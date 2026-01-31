Altın ve gümüşte rekor çöküş! 8 bin TL'den altın alanlar ne yapacak? İşte piyasanın altın için 2026 tahmini

Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kar satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı.

Altın, bir günde ons başına yüzde 12 değer kaybederek 4 bin 730 dolara geriledi ve 20 Ocak 2026'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Gümüş ise günlük bazda yüzde 33 ile rekor düşüş yaşayarak 75 dolara kadar indi. Gümüş fiyatı, 9 Ocak 2026'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

UBS’TEN ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN!

Küresel yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına yönelik beklentisini dikkat çekici biçimde yukarı yönlü revize etti. UBS’nin altına yönelik olumlu duruşu, piyasalardaki somut göstergelerle de destekleniyor. Dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonlarından biri olan SPDR Gold Shares ETF (GLD), güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Fon, son bir yılda yüzde 94’ü aşan getiri sağlarken, son altı ayda yüzde 61’in üzerinde yükseldi. Yılbaşından bu yana kaydedilen artış ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN TALEBİNDE ÜÇLÜ DESTEK MEKANİZMASI

Yatırım bankasına göre altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar önümüzdeki dönemde de etkisini sürdürecek. UBS, merkez bankalarının artan altın alımlarının, ETF’lere yönelik fon girişlerinin ve külçe altına olan fiziki talepteki yükselişin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

MAKROEKONOMİK BELİRSİZLİKLER ÖNE ÇIKIYOR

UBS, altındaki yükseliş beklentisini yalnızca talep dinamikleriyle sınırlı görmüyor. Banka, ABD’de reel faizlerin gerilemesi, küresel ekonomik risklerin canlı kalması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle artan mali baskıların, ABD iç politikasına dair belirsizlikleri artırdığına dikkat çekiyor. Bu ortamın, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiği ifade ediliyor.

2026 SONUNA DOĞRU SINIRLI DÜZELTME ÖNGÖRÜSÜ

Banka, olumlu görünümüne rağmen 2026 yılının sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme ihtimalini de masada tutuyor. UBS’ye göre ABD’deki ara seçimlerin ardından altın fiyatları, geçici bir düzeltmeyle ons başına 5 bin 900 dolar seviyesine gerileyebilir. Ancak bu olası düşüşün, altının uzun süre yüksek bir fiyat bandında kalıcılığını bozmayacağı belirtiliyor.

Banka, 2026 yılına ilişkin ons altın tahminini 5 bin dolardan 6 bin 200 dolara yükseltti. Güncellenen projeksiyonlar, Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemlerini kapsıyor.