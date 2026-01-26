Altın ve gümüş güne rekorla başladı! Sert yükselişin nedeni belli oldu

Milliyet.com.tr/ÖZEL Emtia piyasalarının öncüsü altın ve gümüşte ralli sürüyor. Geçtiğimiz hafta genelinde fiyatlar rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcılar ani yükselişin sebebini araştırıyor. Özellikle cuma günü yaşanan rekor artış oldukça dikkat çekti.

Yatırımcılar, artan jeopolitik gerilimler ve küresel mali riskler karşısında altına yöneldi. Ons altın bugün 5 bin 111 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırdı.Değerli metallerin yükselişi, Grönland ve Venezuela’dan Orta Doğu’ya kadar son dönemde yaşanan gerilimler ve jeopolitik risklerin artmasıyla paralel. Yatırımcıların altının belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak görmeye devam ettiği anlaşılıyor.

HSBC geçen hafta yayınladığı bir notta, “Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor” diye yazdı. Gümüş de bugün yükselişe geçti ve spot fiyatlar endüstriyel talebin de etkisiyle yüzde 7 artarak ons ​​başına 110 dolara ulaştı.

KAPALIÇARŞI’DA İLK KEZ 7.000 TL SEVİYESİ AŞILDI

Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı cuma günü 7.000 TL seviyelerini aştıktan sonra bugün 7.300 TL'ye dayandı. Çeyrek altının fiyatı 11.878 TL’nin üzerini gördü. Gram altının spot fiyatı bugün 7.129 TL seviyelerini test etti.

1 AYDA YÜZDE 55 KAZANDIRDI

Yeni yılın henüz ilk ayı olmasına rağmen gösterdiği fiyat hareketiyle zirvede gümüş yer aldı. Cuma günü 143 TL seviyelerine kadar yükselerek rekor kıran gram gümüşün fiyatı bugün 152 TL seviyelerini gördü. Gümüşün fiyatı yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 55 kazandırdı.

DEV KURUMLARIN TAHMİNİ ŞİMDİDEN TUTTU

Gümüş fiyatlarına dair Citigroup ve JP Morgan gibi yabancı kurumların tahmini 100 dolar iken, bu seviye şimdiden aşıldı. Ons gümüşün fiyatı cuma günü 102 dolar seviyelerinin üzerine çıktı.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Öte yandan para ve emtia piyasalarında yönü belirleyecek kritik gelişme için geri sayım başladı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı açıklanacak. Bu gelişme altın ve gümüşte fiyatlamaları yeniden şekillendirecek.

PİYASADAKİ SERT HAREKETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Peki altın ve gümüşte sert yükselişin sebebi ne? Piyasada ralli devam edecek mi? Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilenecek? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altın ve gümüşte gerçekleşen yukarı hareketin arkasındaki en önemli neden ABD ekonomisine ve dolara olan güvenin azalmasıdır.

Grönland gibi agresif tavırlar, Kanada’ya yönelik yaklaşımlar, bir yandan İran'ı vurma ile ilgili haberler zaten tansiyonu yükseltirken asıl önemli haber ‘ABD borçlarını ödeyebilir mi?’ sorusunun cevabını verebilecek olan ABD’nin mali politikalarını denetleyen bağımsız kuruluş Sorumlu Federal Bütçe Komitesi (CRFB) tarafından hazırlanan rapordu. Rapora göre Amerikan ekonomisi kırmızı alarm verdi. Fortune’un haberinde dikkat çekilen yeni rapora göre ABD’nin kamu borcu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) %100'üne ulaşarak ekonominin toplam büyüklüğüne eşitlendi.

‘DOLARDAN KAÇIŞ BAŞLADI’

Habere göre bu kritik eşiğin aşılması, ülkeyi küresel etkileri olacak altı farklı mali krizin eşiğine getiriyor. Bu rapor duyulduktan sonra sadece gümüş ve altındaki yükseliş değil, ABD tahvillerine de satış geldi. Kaldı ki aynı zamanda dolar endeksi de 97.456’ya kadar sert düşüş gösterdi. Tüm bu hareketler doların geleceği konusundaki kaygılarla dolardan kaçışın gerçekleştiğini gösteriyor.

