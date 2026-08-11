Piyasalarda şimdi gözler ABD enflasyon rakamlarına çevrilirken, altının önümüzdeki dönemde 5 bin dolar seviyesine doğru hareket edebileceğine yönelik tahminler de dikkat çekiyor.

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ALTIN FİYATLARINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesi altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Spot altın yüzde 1 değer kazanarak ons başına 4.432,74 dolara kadar yükseldi.

ABD altın vadeli işlemlerinde ise yükseliş daha güçlü gerçekleşti. Vadeli kontratlar yüzde 1,7 artışla 4.492,60 dolar seviyesine çıktı.

Böylece altın, yükseliş serisini üçüncü işlem gününe taşırken iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

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PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDA

Altının bundan sonraki yönü açısından ABD'den gelecek ekonomik veriler kritik önem taşıyor. Yatırımcılar özellikle açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile üretici fiyatları verilerini yakından takip ediyor.

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Enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması veya ABD ekonomisindeki yavaşlamaya işaret etmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenebileceği değerlendiriliyor.

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Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verileri de piyasalardaki faiz beklentilerini değiştiren önemli gelişmelerden biri olmuştu. İş gücü piyasasında görülen yavaşlama sinyalleri, Fed'in önümüzdeki dönemde daha destekleyici bir para politikası izleyebileceği beklentilerini artırdı.

DÜŞÜK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Altın, yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan bir varlık olması nedeniyle faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde daha cazip hale gelebiliyor.

Bu nedenle ABD'de faizlerin daha düşük seviyelerde kalacağı veya para politikasında gevşeme sürecinin gündeme geleceği beklentisi altın fiyatlarına destek sağlıyor.

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Analistler, ekonominin soğuduğunu gösteren ancak enflasyonda yeni bir sıçramaya işaret etmeyen verilerin açıklanması halinde doların değer kaybedebileceğine dikkat çekiyor. Dolardaki olası zayıflamanın ise altına yönelik talebi daha da artırabileceği belirtiliyor.

ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

IG analisti Tony Sycamore, altındaki son yükselişin arkasında birden fazla faktör bulunduğunu söyledi.

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Sycamore'a göre, altının 4 bin dolar seviyelerine gerilediği dönemde alım fırsatını kaçıran yatırımcıların yeniden piyasaya girmesi fiyatları destekliyor. Bunun yanında açığa satış pozisyonlarının kapatılması ve küresel gelişmeler nedeniyle artan güvenli liman talebi de yükselişte etkili oluyor.

Sycamore, mevcut koşulların devam etmesi halinde altının orta vadede daha güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleştirebileceğini belirtti.

Analist, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde 5 bin dolar seviyesine doğru hareket etme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti.

JEOPOLİTİK GERİLİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli unsur ise jeopolitik gelişmeler olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında barış anlaşmasının şartlarına ilişkin yapılan karşılıklı açıklamalar piyasalarda yeniden gerilim endişesi yarattı.

Özellikle küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin görüşmelerin zorlaşabileceği yönündeki beklentiler yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oluyor.

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Jeopolitik belirsizliklerin artması durumunda yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altın gibi geleneksel güvenli limanlara yönelmesinin fiyatları desteklemeye devam edebileceği değerlendiriliyor.

DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELİŞTE

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti.

Gümüş fiyatları yüzde 0,9 yükselirken, platin yüzde 0,7 değer kazandı. Paladyumda ise yüzde 0,8'lik artış kaydedildi.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte ABD'nin enflasyon verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajları, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek. Bu başlıklardan gelecek yeni sinyallerin altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor