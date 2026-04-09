Milliyet.com.tr/ÖZEL ABD ile İran’ın 15 günlük geçici ateşkes konusunda mutabakata varması para ve emtia piyasalarında dengeleri sil baştan değiştirdi. Ateşkes anlaşması petrol fiyatlarını sert düşürürken, altında hızlı yükselişler dikkat çekti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ATEŞKES GELDİ, PİYASALAR COŞTU

Altının gram fiyatı çarşamba günü 7.000 TL seviyesine yaklaşırken, Brent petrolde 90 dolar seviyesi test edildi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise %5’in üzerinde yükselişle 13.600 puan seviyesinin üzerini test etti. Bugün gram altın 6.800 TL seviyelerinin üzerinde işlem görürken, brent petrolün varil fiyatı 98 dolar seviyesinde.

PİYASALAR ATEŞKESE NASIL TEPKİ VERDİ?

Peki önümüzdeki 2 haftalık süreçte piyasalarda şimdi ne olacak? Barışın sağlanması veya savaşın uzaması durumunda altın ve petrolde hangi senaryolar masada? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “İran savaşında 15 günlük ateşkes piyasalar için bir risk azalması olarak algılandı, ancak bu durum belirsizlik devam mesajı da verdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İlk reaksiyonda petrol sert düştü, dolar zayıfladı, borsalar yükseldi, euro/dolar paritesi 1.17 seviyesine yükseldi. Hem onsta hem gram altında yükselişleri beraberinde gördük. Ons tarafında 4.700 doların üzerine çıkarken, petrol tarafında 90-92 dolar seviyesine kadar geri çekilme gördük.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

Hürmüz Boğazı’nda bekleyen yaklaşık 187 tankerin geçişine izin verilmesi piyasaları rahatlattı. Söz konusu tankerlerde yaklaşık 172 milyon varil ham petrol ve 14 yüklü LNG bulunduğu biliniyor.

Ateşkes haberi sonrası petrolde yüzde 15’lik düşüş gördük. Küresel borsalarda da güçlü yükselişler gördük, BIST 100 endeksi de bunlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz güne 13 bin 500 puan direncinden başladı.

Haberin Devamı

ATEŞKES UZARSA PETROL NE OLUR?

Şimdi yaklaşık olarak 15 gün sürecek olan ateşkesin bozulmadığı varsayımı ile teknik seviyelere bakacak olursak, brent petrol savaş sırasında 100-114 dolar bandına çıkmıştı. Ateşkes sonrası 92-95 dolara gerilediğini gördük. Brent petrolde desteklere baktığımızda 90 dolar, 84 ve 80 dolar seviyesini görüyoruz. Dirençlere baktığımızda ise 100 dolar, 108 dolar ve 115 dolar direnç seviyesidir. Senaryoya olumlu açıdan bakarsak, ateşkes uzar ve taraflar uzlaşmak için çaba sarf ederse petrolde 80-95 dolar aralığı görülebilir.

Haberin Devamı

‘OLUMSUZ SENARYODA 130 DOLAR POTAYA GELEBİLİR’

Olumsuz senaryoda ise Hürmüz’de risk olursa veya İsrail’in beklenmedik hamleleri gibi unsurlar gerçekleşirse bu durum petrol fiyatlarını 110-130 dolar potasına getirebilir.

Altına baktığımızda, 28 Şubat’tan savaşın 40’ıncı gününe kadar olan süreçte oldukça hareketli bir durum söz konusuydu. Ons altında 4.100 ile 5400 dolar bandında sert hareketler gördük.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER!

Teknik seviyelere baktığımızda ilk destek 4.600 dolar, ikinci destek 4.400 ve üçüncü destek noktamız 4.200 dolar seviyesi olurken, dirençlere baktığımızda 4.750 doların üzerindeki her kapanış bizi 5.000 dolar birinci direncine, burası da aşılırsa 5.200 dolar ikinci direncine götürür. Hedefte 5.400 dolar var ki bu birçok yabancı kurumun yıl sonu için beklediği 5.500 dolara oldukça yakın bir seviyedir.

GÖZLER GRAM ALTINDA... FİYATLAR NE OLUR?

Gram altın, ons altın ve dolar kuruna göre şekilleniyor. Tahmini olarak baktığımızda gram altında destek noktalarımız 6.400 TL ile 6.100 TL seviyeleridir. Dirençler ise 6.700’ün üzerinde 6.900, 7.100 ve 7.400 TL seviyeleridir. Hedef hala 8.100 TL seviyesidir. Savaşın ilk gününde serbest piyasada bu seviye görüldüğü için orası mıknatıs seviyesidir ve yeniden görülme potansiyeli taşımaktadır.

Haberin Devamı

ATEŞKES SONRASI BARIŞIN OLMASI DURUMUNDA ALTIN NE OLUR?

Ateşkes kalıcı değilse altın tekrar yükselir, ateşkes sonrası barış anlaşması gelirse kısa süreli düzeltmeleri görebiliriz. Altın yükseliş eğilimine dönmüş durumda, dolarda bir zayıflama gördük. Dolar endeksinde ateşkes sonrası 100 seviyesinin altına gerilediğini görüyoruz. Risk azalırsa, yani bir uzlaşı olursa dolarda düşüşü görebiliriz. Savaş büyürse dolarda tekrar bir güçlenme hareketi görebiliriz.

İŞTE İYİ VE KÖTÜ SENARYOYA GÖRE BEKLENTİLER

15 günlük ateşkes için makro senaryolar neler? Olasılığı %40 olan iyi senaryoya göre ateşkes uzarsa petrol 80-90 dolara geriler, dolarda zayıflama olur, borsada ralli görürüz. Altında ise yatay hareketler olur.

Haberin Devamı

Yüzde 25’lik olasılık ile kötü senaryoya bakarsak Hürmüz kapanır, petrol 130-150 dolara yükselir, borsalarda da %10-20'ye yakın düşüşler görürüz. Altında yeni rekorlar da karşımıza gelir.



‘BU ÜÇ GELİŞME PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK’

Bundan sonrası için takip edilecek en kritik üç olay şudur: Hürmüz Boğazı, İran’ın nükleer müzakereye ilişkin açıklamaları ve ABD’de seçim politikaları ile Trump’ın savaş sürecinde önemli bakanları ve üst düzey askerleri görevden alması, iç basın ve halkın ciddi anlamda Trump’ın oylarının düşmesine neden olabilecek karşı çıkışlarıdır. Trump’ın halkın büyük bir çoğunluğunun desteğini de kaybediyor olmasıdır. Bu üç gelişme piyasaların yönünü belirleyecektir.

‘ALTIN, PETROL VE BORSALAR 6 AYDA SERT HAREKETLER GÖSTEREBİLİR’

İran savaşı devam ederse altın, petrol ve borsalar 6 aylık periyot içerisinde dalgalı ve sert hareketlere sahne olabilir.”