‘GRAM ALTINDA HEDEF İLK AYDA TUTTU’

Ons altın ile ilgili daha önceki yorumlarımızda da ifade ettiğimiz üzere 2026 yılı için 4900-5000 dolar hedefi vardı ve bu hedef daha yılın ilk ayında gerçekleşmiş görünüyor. Gram altın için de 7000 TL civarını öngörmüştük. Ancak global jeopolitik risklerin her geçen gün daha da artması, ABD’nin borç çevirme sorunu yaşayabileceği konusunda kaygıların çoğalması ile bu hedef daha yılın ilk ayında hızlı bir şekilde gerçekleşti.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? 6430 TL’YE DİKKAT...

Teknik olarak henüz aşağı sinyali yok. Kaldı ki daha önceki yorumlarımızda bir çıkış trendi yaşanacağının altını çizmiştik. Ancak risk göstergeleri aşırı riskli oldu sinyalleri vermeye başladı. O yüzden alırken hem kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalı hem de düşme riskinin arttığı da unutulmamalıdır.6430 TL’nin altı görülmediği sürece gram altında yukarı sinyalleri devam edebilir. Ancak hızlı prim nedeniyle arada bir kar satışı gelme ihtimali de yüksektir.

GÜMÜŞ UYARISI: ‘SATIŞ İHTİMALİ CİDDİ BOYUTTA ARTTI’

Gümüşte de beklediğimiz hedefler çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş durumda. Gümüş arzı bahanesiyle başlayan rallinin sadece gümüş arzıyla açıklanması zor. Ancak bazı uluslararası aracı kurumların da gümüşte pozisyon aldıklarını öğrenince ciddi bir spekülasyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmeye başladık. Talepteki değişim bu fiyatlardaki değişimi açıklayacak boyutta değil. Gerek altın gerekse gümüşteki hareketler aslında dolar pozisyonlarının dolar dışına kaydırılmasıyla alakalı diyebiliriz.

Aşırı ve hızlı yükselişin kar satışına karşı tedbiri elden bırakmamak gerekir. Orta vadeli göstergelere baktığımızda ise yukarı sinyallerinin devam ettiğini ancak riskin yani kar satışı ihtimalinin ciddi boyutta arttığını söyleyebiliriz.

GÜMÜŞTE BU SEVİYELER GÖRÜLMEDİĞİ SÜRECE YENİ ZİRVELER TEST EDİLEBİLİR

Gümüşte 127 TL ve 88 ons doların altı görülmediği sürece zirveleri test edebilir. Ancak bahsettiğimiz seviyelere düşer ve toparlanma zorluğu çekerse o zaman düşüşleri konuşmaya başlayacağız.

FED FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Sürpriz olmazsa Fed faizleri değişmeyecektir. Beklentiler de ağırlıklı olarak bu merkezdedir. Ancak ABD tahvillerine gelen satış, emtialara gelen alış ve dolar endeksinin hızla düşmesi yani dolardan diğer paralara geçişin artması, Fed’e faiz indirme mesajı veriyor.

‘DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR’

Jeopolitik risklerin artması emtialara yukarı yönlü baskı yapsa da ABD ile ilgili yayınlanan rapor dolara güvensizliği daha da pekiştirdiğinden altın ve gümüşte kar satışlarını geciktirebilir. Fed faizleri değiştirmezse, piyasanın beklentisi gerçekleşeceği için önemli bir etkisi olmaz. Gergin ortam olmasaydı Fed’in faiz değişikliği yapmaması altını düşürebilirdi. Ancak gergin ortam nedeniyle bu gerçekleşmeyebilir. Özellikle İran ile ilgili gerginliği artırıcı gelişmelere karşı dikkatli olmakta fayda var.”