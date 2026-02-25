Altın ve gümüşte hızlı yükseliş: Piyasada kritik eşikler aşıldı! Yarına dikkat

Geçtiğimiz gün sert düşüş gösteren altın ve gümüş fiyatları bugün itibarıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi. ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı tarifelere ilişkin belirsizlikler güvenli liman altına talebi artırıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE HIZLI YÜKSELİŞ

Dün 5.093 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın fiyatı bugün kritik eşik olan 5.200 dolar seviyesinin üzerini test etti. Geçtiğimiz gün 7.183 TL seviyesine geri çekilen gram altın ise bugün itibarıyla yeniden 7.300 TL eşiğinin üzerine çıkarak önemli bir yükseliş gösterdi.

Altının yanı sıra gümüş fiyatlarında da yön yukarı döndü. Bugün itibarıyla gümüş fiyatlarında %3’ü aşan kazanç dikkat çekiyor. Ons gümüş fiyatı 90 doları aşarken, gram gümüşün fiyatı da 128 TL seviyelerini gördü.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMA: İRAN TALEPLERİ KARŞILAMADI

Öte yandan piyasalarda Trump'ın "Birliğin Durumu" konuşması da yakından takip edildi. ABD Başkanı, ülke ekonomisinin daha zengin ve güçlü olduğunu vurguladı.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin de açıklamalar yapan Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak İran liderlerinin ABD'nin taleplerini karşılamadığını söyledi.Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Trump'ın bu tarifeleri yüzde 15'e çıkaracağını belirtmesine karşın konuya dair karar henüz resmileşmedi.

‘ALTIN VE GÜMÜŞ CAZİBESİNİ KORUYOR’

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Çin piyasasının geri dönmesi ve ABD’de artan politika belirsizliği, altının ve bir ölçüde gümüşün cazibesini koruyor” dedi.

TARİFE BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

ABD salı günü geçici olarak yüzde 10’luk yeni küresel ithalat tarifesini uygulamaya başladı. Ancak bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington’un bu oranı yüzde 15’e çıkarmak için çalıştığını söyledi. Bu durum, Yüksek Mahkeme’nin geçen haftaki kararı sonrası Trump’ın tarife politikalarına ilişkin kafa karışıklığını artırdı.

FED’DEN BU YIL ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Bu arada iki ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, kısa vadede faiz politikasında değişiklik yapma yönünde bir istek olmadığını işaret etti. CME’nin FedWatch aracına göre piyasalar bu yıl üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Rodda, “Altın fiyatlarını yukarı taşıyan ABD mali ve ticaret politikası ile dış politika gibi unsurlar devam ettiği sürece altın için yukarı yönlü hareket alanı hâlâ geniş” diye ekledi.

PİYASALARDA GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Jeopolitik cephede ise Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile ABD’nin Perşembe günü Cenevre’de üçüncü tur nükleer görüşmeler yapacağını açıkladı.