Altın ve gümüşte büyük çöküş! Fiyatlar çakıldı: İşte sert düşüşün nedeni!

Altın ve gümüş fiyatları, bir gün önce görülen rekor seviyelerin ardından bu sabah sert düşüş yaşadı. Yıl başından bu yana kaydedilen güçlü rallinin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın 5.000 dolar seviyesini altına indi.

Analistlere göre, teknik göstergeler, 5.595 dolardan başlayan düzeltmenin 4.963 dolar seviyesine, yani yüzde 100 projeksiyon seviyesine kadar uzama ihtimali olduğuna işaret ediyorlar. Yukarı yönde ise 5.265 dolar direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 5.336-5.451 dolar aralığının hedeflenebileceği vurgulanıyor. GÜMÜŞ YÜZDE 10 DÜŞTÜ Ons gümüş fiyatı yüzde 15 düşüşle 97 doları gördü.

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, "5.000 dolara doğru bir düzeltme ve bu seviyede bir miktar konsolidasyon, boğa piyasasında normal bir görünüm olur. Asıl sürpriz, 3.000 dolardan 5.500 dolara neredeyse hiç düzeltme olmadan gelmesiydi" değerlendirmesinde bulundu.

KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer ise daha az güvercin bir Fed başkanı ihtimali, doların toparlanması ve aşırı alım koşullarının düşüşte etkili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını belirtmesi de piyasaları etkiledi.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanı olacağına dair söylentilerin Asya işlemlerinde altını baskıladığını ifade etti.

Gümüş fiyatları da yüzde 5’in üzerinde düşerek ons başına 111,24 dolara geriledi. Bu düşüşe rağmen gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 56 artıda bulunuyor.

GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan ons altındaki hızlı yükselişin etkisi iç piyasaya da yansımıştı. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 liraya kadar çıkarak rekor seviyelerden işlem görmüştü.

IKON Menkul tarafından yapılan altın analizince şu ifadeler yer verildi: "Ons Altını günlük grafikte incelediğimizde bugün yaklaşık %3.85 civarında değer kaybettiğini görüyoruz. 5598 tarihi zirvesinden sonra dünden beri düşüş yaşayan ons altın 5100 dolar civarına kadar gerileyip bu bölgede destek bulmaya çalışıyor.

MACD momentumun güç kaybettiğini gösteriyor ve grafikte yatay bir seyir izlemeye başlamış durumda. RSI tarihi yüksek seviyelerinden dünden beri görülen satışlarla birlikte 63 seviyesine kadar gerileyip aşırı alım bölgesinden çıkmış durumda.

Bu durum düzeltme sonrası yeni ralliler için bir alan açmış durumda çünkü bir ara RSI 96’lara kadar çıkmıştı ve bu durumda yükselişin devamlılığı için sağlıksız bir görünüm sunuyordu. 7 Günlük EMA yatay bir görünüme geçmiş durumda ve bu durum kısa vadede bu düzeltme yapısından kaynaklanıyor.

20 günlük EMA’da da benzer bir görünüm görmeye başlarsak düzletmenin bir miktar daha derinleşmesi söz konusu olabilir. Ama şimdilik 5100 seviyesi fiyatın destek bulabileceği ilk nokta olarak izleniyor.

Haberin Devamı

Destekler: 5100 – 5000 – 4850

Dirençler: 5200 – 5300 – 5400

