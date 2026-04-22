Altın ve petrolde hızlı hareket! Orta Doğu’da yeni ateşkes kararı piyasaları salladı

Altın ve petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi uzattığını duyurmasının ardından hareketlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon sıçraması ve uzun süre yüksek faiz endişelerini azaltmasıyla altın fiyatları destek buldu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dünkü düşüşün ardından ons altın fiyatı bugün 4.772 dolar seviyesine kadar yükselirken, yurt içinde gram altın fiyatı da toparlandı. Dün 6.734 TL seviyesine gerileyen gram altın bugün 6.892 TL seviyesine kadar yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

TRUMP’TAN ATEŞKESİ UZATMA KARARI!

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala, İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını söyledi. Ancak bu açıklamanın tek taraflı olduğu, İran veya ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmediğinin ise net olmadığı belirtildi. Ateşkes iki hafta önce başlamıştı.

Haberin Devamı

PETROL VE ALTIN ŞİMDİ NE OLUR?

Marex analisti Edward Meir, “Bu ateşkes uzatmasıyla piyasalar gerilimin azaldığını düşünüyor. Eğer ateşkes sona erer ve çatışmalar yeniden başlarsa dolar güçlenir, petrol ve faizler yükselir; bu da altın fiyatlarını baskılar” dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÜNCEL PETROL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ!

Trump’ın kararı sonrası petrol fiyatları da aşağı yönlü seyir izledi. Brent petrolün spot fiyatı %2’ye yakın kayıpla 97.63 dolar seviyesine geriledi.

Haberin Devamı

Yüksek ham petrol fiyatları, taşıma ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyebilir. Altın enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getirili varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltır.

Standard Chartered bir notunda, “Fiyat hareketleri Orta Doğu ateşkes haberlerine ve likidite ihtiyacına bağlı kalmaya devam ediyor. Son yükseliş kırılgan ve kısa vadeli bir düzeltme riski taşıyor, ancak değerli metallerde toparlanma ve özellikle altının yeniden rekor seviyeleri test etmesini beklemeye devam ediyoruz” dedi.