Altın üç gündür yükseliyor: Nedeni belli oldu!

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Spot altın yüzde 1,3 değer kazanarak ons başına 4.127,04 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 artışla 4.184,40 dolardan işlem gördü.

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Doların küresel piyasalarda zayıf seyretmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

Petrol fiyatları, önceki iki seansta yaşanan sert kayıpların ardından yatay seyretti. Petrolün gerilemesi, enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini güçlendirirken yüksek faiz ihtimalini de zayıflattı.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petrol ve altın arasındaki ilişkinin sürdüğünü belirterek jeopolitik gerilimin azalması halinde altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini ifade etti.

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FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda, Fed’in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısında faiz artırımı ihtimali yüzde 59 olarak fiyatlanıyor. Bu oran bir gün önce yüzde 67 seviyesindeydi.

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Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise daha yüksek faiz oranlarını gerektirebilecek gelişmelere karşı açık fikirli olduğunu söyledi.

GÖZLER İSTİHDAM VERİLERİNDE

Yatırımcılar, ADP özel sektör istihdam raporu ile cuma günü açıklanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisini yakından takip ediyor. Verilerin Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

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DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Spot gümüş yüzde 1,9 artarak ons başına 60,64 dolara çıktı. Platin yüzde 1,4 yükselişle 1.758,35 dolara ulaşarak haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Paladyum ise yüzde 0,9 değer kazanarak 1.365,62 dolara çıktı ve yükselişini ikinci işlem gününe taşıdı.