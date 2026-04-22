Altın ve petrolde hızlı hareket! Orta Doğu’da yeni ateşkes kararı piyasaları salladı

22.04.2026 - 11:02 | Son Güncellenme:

Altın fiyatları ABD'nin İran ile ateşkesi uzatmasının ardından petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon sıçraması ve uzun süre yüksek faiz endişelerini azaltmasıyla bugün yükselişe geçti. Peki gram altın fiyatında son durum ne? Petrol ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın ve petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi uzattığını duyurmasının ardından hareketlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon sıçraması ve uzun süre yüksek faiz endişelerini azaltmasıyla altın fiyatları destek buldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?  

Dünkü düşüşün ardından ons altın fiyatı bugün 4.772 dolar seviyesine kadar yükselirken, yurt içinde gram altın fiyatı da toparlandı. Dün 6.734 TL seviyesine gerileyen gram altın bugün 6.892 TL seviyesine kadar yükseldi.

TRUMP’TAN ATEŞKESİ UZATMA KARARI!

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala, İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını söyledi. Ancak bu açıklamanın tek taraflı olduğu, İran veya ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmediğinin ise net olmadığı belirtildi. Ateşkes iki hafta önce başlamıştı.

Ortopedik engellilerin ÖTV'siz araç alımına ilişkin esaslar belli oldu!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREngelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi: İşte yeni kurallar!Haberi Görüntüle

PETROL VE ALTIN ŞİMDİ NE OLUR?  

Marex analisti Edward Meir, “Bu ateşkes uzatmasıyla piyasalar gerilimin azaldığını düşünüyor. Eğer ateşkes sona erer ve çatışmalar yeniden başlarsa dolar güçlenir, petrol ve faizler yükselir; bu da altın fiyatlarını baskılar” dedi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ!

Trump’ın kararı sonrası petrol fiyatları da aşağı yönlü seyir izledi. Brent petrolün spot fiyatı %2’ye yakın kayıpla 97.63 dolar seviyesine geriledi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün! Kredi çekecekler ve mevduat yatırımcıları dikkat! İşte piyasanın faiz beklentisi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMerkez Bankası’nın faiz kararı bugün! Kredi çekecekler ve mevduat yatırımcıları dikkat! İşte piyasanın faiz beklentisiHaberi Görüntüle

Yüksek ham petrol fiyatları, taşıma ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyebilir. Altın enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getirili varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltır.

Standard Chartered bir notunda, “Fiyat hareketleri Orta Doğu ateşkes haberlerine ve likidite ihtiyacına bağlı kalmaya devam ediyor. Son yükseliş kırılgan ve kısa vadeli bir düzeltme riski taşıyor, ancak değerli metallerde toparlanma ve özellikle altının yeniden rekor seviyeleri test etmesini beklemeye devam ediyoruz” dedi. 

Yer: Etiler... Ev sahibi ile kiracı arasında ödeme krizi çıktı! ‘Peşin kira’ davasında sürpriz son!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYer: Etiler... Ev sahibi ile kiracı arasında ödeme krizi çıktı! ‘Peşin kira’ davasında sürpriz son!Haberi Görüntüle
Bakan Güler şehit ve gazi çocuklarına seslendi: Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti
Atlas Çağlayan cinayeti! Tehdit davasında ilk duruşma: 3 sanık tahliye edildi
İzmir'de eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 tutuklama