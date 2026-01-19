Milliyet.com.tr/ 2025’te rekor getiri sağlayan iki yatırım aracı altın ve gümüşte yeni yıl itibarıyla fiyatlar yine rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tarihi zirve seviyeleri test eden iki değerli metalde cuma günü sert satışlar dikkat çekti.

FİYATLAR GEÇEN HAFTA REKORDAN DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ons altın 4.643 dolar ile tarihi rekor kırarken, gram altın fiyatı da 6.446 TL seviyesine kadar yükselmişti. Hafta ortasının ardından altın ve gümüş fiyatları tarihi zirve seviyelerden geriledi.

Ons altın cuma günü 4.536 dolara gerilerken, gram altın da 6.430 TL seviyelerinden 6.313 TL’ye indi. Gram altın haftayı 6.375 TL seviyesinden kapattı.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA DÜŞMÜŞTÜ

Altın fiyatlarının yanı sıra gümüşte de fiyatlar tarihi rekordan döndü. Perşembe günü ons gümüş 93.65 doları aşarken, gram gümüş de 130 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. Cuma günü gram gümüş 120 TL seviyesine kadar geriledikten sonra haftayı 124 TL’den tamamlarken, ons gümüş de 89 dolar seviyelerine geriledi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ HAFTADA YENİ REKOR

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın ve gümüş fiyatları yeniden rekor kırdı. Gram altın 6.527 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların zirvesini görürken, ons altın da 4.690 dolara kadar yükseldi. Gram gümüşün fiyatı yeniden 130 TL seviyesine ulaştı.

GEÇEN HAFTA FİYATLAR NEDEN DÜŞMÜŞTÜ?

Peki tarihi rekor sonrası fiyatlar nasıl seyredecek? 6.527-6.310 TL seviyelerinde dalgalanan gram altında yeni hedef ne? Altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Trump’ın İran’daki gelişmelere dair tansiyonu düşüren mesajları, olası askeri müdahale ve arz kesintisi kaygılarını azaltınca bu nedenle güvenli liman düşüncesiyle alınan altınlarda bir miktar kar satışları olduğunu gördük. Düşüşe sebep olan en önemli gelişme İran’da askeri müdahalenin olmayacağı beklentisiyle beraber, jeopolitik risklerde azalma olmasıdır.

‘BU SEVİYENİN ALTINI BEKLEMİYORUZ’

Ons altında 4.488 dolar seviyelerine kadar satış baskısının gelmesi beklenebilir. Ancak orta vade göstergelerin yönü hala yukarı ve yönün aşağı dönmesi için 4442 dolar seviyelerinde oyalanması gerekmektedir. Şimdilik bu seviyelerin altını beklemiyoruz.

GRAM ALTINDA İKİ FARKLI SENARYO!

Ons altında hafif kar satışı gelme potansiyelinden dolay gram altında da benzer bir düşüşü görebiliriz. Burada gevşemeyle gelebileceği seviyeler, 6.220 TL civarıdır. Orta vade göstergelerin yukarı sinyalleri üretmesi nedeniyle şimdilik bu seviyenin altını beklemiyoruz. Ancak 6.110 TL seviyelerinde uzun süre kalırsa o zaman aşağı yönlü sinyaller gelmeye başlayacağından, kar satışları şiddetlenebilir. Yukarıda gidebileceği seviye 6.510 TL civarı olup, üzerini kısa vadede denemesi kar satışı getirebilir.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA ‘DÜŞÜŞ’ UYARISI!

Daha önce gümüşün aşırı primli olması nedeniyle sert dalgalanabileceği uyarısında bulunmuştuk. Hem işlem hacminin yeterince derin olmaması, hem de spekülatif hareket etmesi nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir emtia. Ancak henüz aşağı sinyali yok. Ons gümüşün 82 dolar seviyesine kadar düşme ihtimali fazla olduğundan burada da benzer bir geri çekilme görebiliriz. 105-110 TL seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeli fazladır.

‘OYNAKLIKLARA HAZIRLIKLI OLUNMALI, BU DURUM ALTINA YARAR’

Jeopolitik risklerde ciddi değişiklikler olması nedeniyle hedeflerin tutmama ihtimali de fazladır. Şimdi Grönland nedeniyle ek gümrük tarifesi gündeme oturmuş durumda. O yüzden dolardan çıkış eğilimi devam edecek gibi görünüyor. Ons altında 5000 dolar civarı hedefi bulunmakla beraber yılın 2. yarısından ciddi kar satışları gelebileceği de konuşulmaya başlandı. Şimdilik bu hedefler hala geçerli olsa da oynaklıklara hazırlıklı olunmalı. Çünkü Fed beklenen faiz indirimini yapmayabilir. Grönland nedeniyle gerginlikler artabilir. Ayrıca Avrupa Birliği ile Güney Amerika ortak pazarı arasında ticaret anlaşması imzalandı. AP'nin onayı bekleniyor. Bu konuda gelişmeler nedeniyle de Trump ortamı daha fazla gerebilir. Bu durum da altına yarar.”