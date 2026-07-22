Altın tırmanışa geçti! İşte sert yükselişin 2 nedeni

Çarşamba günü ons altın yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, yatırımcıların gözü gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ticaret savaşlarına yönelik endişeler de değerli metallere olan ilgiyi artırdı.

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Spot altın yüzde 0,9 yükselişle ons başına 4.113,73 dolara çıkarak 10 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,1 değer kazanarak 4.119,10 dolardan işlem gördü.

FED TOPLANTISI ÖNCESİ PİYASALAR TEMKİNLİ

Altın fiyatlarının yönü açısından gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı kritik önem taşıyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin vereceği mesajları yakından takip ediyor.

Faizlerin düşürülebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altın için destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Doların ve tahvil faizlerinin seyri de altın fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

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Piyasalarda özellikle Fed Başkanı’nın açıklamalarında kullanılacak ifadeler merakla bekleniyor. Faiz indirimlerine kapı aralayan mesajların gelmesi halinde altındaki yükselişin hız kazanabileceği belirtiliyor.

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ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

Altındaki yükselişi destekleyen en önemli gelişmelerden biri de Orta Doğu’da devam eden çatışmalar oldu. Yemen’deki İran destekli Husilerin tehditleri sonrasında Suudi Arabistan’dan Asya’ya ham petrol taşıyan iki tanker, salı günü Kızıldeniz’de rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

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Bölgede artan güvenlik riskleri, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip deniz yollarındaki taşımacılığı olumsuz etkiliyor. Kızıldeniz ve çevresindeki gelişmeler, petrol sevkiyatlarında aksama yaşanabileceği endişelerini artırırken yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendiriyor.

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Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde altın, yatırımcılar tarafından değer koruma aracı olarak tercih ediliyor. Bu nedenle bölgede yaşanacak yeni gelişmelerin altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabileceği ifade ediliyor.

İRAN’DAN PAKİSTAN’A DİPLOMASİ ZİYARETİ

Çatışmalar devam ederken diplomatik temaslar da hız kazandı. İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan’ı ziyaret etti.

Momeni’nin, İslamabad yönetiminden bölgedeki gerilimin azaltılması için diplomatik girişimlerini sürdürmesini istediği belirtildi. Bu gelişme, taraflar arasında yeni bir diplomasi kanalının açık tutulduğu şeklinde yorumlandı.

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Ancak görüşmelerin somut bir sonuç üretip üretmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar, diplomatik temasların yanı sıra sahadaki askeri gelişmeleri de yakından izliyor.

PETROL FİYATLARI ALTI HAFTANIN ZİRVESİNDE

Orta Doğu’daki tansiyon yalnızca altını değil, petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükselerek yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Deniz taşımacılığında yaşanan rota değişiklikleri ve olası arz kesintilerine yönelik endişeler, enerji piyasasında yukarı yönlü baskıyı artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde küresel enflasyon görünümünün yeniden bozulabileceği değerlendiriliyor.

Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu desteklemesi, merkez bankalarının faiz kararlarını daha karmaşık hale getirebilir. Bu durum da yatırımcıların altına olan ilgisinin sürmesine neden olabilir.

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ABD İLE KANADA ARASINDA TARİFE GERİLİMİ

Küresel piyasalarda takip edilen bir diğer gelişme ise ABD ile Kanada arasındaki ticaret görüşmeleri oldu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede ticaret müzakerelerinin hızlandırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Carney, görüşmelerin olumlu ilerlemesini beklediklerini belirtirken, Trump’ın gündeme getirdiği yeni gümrük tarifelerinin uygulanması halinde Kanada’nın tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Yeni tarifelerin yürürlüğe girmesi durumunda Kuzey Amerika ticaretinde yeni bir gerilim dalgası yaşanabileceği belirtiliyor. Ticaret savaşlarına yönelik endişelerin artması da yatırımcıların altın gibi güvenli limanlara yönelmesini destekliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Altındaki güçlü yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 1,8 artışla ons başına 59,82 dolara yükseldi. Platin yüzde 1,6 değer kazanarak 1.655,61 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1,6 yükselişle 1.302,25 dolardan işlem gördü.

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Değerli metallerde görülen eş zamanlı yükseliş, piyasalarda riskten kaçış eğiliminin güçlendiğine işaret etti. Sanayi talebine ilişkin beklentiler de özellikle gümüş ve platin fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarında kısa vadede yüksek oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor. Fed’den gelecek mesajlar, ABD ekonomisine ilişkin veriler, dolar endeksi ve Orta Doğu’daki gelişmeler altının yönü açısından belirleyici olacak.

Jeopolitik risklerin artması ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi halinde altının yeni zirveleri test edebileceği belirtiliyor. Buna karşılık Fed’in daha temkinli mesajlar vermesi ve doların değer kazanması durumunda altın fiyatlarında kâr satışları görülebilir.

Yatırımcılar, gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde pozisyonlarını dikkatli şekilde yönetirken küresel piyasalardaki haber akışını yakından takip etmeyi sürdürüyor.