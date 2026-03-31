Altın ters köşe yaptı! Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü?

Savaşın başlamasıyla birlikte rekordan dönen ve tarihi çöküş yaşayan altın fiyatlarında yukarı dönüş başladı. Geçtiğimiz hafta cuma günü %3’ün üzerinde prim yapan gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde 6.500 TL seviyelerinin üzerine ulaştı. Özellikle Orta Doğu’da ABD’nin İran’a olası bir kara harekâtı ve Trump’ın, İran’ın Hark Adası’nı ele geçirme isteği ile birlikte petrol fiyatlarında ani yükselişleri devam etti.

PETROLDE YÜKSELİŞ ALTINI ETKİLEMEDİ

Geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatları yükselirken, bu durum altına negatif yansıyor ve küresel enflasyon endişeleri ile birlikte merkez bankalarının faiz artırabilme ihtimalleri ve faiz indirimlerini de öteleyebileceklerine ilişkin beklentiler güvenli liman altında büyük baskı yaratıyordu.

FİYATLAR DİPTEN DÖNDÜ MÜ? ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN TEK GÖSTERGE

Yeni haftada ise petrol fiyatları sert yükselse de bu durum altına negatif yansımadı. Brent petrol 116 dolar seviyelerini görürken, altında düşüş olmadı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? 6.500 TL’ye ulaşan gram altında yeniden düşüş olur mu? Altının güvenli liman efektini yitirdiği bu süreçte yatırımcı için yeni risksiz enstrüman hangisi?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Aslında altında tam bir dönüş hareketinden ziyade dipte tutunma çabaları olduğunu görüyoruz. Göstergelerin hala aşağı yönlü olması nedeniyle bu hareketi tepki çıkışı olarak yorumlayabiliriz. Kaldı ki mevcut fiyat seviyesi sadece son 3 günün en yükseği. O yüzden altına dönüş başladı demek için erken. Bunun için altın ons altın fiyatının 4.842 dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir şekilde tutunduğunu görmemiz lazım.

‘GRAM ALTIN BU İKİ SEVİYEYE DÜŞEBİLİR’

Gram altında da 6.880 TL seviyelerinin üzerinde güçlü tutunması şart. O zaman göstergeler yönü yukarı çevirebilir. Göstergeler hala aşağı yönü gösterdiği için de 6.050 TL ve 6.250 TL desteklerine kadar düşme potansiyelinin olduğu unutulmamalıdır.

Aslında savaşın bitmesi altın fiyatının düşmesine neden olacak jeopolitik bir gelişmedir. Tabi ki bu durum normal ve sağlıklı piyasa koşullarında geçerlidir. Son zamanlarda altında spekülasyonlar çok arttığı için savaş bitecek söylemleri fiyatı yükseltirken, savaş devam edecek söylemleriyle de düşüş eğilimine giriyor. Ancak bu durum net bir şekilde spekülatif ve sağlıksız bir piyasa yapısını bize göstermektedir. Burada kritik veri enflasyon rakamlarıdır. Çünkü enflasyonun artması faiz indirimlerini rafa kaldıracağı için altında düşüşe yol açabilir. O yüzden petrol fiyatlarının yüksekliği gelecekte enflasyon demek olduğundan, ‘faiz indirimi olmaz’ beklentisi arttıkça altında düşüş tetiklenebilir.

‘ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN PETROLÜ DÜŞMESİ GEREKİYOR’

Savaşın devamı tasarrufların bozulması ihtiyacını artırabileceği ve aynı zamanda global büyümeyi olumsuz etkilemesi nedeniyle altın talebini düşüreceği için gelecekte altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Savaşın bitmesi ise gelecekte enflasyon düşüşü umutlarını artırabilir ancak bunun için de petrol fiyatlarının 70 dolarların altına düşmesi gerekiyor. O zaman da faiz indirimleri ve ekonomide canlanma nedeniyle altın talebi artar düşüncesi daha baskın olacaktır. O zaman da altın hem ons altın hem de TL bazında yükselişe geçebilir. Bunun için petrol fiyatlarının önemli ölçüde düşmesi gerekiyor.





ALTINDAN DAHA GÜVENİLİR YATIRIM ARACI NE?



Kısa vadeli mevduat ve para piyasası fonlarının getirileri altının getirilerinden daha iyi olabilir. Altında dalgalanmayı değerlendirenler iyi kazanç sağlayabilir ancak iyi takip edilmesi şart. Yüksek faizli mevduat şu aralar yönsüz altına göre daha güvenilir alternatifler sunmaktadır.”