyesine çekilmişti.

FİYATLARDA SERT KAYIP SÜRÜYOR

Dünkü sert kaybın ardından altının gram fiyatı bugün de aşağı yönlü seyrediyor. Sabahki yükselişin ardından yeniden satış ağırlıklı seyreden gram altın 6.700 TL kritik eşiğinin de altına sarktı. Ons altın fiyatı da 4.700 doların altında işlem görüyor. Günlük bazda kayıp %2 seviyelerinin üzerine çıktı.

ALTINDA GERİ ÇEKİLME RİSKİ: İŞTE YENİ HEDEFLER

Analistler, teknik olarak altının 4,815 dolar destek seviyesinde dengelendiği ve 4,915-4,977 dolar aralığına doğru tepki verdiği belirtiyorlar. 4,815 doların altına inilmesi durumunda ise 4,714-4,753 dolar bandına gerileme riski öne çıkıyor.

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, doların momentum kaybetmesinin altının sınırlı da olsa toparlanmasına imkan sağladığını ifade etti.

Ancak artan petrol fiyatları, faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak altın üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Petrol fiyatları, İran’ın Orta Doğu’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları sonrası varil başına 110 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması da maliyet baskılarını artırdı.

YILBAŞINDAN BU YANA ARTIDA

28 Şubat’taki ABD-İsrail'in İran'a saldırısından bu yana spot altın %9’dan fazla gerilerken, güvenli liman olarak dolar öne çıktı. Altın yaşanan bu düşüşe rağmen hala yılbaşına göre yüzde 12,5 yukarıda.

Gümüş fiyatı da bu sabah 76,69 doları gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,3 artışla 75,65 dolarda.