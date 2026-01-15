Altın ve gümüş rekordan döndü! İşte sert düşüşün nedeni

Altın, yatırımcıların son üç seansta görülen rekor zirvelerin ardından kâr satışına yönelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha yumuşak bir ton benimsediği izleniminin güvenli liman talebini azaltmasıyla bugün geriledi.

Haberin Devamı

Ons altın bugün 4.581 dolara gerilerken bir önceki seansta 4.642,72 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Şubat vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4.587,70 dolara geriledi.

GRAM ALTIN KRİTİK SINIRDA

Altının gram fiyatı da bugün 6.361 TL seviyesine kadar geriledikten sonra şu sıralarda 6.400 TL sınırında hareket ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT KAYIP

Geçtiğimiz gün 93 dolar seviyesini aşarak rekor kıran ons gümüşün fiyatı bugün %5’e varan kayıp gösterdi. Ons gümüş 89 dolar seviyelerine inerken, gram gümüş de 130 TL’yi test ettikten sonra 123 TL’ye geri çekildi.

FİYATLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Tastylive küresel makro araştırma başkanı Ilya Spivak, “Bugün altının bir miktar gerilediğini görüyoruz; çünkü (Trump) İran’a müdahale etmeyebileceğini söyledi ve bu da kısa vadede güvenli liman talebini frenledi. Ancak metaldeki yükselişin ana hikâyesi ortadan kalkmış değil” dedi.

Haberin Devamı

İran yönetimi, 1979 devriminden bu yana ülkenin karşı karşıya kaldığı en ciddi iç karışıklıkları bastırmaya çalışırken, Trump’ın tekrarlanan askeri müdahale tehditlerini caydırmak amacıyla bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği yönünde tehditlerde bulundu. Ancak Beyaz Saray’da Trump, krize karşı “bekle-gör” yaklaşımı benimsediğini ima etti.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürüttüğü cezai soruşturmaya rağmen Powell’ı görevden alma planı olmadığını, ancak nihai olarak ne yapacağını söylemek için “henüz erken” olduğunu ifade etti.

Günün ilerleyen saatlerinde yatırımcıların odağında, para politikasına ilişkin daha fazla ipucu elde etmek amacıyla ABD’de ocak ayının ilk haftasına ait haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi yer alacak. Piyasalar bu yıl iki faiz indirimi beklentisini koruyor.

ALTINDA YENİ TAHMİN

Analistler, ons altının, 4.650 dolar seviyesindeki direnci aşmakta birden fazla kez başarısız olmasının ardından ons başına 4.539–4.552 dolar aralığına doğru geri çekilebileceği değerlendiriliyor.



Yükselen trend çizgisi ise 4.520–4.539 dolar bandını hedef bölge olarak gösteriyor. Buna karşın 4.600 doların üzerinde kalıcı bir kırılma, fiyatların 4.619–4.650 dolar aralığına yönelmesine neden olabilir.



Yükseliş momentumundaki bu zayıflama, piyasada geri çekilme olasılığını artırıyor. Teknik göstergeler, yükselen kanalın da işaret ettiği üzere fiyatların 4.480 dolar seviyesine doğru gerileyebileceğine dikkat çekiyor.