Altın ve dolar yatırımcısı nefesini tuttu: Bugün saat 21.00’de belli oluyor

Milliyet.com.tr/ÖZEL Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün saat 21.00’de açıklayacağı kritik faiz kararı belirleyecek. Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte petrol fiyatları yükseltirken, bu durum küresel enflasyon endişelerini tetikledi. Savaşın devamı ve petrol fiyatlarının yüksek kalma ihtimali nedeniyle de küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimlerine ara vermesi ve sıkılaştırmacı sinyaller vermesi bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİ 100 EŞİĞİNİ AŞTI

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi de ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş sonrası yükselişe geçti. Küresel çapta güçlenen dolarda endeksi değeri kritik eşik olan 100 barajını aştı.

Savaş öncesi 72 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatının da gelinen süreçte 100 dolar seviyelerinin üzerine çıkarak %40’ın üzerinde prim yapması piyasalarda dengeleri değiştirdi. Savaş ve artan petrol fiyatlarının Fed’in faiz politikasını nasıl şekillendireceği de merak konusu.

GRAM ALTIN 7.100 TL SEVİYELERİNE GELDİ

Savaş sonrası ilk günlerde 7.661 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı faiz haftasında 7.100 TL seviyelerine kadar geriledi. Peki Fed faiz kararı ne olacak? Bir sürpriz olur mu? Bu durum altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın fiyatları yükselecek mi? Dolarda beklenti ne?

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN GERİLER Mİ?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı kararında faizleri sabit tutmasını bekliyoruz. Ancak Fed’in vereceği mesajların altın fiyatları üzerinde güçlü bir etkisi olabilir. Daha “şahin” bir duruş, altın fiyatlarında baskı yaratabilir. O yüzden yapılacak açıklamaların tonu çok önemli. Şahin ton altının düşüşüne yol açabilir.

‘ÖNÜMÜZDEKİ 1 AY İÇİN DÜŞÜŞLERE HAZIRLIKLI OLUN’

Gram altında zaten teknik veriler aşağı sinyalleri verdiği için sert düşüş gelme ihtimali artar. 6.987 TL seviyesine kadar gevşeme ihtimali yükselir. Daha fazla düşmesi durumunda tepki alımları gelme olasılığı artar. Ancak aşağı trend sinyallerinin gelmesi nedeniyle şimdilik satıcılı bir piyasa ihtimali daha fazla olduğundan en azından önümüzdeki 1 ay içerisinde düşüşlere hazırlıklı olmakta fayda var.

‘ALTIN 6 AY YÜKSELİŞTE ZORLANABİLİR’

Bazı yabancı kuruluşlar ons altın için hala 5.900-6.000 dolar hedefleri yayınlamaya devam etse de gerek enflasyondaki yükseliş riski gerekse savaş nedeniyle artan ihtiyaçların tasarruf satarak temin edilmesi koşulları ile merkez bankalarının daha şahin tonda açıklamalar yapmaya başlaması altının yükselişini zora sokmaktadır. O yüzden önümüzdeki ilk 6 ay yükseliş konusunda zorlanabileceğini düşünüyoruz.

‘DOLAR İÇİN 2 İLGİNÇ DURUM VAR’

Dolar için 2 ilginç durum var. Bir yandan ABD tahvillerine satış gelmesi ve faizlerin piyasada yükselmesi, diğeri de satışın faturasının ABD ekonomisine vereceği zararın boyutlarının borç çevrilebilirliği anlamına çıkarabileceği sorunlara rağmen doların nispeten güçlenerek dolar endeksinin 100 seviyelerine yükselmesi. O yüzden ortada ciddi bir terslik var. FED faiz kararında değişiklik beklenmediği için benzer açıklama sürpriz olmayacaktır. Ancak açıklamanın ne kadar şahin olduğu önemli.

DOLAR/TL İÇİN BEKLENTİ NE?

Dolar kurunu etkileyebilecek en önemli faktör ise sermaye akımlarıdır. Para çıkışı devam ederse TCMB önlemler almaya başlayacaktır. O zaman kurun hafif yükselmesine göz yumabilir. Grafiğe baktığımızda yükselişin devam ettiğini görüyoruz. İçeride aylık %1 civarında değer kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz.”