Altın ve gümüş fırladı! İşte piyasadaki yeni hedefler

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim, küresel piyasalarda dengeleri değiştirirken, dünyada bir savaş daha patlak verdi. Pakistan ile Afganistan arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda geçtiğimiz aylarda sağlanan barış bozuldu. İki ülke arasında çatışmalar sürerken, Pakistan açık savaş ilanında bulundu.

'ARTIK SABRIMIZ TAŞTI, SAVAŞA GİRDİK’

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürerken Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Haftaya 7.187 TL seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı bugün Kapalıçarşı'da 8 bin TL barajının da üzerine çıktı.

Hafta genelinde gümüş fiyatlarında da sert hareketler hakimdi. Hafta başında gram gümüşün fiyatı 119 TL seviyelerinden cuma günü 130 TL seviyesini aşarken, ons gümüş de 92 doların üzerini test etti.

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu savaşın sürekliliği ve şiddeti son derece önemli. Bu arada jeopolitik riskler biraz daha artmış oldu. Bu durum altının güvenli liman özelliğini biraz daha öne çıkarabilir. Kaldı ki orta vade yukarı sinyallerinin gelmeye başladığı bu zamanda böyle savaş ilanı altının yükselişine katkı sağlayabilir.

GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN

Okurlarımızın daha önceki yazılarımızdan da hatırlayacağı gibi altın yakın zamanda orta vade yukarı sinyalleri vermeye başlamıştı. Gram altında 7.500 TL, ons altında ise 5.300 dolar seviyelerine kadar yükseliş potansiyeli fazladır. Bu seviyeleri önümüzdeki hafta içerisinde görebiliriz.

GÜMÜŞTE YENİ RAKAM: ‘SÜRPRİZ GELİŞME OLMAZSA...’

Gümüşte de son 3 gündür orta vade yukarı sinyalleri var ve agresif hareket ettiği için daha hızlı ve yüksek oranda yükselişler yapabilir. Gram gümüşte 131 TL'den işlem görürken orta vade yukarı sinyalleri gelmeye devam ediyor. Yeni bir sürpriz gelişme olmazsa önümüzdeki hafta içerisinde 150 TL’yi deneme ihtimali fazladır.

Dolar cinsinden baktığımızda ise her an 110 dolara kadar bir çıkış yapma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu gözlemliyoruz.

BU SEVİYELERDEN ALTIN VE GÜMÜŞ ALINIR MI?

Mevcut koşullarda her ikisinde de yukarı yönlü bir teknik görünüm olduğundan çıkışa odaklanmak daha mantıklı görünüyor. Gümüş ise daha agresif hareket ettiğinden belirttiğimiz hedeflere daha çabuk varabilir. Yakın gelecekte, eğer jeopolitik risklerde bir azalma olmazsa bu seviyelerin üzerinde fiyat oluşumlarını görme ihtimalimiz fazladır.”