Orta Doğu’da ABD ile İran arasındaki ateşkes sürerken, Hürmüz Boğazı gerilimi ve tarafların müzakere sürecinin tıkanmasının etkisiyle birlikte piyasalarda yön arayışı devam ediyor. Orta Doğu geriliminin gölgesinde piyasalarda gözler kritik Fed faiz kararında olacak.

JEROME POWELL BAŞKANLIĞINDA SON FAİZ KARARI!

ABD Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını bugün saat 21.00’de duyuracak. Söz konusu karar Jerome Powell’ın başkanlık koltuğundaki son faiz kararı olacak. Powell’ın görev süresi 15 Mayıs 2026 tarihinde resmen sona eriyor. Fed’in bir diğer faiz toplantısı ise haziran ayında yapılacak.

FED SÜRPRİZ YAPAR MI? İŞTE PİYASANIN BEKLENTİSİ

Peki Fed sürpriz yapacak mı? Kritik faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Altın ve dolara ilişkin son tahminlerini milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “FED’in piyasa beklentilerine paralel faiz değişikliği yapmadan pas geçmesini bekliyoruz. Ancak Jerome Powell’ın yapacağı konuşma son derece önemli. Çünkü bu Powell'ın gitmeden önce FED başkanı sıfatıyla yapacağı son açıklama olacak. Burada enflasyonist baskılardan bahsedebilir ve verilere bağlı hareket edileceğinin altını çizebilir. Ancak gelecekte faizlerle ilgili Fed’in duruşu konusunda vereceği ipuçları piyasaları çok etkileyecektir. Faiz indirim beklentilerinde değişiklik olup olmayacağı son derece önemlidir.

GRAM ALTINDA BEKLENEN SEVİYE!



Daha önce milliyet.com.tr’ye yaptığım yorumlarda altında düşüş beklentimi ifade etmiştim. Teknik olarak aşağı sinyalleri gelmeye devam ederken daha önceki yorumumuzda ifade ettiğimiz 6.550 TL beklentimizi koruyoruz. Halihazırda 6680 TL fiyatına gerilemiş durumdadır. Fed’in açıklamalarında faiz indirimi olasılığı azalırsa o zaman altında düşüş daha da hızlanabilir.

‘ALTINDA YÜKSELİŞ ŞİMDİ ZOR’

Global daralma ve büyüme hedeflerinin aşağı çekildiği, savaş nedeniyle Körfez’de gelir kaybı yaşanması nedeniyle altında yükseliş şimdilik zor gibi duruyor.

FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Fed faiz kararının çok etkili olacağını düşünmüyoruz. Ancak global riskler ve bölgede yaşanan gerginlik, dönem dönem Türkiye'yi hedef alan açıklamalar nedeniyle bazı yatırımcıların Türkiye'ye yatırımlarının ertelenmesi riski bulunmaktadır. Doların aylık bazda %1 civarı yükselişi söz konusu olabilir.

Küresel çapta ABD’nin karşısına savaşın bütçeye getireceği yük ile borç çevirme sorunu yine gündeme taşınabilir. Bu durum doları zayıflatabilir. Özellikle Yuan konusunda gelişmeleri yakından izlemek lazım. Gelecekte ABD'nin notunun düşürülme riski artmıştır.”